"Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов..."

Именно ОПГ осуществляют под контролем спецслужб финансирование и обеспечение терроризма, сепаратизма и тому подобного

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Оргпреступность используют иностранные спецслужбы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Это и финансирование терроризма и сепаратизма, и коррупционное проникновение агентуры в государственные органы. По прошлогодним оценкам Европола, организованная преступность представляет большую угрозу государственной безопасности чем терроризм. Поскольку именно ОПГ осуществляют под контролем спецслужб финансирование и обеспечение терроризма, сепаратизма и тому подобного", - подчеркнул Баканов.

Глава СБУ отметил, что противодействие организованной преступности - одна из задач, которые возложены на спецслужбы большинства государств Европы и НАТО. В частности, США, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Франции, Польши.

Баканов считает опасным подход, который полностью ликвидирует систему борьбы с оргпреступностью в Украине. По мнению главы СБУ, не может быть монополии на борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Поэтому следует ввести альтернативную подследственность коррупционных преступлений и противодействия ОПГ, создаст здоровую конкуренцию между правоохранительными органами.

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