Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня
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В Житомирі заявили, що не планують запроваджувати карантин вихідного дня.
Про це повідомив у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів ухвалив рішення ввести "карантин вихідного дня". У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли", - зазначив Сухомлин.
За його словами, додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти і годувати свої сім'ї.
Сухомлин зазначив, що при такій кількості хворих, 2 дні "локдауна" на ситуацію не вплинуть.
Мер також повідомив, що два дні тому в Житомирі вибірково протестували працівників міської ради на наявність антитіл і за результатами тестування на COVID-19 перехворіли 16 осіб із 40.
Наступного тижня в Житомирі планують зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл. Після результатів у місті вирішуватимуть, як налагодити навчання для учнів старших класів.
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Сметанат борщу
Британські вчені підрахували, один день лікування презедента коштує 140 тонн асфальту,- дзерело.
Побегут отмороженные в поликлиннику аж бигом. Резко забудут кто и за кого голосовал.
ЗАдрочили уже этими тестами
господи ж ты ж боже мой!
да введите уже локдаун..лохдаун..все равно!
а то уже некому будет вводить или выводить!
в европе локдауны..коменданские часы! а эти удавятся! ну ну......
Флаги вам в руки.
кароче..в одном из городов украины мальчика привезла скорая..подлец врач сказал отцу давай бабки..отец вместо того чтоб ******* этого урода накрайняк вызвать полицию..пошел искать бабки..он их нашел..к утру..но ребенок умер...
инфа 100..я как раз была в больнице и наш завхирург..ехал на заседание комиссии по этому поводу
ттак что таких историй у меня про халатность идиотизм до фига и больше.....
а раиса прожида хорошую жизнь..и извините она умерла не в 20 лет от какой нибудь халатности....
ребенок умер
я мать..
а ты и дальше ржи...
Только почему же вы называетесь партией ЕС?