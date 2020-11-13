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Украина осуждает убийство минчанина Бондаренко в Беларуси, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Украина осуждает убийство минчанина Бондаренко в Беларуси, - МИД

Министерство иностранных дел заявило, что Украина осуждает убийство 31-летнего минчанина Романа Бондаренко в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter украинского МИД.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа", - отметило МИД.

Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

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сябров уже за национальный флаг убивают...
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13.11.2020 17:06 Ответить
Нещасний випадок.
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13.11.2020 17:17 Ответить
Главное - осудить, потому как его прозвали активист
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13.11.2020 17:32 Ответить
Украина, как и другие страны Запада должны прекратить политические, экономические, культурные и спортивные контакты с оккупационной администрацией Лукашенко.
Мировое сообщество в лице ООН, ОБСЕ, ПАСЕ - взять на себя роль в инициации Уголовного Трибунала.
А пока украинский канал 112 Украина вместе с путиноидными пропагандонами учавствует в "большом интервью" с беларуским недогитлером и продвигает его тезисы.
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13.11.2020 17:35 Ответить
и не покумате ничего сделанного в Беларуси
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13.11.2020 19:26 Ответить
покупайте**
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13.11.2020 19:26 Ответить
этот призыв лишний. САМИ белорусы не хотят покупать свои же ломучие Атланты , Горизонты , Витязи. - Лайно , и стоят столько же и дороже , чем аналогичные самсунги - уже ввезёные и растаможенные. МАЗы - ломучее шайзе - частные дальнобойщики не хотят их покупать даже за дешёвые кредиты. - только советский МТЗ 80 ещё берут и то немного. Остальные трактора и весь гомсельмаш - говно ,и дороже диров и клаасов. Молочка - дороже украинской и даже российской. Сахар, мука - дороже украинского . Вот только лосось и креветки из Нарочи - хороши. Ну и авокады с ананасами нынче неплохо на Полесье уродились. Все "белорусское экономическое чудо" держится на постоянном перефинансировании из РФ
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13.11.2020 20:44 Ответить
Україна засуджує вбивство мінчанина Бондаренка в Білорусі, - МЗС - Цензор.НЕТ 6761
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13.11.2020 19:45 Ответить
 
 