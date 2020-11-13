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Новости Общество
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Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов

Именно ОПГ осуществляют под контролем спецслужб финансирование и обеспечение терроризма, сепаратизма и тому подобного

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Оргпреступность используют иностранные спецслужбы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Это и финансирование терроризма и сепаратизма, и коррупционное проникновение агентуры в государственные органы. По прошлогодним оценкам Европола, организованная преступность представляет большую угрозу государственной безопасности чем терроризм. Поскольку именно ОПГ осуществляют под контролем спецслужб финансирование и обеспечение терроризма, сепаратизма и тому подобного", - подчеркнул Баканов.

Глава СБУ отметил, что противодействие организованной преступности - одна из задач, которые возложены на спецслужбы большинства государств Европы и НАТО. В частности, США, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Франции, Польши.

Баканов считает опасным подход, который полностью ликвидирует систему борьбы с оргпреступностью в Украине. По мнению главы СБУ, не может быть монополии на борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Поэтому следует ввести альтернативную подследственность коррупционных преступлений и противодействия ОПГ, создаст здоровую конкуренцию между правоохранительными органами.

Читайте: За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
передайте бакланову, шо жуликов ловить то к авакяну...
а баклановцы должны ловить шпионов с террорюгами.
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13.11.2020 16:41
+6
ху из бакЛанов ?
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13.11.2020 16:35
+5
та что ты гаваришь? Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 1062
Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 5809

Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 2251
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13.11.2020 16:57
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ху из бакЛанов ?
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13.11.2020 16:35 Ответить
висиз чіф оф фсбу.
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13.11.2020 16:41 Ответить
Малое количество видосиков угрожает стране, а все остальное поправимо.
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13.11.2020 16:35 Ответить
И возглавляют оргпреступность МВБ и СБУ.
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13.11.2020 16:36 Ответить
Кремль-хули!***** спонсирует наших хулиганов...Рашку развалить и заживееем!
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13.11.2020 16:37 Ответить
передайте бакланову, шо жуликов ловить то к авакяну...
а баклановцы должны ловить шпионов с террорюгами.
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13.11.2020 16:41 Ответить
Если у граждан будут пистолеты - шпаны и гоп-стопа сразу станет меньше! Хотя...
ХОТЯ ВАМ ТО ЧТО ДО ЭТОГО!? Вас, за наши деньги, и охраняют и возят и лечат и кормят... да еще и у каждого по арсеналу оружия. Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 4807
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13.11.2020 16:44 Ответить
Когда наконец-то СБУ займется ОПГ "Конституционный суд"?!
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13.11.2020 16:51 Ответить
Когда, наконец,СБУ займется ОПГ в составе Коломойского,Боголюбова, их соучастников по вывод из Приватбанка 5,5 млрд. долларов.Почему СБУ "солит" экспертизу по Приватбанку,занимаясь ,таким образом ,саботажем? Почему СБУ бессильно против ОПГ Медведчука и К.? Когда лишат лицензии их информканалы,эти орудия пропаганды пятой колонны? За что вам платит народ Украины?
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13.11.2020 18:28 Ответить
Согласен! Сюда же и Ахметова и судей типа Вовка. В общем есть чем заняться, а не выбивать деньги у бизнеса и крышевать криминал.
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13.11.2020 20:33 Ответить
Що може більше загрожувати державній безпеці аніж клоун у кріслі Президента і цирковий продюсер на чолі спецслужби?! І Держава і її безпека перетворилися на "довбаний цирк"!
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13.11.2020 16:53 Ответить
Не понял, а как же Аваков? Вроде как МВД должно с преступностью бороться. Шо, Баканов, руцкие шпиены уже закончились? Всех поборол? Все **** ...ись?
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13.11.2020 16:54 Ответить
Главное в процессе расследований не выйти на самих себя!
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13.11.2020 16:54 Ответить
Баканов, кого ти там ловиш?
"... после того, как кто-то из руководителей Украины провалил нашу операцию, после того, как в нашего командира стреляли сотрудники СБУ, после того, как против меня и моих товарищей СБУ открыла уголовное дело - мы вынуждены для своей защиты сказать часть информации о нашей операции и требовать справедливости." Источник: https://censor.net/ru/r3229919
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13.11.2020 16:57 Ответить
та что ты гаваришь? Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 1062
Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 5809

Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 2251
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13.11.2020 16:57 Ответить
Це так голова СБУ бореться з ВОРОГАМИ УКРАЇНИ?! Вони для нього невидимі чи як?
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13.11.2020 17:26 Ответить
там вопрос кто для слуг урода есть враги Украины?
в тюрьме гноят вот этих:
Оргзлочинність загрожує державній безпеці не менше, ніж тероризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 5871
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13.11.2020 17:29 Ответить
Шо Баканов, конкуренти заважають?
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13.11.2020 16:58 Ответить
Считаю ошибкой иметь СБУ. Ребята с фронта ( после фронта ) лучше справятся чем этот филиал фсб.Quote Tweet
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13.11.2020 17:00 Ответить
а коррупция в сбу угрожает еще больше.
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13.11.2020 17:12 Ответить
"Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов..."

Передайте тому чорту Баканову (хто там ближче), що Медведчук і Коломойський загрожують державній безпеці набагато більше ніж організована злочинність і тероризм разом взяті!
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13.11.2020 17:32 Ответить
Корупція в правоохоронних органах та судах ось що в першу чергу є причиною розвалу будь якої держави.
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13.11.2020 17:49 Ответить
Когда, наконец,СБУ займется ОПГ в составе Коломойского,Боголюбова, их соучастников по вывод из Приватбанка 5,5 млрд. долларов.Почему СБУ "солит" экспертизу по Приватбанку,занимаясь ,таким образом ,саботажем? Почему СБУ бессильно против ОПГ Медведчука и К.? Когда лишат лицензии их информканалы,эти орудия пропаганды пятой колонны? За что вам платит народ Украины?
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13.11.2020 18:29 Ответить
ссынарист быканов может только жаловаться и константировать факты, но делать ни он, ни его подчиненные ничего не могут... только обманывать, воровать, мешать людям жить... это раковая опухоль...
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13.11.2020 20:12 Ответить
 
 