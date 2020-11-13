Оргзлочинність загрожує державній безпеці не менше, ніж тероризм, - Баканов
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Саме ОЗУ здійснюють під контролем спецслужб фінансування і забезпечення тероризму, сепаратизму і тому подібного
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.
"Оргзлочинність використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. Це і фінансування тероризму і сепаратизму, і корупційне проникнення агентури в державні органи. За торішніми оцінками Європолу, організована злочинність становить більшу загрозу державній безпеці ніж тероризм. Оскільки саме ОЗУ здійснюють під контролем спецслужб фінансування і забезпечення тероризму, сепаратизму і тому подібного", - підкреслив Баканов.
Глава СБУ зазначив, що протидія організованій злочинності - одне із завдань, які покладені на спецслужби більшості держав Європи і НАТО. Зокрема, США, Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Франції, Польщі.
Баканов вважає небезпечним підхід, який повністю ліквідує систему боротьби з оргзлочинністю в Україні. На думку глави СБУ, не може бути монополії на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Тому слід запровадити альтернативну підслідність, як здорову конкуренцію між правоохоронцями.
Будь ласка, зачекайте...
а баклановцы должны ловить шпионов с террорюгами.
ХОТЯ ВАМ ТО ЧТО ДО ЭТОГО!? Вас, за наши деньги, и охраняют и возят и лечат и кормят... да еще и у каждого по арсеналу оружия.
"... после того, как кто-то из руководителей Украины провалил нашу операцию, после того, как в нашего командира стреляли сотрудники СБУ, после того, как против меня и моих товарищей СБУ открыла уголовное дело - мы вынуждены для своей защиты сказать часть информации о нашей операции и требовать справедливости." Источник: https://censor.net/ru/r3229919
в тюрьме гноят вот этих:
Передайте тому чорту Баканову (хто там ближче), що Медведчук і Коломойський загрожують державній безпеці набагато більше ніж організована злочинність і тероризм разом взяті!