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У Харкові школи з понеділка скасують дистанційне навчання, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Харкові школи з понеділка скасують дистанційне навчання, - міськрада

Із 16 листопада в харківських школах скасовуються дистанційні та поновлюються звичайні заняття з відвідуванням шкіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Харківської міськради.

Директорка департаменту освіти Ольга Деменко зазначила, що підставою для повернення до традиційної форми навчання стало рішення Кабінету Міністрів про відмову від адаптивного карантину і запровадження обмеження "помаранчевої" зони на всій території України.

"Згідно з постановою, ухваленою на засіданні уряду 11 листопада, відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти і персоналу навчального закладу", - наголошується в повідомленні пресслужби.

Читайте також: У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 9 дитсадків. На COVID-19 хворіють 656 педагогів і 809 учнів, - КМДА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Ну правильно - карантин же "выходного дня". По выходным будут школы закрывать. В Харькове школы с понедельника отменят дистанционное обучения, - горсовет - Цензор.НЕТ 2656
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13.11.2020 15:32
+5
чокнутые(
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13.11.2020 15:37
+5
Які дурні, школи і дитсадочки треба в першу чергу закрити...
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13.11.2020 16:21
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Гепа с Шарите договорился?
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13.11.2020 15:31 Відповісти
идиоты. Гепа клал на жизнт других людей.Дети переносят ковид по домам
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13.11.2020 16:00 Відповісти
Подтверждаю. Несколько родителей из "нашего класса" переболели.У детей - просто потеря нюха.
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14.11.2020 00:15 Відповісти
Ну правильно - карантин же "выходного дня". По выходным будут школы закрывать. В Харькове школы с понедельника отменят дистанционное обучения, - горсовет - Цензор.НЕТ 2656
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13.11.2020 15:32 Відповісти
чокнутые(
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13.11.2020 15:37 Відповісти
У Харкові школи з понеділка скасують дистанційне навчання, - міськрада - Цензор.НЕТ 7249
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13.11.2020 15:43 Відповісти
Марк Гордиенко
Вчора о 08:34 ·
Ковидный отчёт.
Покаяние и матюки.
День 11.
1. В сети есть мои старые посты где я слишком сомневался в смертельной опасности ковида, их не корректирую , не удаляю, а извиняюсь за них, в том числе и о моих высказываниях о ценности жизни.
2.Вместо них пишу следующее.
3.Вирус реален и очень опасен.
Мне повезло, что получил тяжелую форму, это сильно прочищает мозг, переболел бы легкой, с маленькой температурой и потерей вкуса, оставался бы дальше скептиком, *****.
Стало чуть лучше, хотя дышать тяжело, пару десятков метров и приступ кашля ...
4.Чиновники Зеленского мерзавцы, вместе со Степановым, Радуцким и Шмыгалем.
За несколько миллиардов можно было обеспечить все больницы кислородом стационарным и переносным, построить временные госпитали, создать для медиков и студентов курсы и программы для работы в них.
Вместо этого , поц Степанов, рассказывает что он считает койки и берет интервью у больных и врачей. Идиот...
5.Почему они это не делают ?
Потому что импотенты. Они могут только госрезерв с масками разворовать и вместо медикаментов закатать в асфальт с откатами миллиарды.
Они не строят госпитали, которые предложили китайцы под ключ, знаете почему ?
Долго об откате договариваться , ну и землю они будут согласовывать и искать года полтора. Вот и все...
6. В моей больнице, Врачи и сестры прекрасны. Веселы, бодры и оптимистичны и вежливы . Не смотря на то, что подонки из областного совета, не выделили им никаких доплат, а вот горсовет платит «трухановские» доплаты городским больницам.
7.Моим друзьям рекомендую носить маски, болеть тяжело.
Маска нужна по причине того, что самым сильным носителем и распространителем вируса вы являетесь тогда, когда симптомов у вас еще нет и вы не зная, заражаете других. Или на против вас сидит, уже распространитель и он тоже не ведает , что творит...
8. Про смысл жизни важно задуматься , я об этом думаю уже лет 30, а с 2014 по 15 год, я каждый день выходя из дома прощался с жизнью, типа дзен «сдесь и сейчас», меня взрывали днровцы , покушались ватники, уголовники, чехи и цыгане, наркоторговцы планировали гадкое...
Это был мой выбор и моя война, но вирус это даже не столько ваш или мой выбор, а лотерея и вот ГЛАВНОЕ , государство должно бороться за жизнь человека, в этом его главная функция, но бороться не разоряя , не вгоняяя в депрессию и в репрессию, а показывая, что врачи накормлены, медсёстры сыты, медикаменты есть, резерв дорогих медикаментов есть, кислород есть...
А тратить деньги на зарплаты полицаям , а не врачам, это преступление.
А тратить деньги на дороги, а не кислород , это преступление...
9. Что делать?
А хрен его знает. Думать надо было, когда избрали паяца Коломойского и привели к власти криворожский менеджмент.
Нет хороших решений.
Локдаун выходного дня ? Смешно и не эффективно.
Полный локдаун на две, три недели ? Может и эффективно, но проблема тотального недоверия к этим скорбным ужимкам Степанова , вранью мерзавца Шмыгаля и искренной хрипоте Криворожского Лидера , который считает что он не лох и не дурачок....
Под этот локдаун, они ничего вообще не сделают и украдут последнее, «велюр» вам в помощь...Единственный плюс, разорвать цепочку заражений и разгрузить реанимации, то есть опять ударить по обычным людям репрессиями и бедностью , прикрывая своё воровство и импотентность.
Посмотрите, вместо раскулачивания олигархов и международного ОПГ Коломойского, им дали право грабить ковидный фонд , а бабло хотят получить «выводя из тени» малый бизнес и одновременно объявляя локдаун. Придурок профессор Гетманцев, ещё один зелёный идиот, себя со своей мамашей выведи из тени ...
Просто казлы.
10. Зелёных надо судить.
Порох, добей этих баранов. Куча рейтинга добавится, да и у Байдена осадок не слабый...
А то, вдруг, Байден приймет приглашение выдающегося Администратора Офиса Величайшего Лидера Современности, фсбшного шпиона Ермака....)
11. Ножевниковой и ее «Монстрам», ещё раз спасибо и поклон, выздоравлю, буду грузчиком волонтерить, или курьером ....
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13.11.2020 15:45 Відповісти
захворівші міняють свою думку... Інколи запізно.. У Харкові школи з понеділка скасують дистанційне навчання, - міськрада - Цензор.НЕТ 2041
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13.11.2020 15:49 Відповісти
Он не просто захворівший,он публичное лицо,сколько людей его послушались и не убереглись,заболели или даже умерли.Кто он после этого?,это риторический вопрос
.я думаю,что он падлюка недалёкая...
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13.11.2020 15:54 Відповісти
У Харкові школи з понеділка скасують дистанційне навчання, - міськрада

Це перемога ? У Харкові школи з понеділка скасують дистанційне навчання, - міськрада - Цензор.НЕТ 328
У Харкові школи з понеділка скасують дистанційне навчання, - міськрада - Цензор.НЕТ 4441
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13.11.2020 15:51 Відповісти
Может он еще и не сдох,но овощем стал точно.
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14.11.2020 00:20 Відповісти
Кислород не лечит и не спасает.Из 100 получающих кислород умирают 95.Это реаниматологи говорят.Есть в продаже концентраторы.Пользуйтесь.Лично я занимаюсь профилактикой собственного заражения.Пока помогает.Делиться рецептом запрещено законом..Рекомендации санврача -закон и для Президента и для Премьера.Для харьковских урок и львовских -санврач-пустой звук.Жаль.Помрут не дети .Помрут учителя.
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13.11.2020 15:59 Відповісти
И родители
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14.11.2020 00:18 Відповісти
С учетом фактической статистики когда на каждого заболевшего школьника приходится по два учителя - с начала учебного года по стране 5300 школьников и 10600 учителей, такой не возобновляемый ресурс как учителя закончится к новому году и можно будет спокойно отменять учебный процесс вообще. громадная экономия в бюджете! Денег хватит на десяток концертов где Оля Полякова песни танцует!
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13.11.2020 16:10 Відповісти
они просто дебилы!
знаете одна моя знакомая рассказывала рассказывала своим сыновьям про вред игр со спичками...а потом взяла и отвела в ожоговое отделение(она там работала)..сразу дурь из башки пропала...
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13.11.2020 16:16 Відповісти
они не дебилы, они надеятся что им Гепа в шарите место оплатит
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13.11.2020 16:19 Відповісти
Які дурні, школи і дитсадочки треба в першу чергу закрити...
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13.11.2020 16:21 Відповісти
Прощайте Харьковчане....
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13.11.2020 16:32 Відповісти
да школы и садики закрыть..но не закрывают
им плевать на людей..одним учителем больше или воспитателем меньше..плевать..
они иммунитет у детей вырабатывают..ха ха..за счет людей старшего возраста..ну ну..скоро эти мамашки и папашки тоже придутк 50 60 летнему возрасту..а там новый вирус и..хотя зачем новый с таким обдолбанным населением..вернутся все..с чем так боролись безвозмедно врачи старой гвардии...вам не понять
я девченкой работала с такими ЧЕЛОВЕКАМИ.. военно-полевая хирургия..военная токсикология
а вы все все похерили..у вас даже ума не хватило сохранить то что было хорошее.......эти дядьки мне рассказывали много чего интересного ....эфиопия..афган..и вообще....и про 2 мировуюи не только........
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13.11.2020 16:42 Відповісти
 
 