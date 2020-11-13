Оргзлочинність загрожує державній безпеці не менше, ніж тероризм, - Баканов

Саме ОЗУ здійснюють під контролем спецслужб фінансування і забезпечення тероризму, сепаратизму і тому подібного

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Оргзлочинність використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. Це і фінансування тероризму і сепаратизму, і корупційне проникнення агентури в державні органи. За торішніми оцінками Європолу, організована злочинність становить більшу загрозу державній безпеці ніж тероризм. Оскільки саме ОЗУ здійснюють під контролем спецслужб фінансування і забезпечення тероризму, сепаратизму і тому подібного", - підкреслив Баканов.

Глава СБУ зазначив, що протидія організованій злочинності - одне із завдань, які покладені на спецслужби більшості держав Європи і НАТО. Зокрема, США, Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Франції, Польщі.

Баканов вважає небезпечним підхід, який повністю ліквідує систему боротьби з оргзлочинністю в Україні. На думку глави СБУ, не може бути монополії на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Тому слід запровадити альтернативну підслідність, як здорову конкуренцію між правоохоронцями.

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