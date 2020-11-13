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Новини Суспільство
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організована злочинність (52) СБУ (10042) тероризм (2785) злочинність (500) Баканов Іван (295)

Оргзлочинність загрожує державній безпеці не менше, ніж тероризм, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Оргзлочинність загрожує державній безпеці не менше, ніж тероризм, - Баканов

Саме ОЗУ здійснюють під контролем спецслужб фінансування і забезпечення тероризму, сепаратизму і тому подібного

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Оргзлочинність використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. Це і фінансування тероризму і сепаратизму, і корупційне проникнення агентури в державні органи. За торішніми оцінками Європолу, організована злочинність становить більшу загрозу державній безпеці ніж тероризм. Оскільки саме ОЗУ здійснюють під контролем спецслужб фінансування і забезпечення тероризму, сепаратизму і тому подібного", - підкреслив Баканов.

Глава СБУ зазначив, що протидія організованій злочинності - одне із завдань, які покладені на спецслужби більшості держав Європи і НАТО. Зокрема, США, Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Франції, Польщі.

Баканов вважає небезпечним підхід, який повністю ліквідує систему боротьби з оргзлочинністю в Україні. На думку глави СБУ, не може бути монополії на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Тому слід запровадити альтернативну підслідність, як здорову конкуренцію між правоохоронцями.

Читайте також: За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов
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Топ коментарі
+7
передайте бакланову, шо жуликов ловить то к авакяну...
а баклановцы должны ловить шпионов с террорюгами.
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13.11.2020 16:41
+6
ху из бакЛанов ?
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13.11.2020 16:35
+5
та что ты гаваришь? Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 1062
Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 5809

Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 2251
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13.11.2020 16:57
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ху из бакЛанов ?
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13.11.2020 16:35 Відповісти
висиз чіф оф фсбу.
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13.11.2020 16:41 Відповісти
Малое количество видосиков угрожает стране, а все остальное поправимо.
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13.11.2020 16:35 Відповісти
И возглавляют оргпреступность МВБ и СБУ.
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13.11.2020 16:36 Відповісти
Кремль-хули!***** спонсирует наших хулиганов...Рашку развалить и заживееем!
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13.11.2020 16:37 Відповісти
передайте бакланову, шо жуликов ловить то к авакяну...
а баклановцы должны ловить шпионов с террорюгами.
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13.11.2020 16:41 Відповісти
Если у граждан будут пистолеты - шпаны и гоп-стопа сразу станет меньше! Хотя...
ХОТЯ ВАМ ТО ЧТО ДО ЭТОГО!? Вас, за наши деньги, и охраняют и возят и лечат и кормят... да еще и у каждого по арсеналу оружия. Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 4807
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13.11.2020 16:44 Відповісти
Когда наконец-то СБУ займется ОПГ "Конституционный суд"?!
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13.11.2020 16:51 Відповісти
Когда, наконец,СБУ займется ОПГ в составе Коломойского,Боголюбова, их соучастников по вывод из Приватбанка 5,5 млрд. долларов.Почему СБУ "солит" экспертизу по Приватбанку,занимаясь ,таким образом ,саботажем? Почему СБУ бессильно против ОПГ Медведчука и К.? Когда лишат лицензии их информканалы,эти орудия пропаганды пятой колонны? За что вам платит народ Украины?
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13.11.2020 18:28 Відповісти
Согласен! Сюда же и Ахметова и судей типа Вовка. В общем есть чем заняться, а не выбивать деньги у бизнеса и крышевать криминал.
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13.11.2020 20:33 Відповісти
Що може більше загрожувати державній безпеці аніж клоун у кріслі Президента і цирковий продюсер на чолі спецслужби?! І Держава і її безпека перетворилися на "довбаний цирк"!
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13.11.2020 16:53 Відповісти
Не понял, а как же Аваков? Вроде как МВД должно с преступностью бороться. Шо, Баканов, руцкие шпиены уже закончились? Всех поборол? Все **** ...ись?
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13.11.2020 16:54 Відповісти
Главное в процессе расследований не выйти на самих себя!
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13.11.2020 16:54 Відповісти
Баканов, кого ти там ловиш?
"... после того, как кто-то из руководителей Украины провалил нашу операцию, после того, как в нашего командира стреляли сотрудники СБУ, после того, как против меня и моих товарищей СБУ открыла уголовное дело - мы вынуждены для своей защиты сказать часть информации о нашей операции и требовать справедливости." Источник: https://censor.net/ru/r3229919
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13.11.2020 16:57 Відповісти
та что ты гаваришь? Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 1062
Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 5809

Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 2251
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13.11.2020 16:57 Відповісти
Це так голова СБУ бореться з ВОРОГАМИ УКРАЇНИ?! Вони для нього невидимі чи як?
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13.11.2020 17:26 Відповісти
там вопрос кто для слуг урода есть враги Украины?
в тюрьме гноят вот этих:
Оргзлочинність загрожує державній безпеці не менше, ніж тероризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 5871
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13.11.2020 17:29 Відповісти
Шо Баканов, конкуренти заважають?
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13.11.2020 16:58 Відповісти
Считаю ошибкой иметь СБУ. Ребята с фронта ( после фронта ) лучше справятся чем этот филиал фсб.Quote Tweet
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13.11.2020 17:00 Відповісти
а коррупция в сбу угрожает еще больше.
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13.11.2020 17:12 Відповісти
"Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов..."

Передайте тому чорту Баканову (хто там ближче), що Медведчук і Коломойський загрожують державній безпеці набагато більше ніж організована злочинність і тероризм разом взяті!
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13.11.2020 17:32 Відповісти
Корупція в правоохоронних органах та судах ось що в першу чергу є причиною розвалу будь якої держави.
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13.11.2020 17:49 Відповісти
Когда, наконец,СБУ займется ОПГ в составе Коломойского,Боголюбова, их соучастников по вывод из Приватбанка 5,5 млрд. долларов.Почему СБУ "солит" экспертизу по Приватбанку,занимаясь ,таким образом ,саботажем? Почему СБУ бессильно против ОПГ Медведчука и К.? Когда лишат лицензии их информканалы,эти орудия пропаганды пятой колонны? За что вам платит народ Украины?
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13.11.2020 18:29 Відповісти
ссынарист быканов может только жаловаться и константировать факты, но делать ни он, ни его подчиненные ничего не могут... только обманывать, воровать, мешать людям жить... это раковая опухоль...
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13.11.2020 20:12 Відповісти
 
 