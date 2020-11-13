Житомир решил также не вводить карантин выходного дня
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Житомире заявили, что не планируют вводить карантин выходного дня.
Об этом сообщил в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", - отметил Сухомлин.
По его словам, дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи.
Сухомлин отметил, что при таком количестве больных, 2 дня "локдауна" на ситуацию не повлияют.
Мэр также сообщил, что два дня назад в Житомире выборочно протестовали работников городского совета на наличие антител и по результатам тестирования на COVID-19 переболели 16 человек из 40.
На следующей неделе в Житомире планируют сделать ИФА-тестирования всем работникам школ. После результатов в городе будут решать, как наладить обучение для учеников старших классов.
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Сметанат борщу
Британські вчені підрахували, один день лікування презедента коштує 140 тонн асфальту,- дзерело.
Побегут отмороженные в поликлиннику аж бигом. Резко забудут кто и за кого голосовал.
ЗАдрочили уже этими тестами
господи ж ты ж боже мой!
да введите уже локдаун..лохдаун..все равно!
а то уже некому будет вводить или выводить!
в европе локдауны..коменданские часы! а эти удавятся! ну ну......
Флаги вам в руки.
кароче..в одном из городов украины мальчика привезла скорая..подлец врач сказал отцу давай бабки..отец вместо того чтоб ******* этого урода накрайняк вызвать полицию..пошел искать бабки..он их нашел..к утру..но ребенок умер...
инфа 100..я как раз была в больнице и наш завхирург..ехал на заседание комиссии по этому поводу
ттак что таких историй у меня про халатность идиотизм до фига и больше.....
а раиса прожида хорошую жизнь..и извините она умерла не в 20 лет от какой нибудь халатности....
ребенок умер
я мать..
а ты и дальше ржи...
Только почему же вы называетесь партией ЕС?