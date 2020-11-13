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Україна засуджує вбивство мінчанина Бондаренка в Білорусі, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Україна засуджує вбивство мінчанина Бондаренка в Білорусі, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна засуджує вбивство 31-річного мінчанина Романа Бондаренка в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter українського МЗС.

"Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа", - відзначило МЗС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 листопада Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

Також читайте: У Слідкомі Білорусі заявили, що загиблий від побоїв активіст Бондаренко був п'яним

Автор: Анастасія Потіха
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сябров уже за национальный флаг убивают...
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13.11.2020 17:06 Відповісти
Нещасний випадок.
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13.11.2020 17:17 Відповісти
Главное - осудить, потому как его прозвали активист
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13.11.2020 17:32 Відповісти
Украина, как и другие страны Запада должны прекратить политические, экономические, культурные и спортивные контакты с оккупационной администрацией Лукашенко.
Мировое сообщество в лице ООН, ОБСЕ, ПАСЕ - взять на себя роль в инициации Уголовного Трибунала.
А пока украинский канал 112 Украина вместе с путиноидными пропагандонами учавствует в "большом интервью" с беларуским недогитлером и продвигает его тезисы.
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13.11.2020 17:35 Відповісти
и не покумате ничего сделанного в Беларуси
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13.11.2020 19:26 Відповісти
покупайте**
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13.11.2020 19:26 Відповісти
этот призыв лишний. САМИ белорусы не хотят покупать свои же ломучие Атланты , Горизонты , Витязи. - Лайно , и стоят столько же и дороже , чем аналогичные самсунги - уже ввезёные и растаможенные. МАЗы - ломучее шайзе - частные дальнобойщики не хотят их покупать даже за дешёвые кредиты. - только советский МТЗ 80 ещё берут и то немного. Остальные трактора и весь гомсельмаш - говно ,и дороже диров и клаасов. Молочка - дороже украинской и даже российской. Сахар, мука - дороже украинского . Вот только лосось и креветки из Нарочи - хороши. Ну и авокады с ананасами нынче неплохо на Полесье уродились. Все "белорусское экономическое чудо" держится на постоянном перефинансировании из РФ
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13.11.2020 20:44 Відповісти
Україна засуджує вбивство мінчанина Бондаренка в Білорусі, - МЗС - Цензор.НЕТ 6761
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13.11.2020 19:45 Відповісти
 
 