Житомир решил также не вводить карантин выходного дня

В Житомире заявили, что не планируют вводить карантин выходного дня.

Об этом сообщил в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", - отметил Сухомлин.

По его словам, дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи.

Сухомлин отметил, что при таком количестве больных, 2 дня "локдауна" на ситуацию не повлияют.

Мэр также сообщил, что два дня назад в Житомире выборочно протестовали работников городского совета на наличие антител и по результатам тестирования на COVID-19 переболели 16 человек из 40.

На следующей неделе в Житомире планируют сделать ИФА-тестирования всем работникам школ. После результатов в городе будут решать, как наладить обучение для учеников старших классов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"