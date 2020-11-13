Украина осуждает убийство минчанина Бондаренко в Беларуси, - МИД
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Министерство иностранных дел заявило, что Украина осуждает убийство 31-летнего минчанина Романа Бондаренко в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter украинского МИД.
"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа", - отметило МИД.
Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.
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