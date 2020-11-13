Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня

В Житомирі заявили, що не планують запроваджувати карантин вихідного дня.

Про це повідомив у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів ухвалив рішення ввести "карантин вихідного дня". У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли", - зазначив Сухомлин.

За його словами, додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти і годувати свої сім'ї.

Сухомлин зазначив, що при такій кількості хворих, 2 дні "локдауна" на ситуацію не вплинуть.

Мер також повідомив, що два дні тому в Житомирі вибірково протестували працівників міської ради на наявність антитіл і за результатами тестування на COVID-19 перехворіли 16 осіб із 40.

Наступного тижня в Житомирі планують зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл. Після результатів у місті вирішуватимуть, як налагодити навчання для учнів старших класів.

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