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Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня

В Житомирі заявили, що не планують запроваджувати карантин вихідного дня.

Про це повідомив у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів ухвалив рішення ввести "карантин вихідного дня". У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли", - зазначив Сухомлин.

За його словами, додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти і годувати свої сім'ї.

Сухомлин зазначив, що при такій кількості хворих, 2 дні "локдауна" на ситуацію не вплинуть.

Мер також повідомив, що два дні тому в Житомирі вибірково протестували працівників міської ради на наявність антитіл і за результатами тестування на COVID-19 перехворіли 16 осіб із 40.

Наступного тижня в Житомирі планують зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл. Після результатів у місті вирішуватимуть, як налагодити навчання для учнів старших класів.

Читайте також: Луцька міськрада подасть до суду позов щодо скасування карантину "вихідного дня"
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Топ коментарі
+18
после местных выборов, где преЗЕрвативы просрали все что могли, они уже никто в этой стране. Поэтому народноизбранная власть на местах, будет и дальше посылать квартальных дятлов куда подальше.
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13.11.2020 17:35
+14
Твои квартальные клоуны уже сэкономили на тестах - 60% короновирусного фонда закатали в асфальт
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13.11.2020 17:36
+14
Те, що я писав півтора року тому - "Блазень", в кінці-кінців, закінчить тим, що на його розпорядження "покладуть товстий і довгий" і будуть ігнорувать, а сміяться з нього не буде тільки лінивий...".
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13.11.2020 17:40
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Молодцы. Ну и в больницы не бегите. Да и на тестах государство может секономить.
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13.11.2020 17:33 Відповісти
Твои квартальные клоуны уже сэкономили на тестах - 60% короновирусного фонда закатали в асфальт
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13.11.2020 17:36 Відповісти


Сметанат борщу

Британські вчені підрахували, один день лікування презедента коштує 140 тонн асфальту,- дзерело.
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13.11.2020 17:54 Відповісти
По выходным не будут Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 5914
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13.11.2020 17:39 Відповісти
А то ли исчо будет когда ковка КС разгонит!
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13.11.2020 19:40 Відповісти
А що в лікарнях ліки є, чи лікарі господь Бог? Також хворіють та вмирають.
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13.11.2020 17:45 Відповісти
🤢🤖 ботяра , подскажи где в Украине тесты делают бесплатно , как в других странах , например ?
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13.11.2020 18:16 Відповісти
Ко Зе манду уже все , кому не лень на хрен посылают
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13.11.2020 18:20 Відповісти
Ага....щас...можно фигу крутить медведю, сидя на дереве, песни петь, анекдоты ему рассказывать. Но слазить все равно прийдется, рано или поздно. Особенно если медведь никуда не спешит.
Побегут отмороженные в поликлиннику аж бигом. Резко забудут кто и за кого голосовал.
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13.11.2020 18:22 Відповісти
Каких тестах??? Никто никаких тестов не делает! Хочеш тестов? ПЛАТИ за тесты!!!

ЗАдрочили уже этими тестами
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13.11.2020 19:03 Відповісти
Все страны делают тесты абсолютно бесплатно , а твои 🤢🤡зебарыги деньги предназначенные на них украли
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13.11.2020 19:27 Відповісти
НУ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО* - Мастер и Маргарита!
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15.11.2020 04:37 Відповісти
Твое "зеленое" государство идет *****, я вчера здал тест пцр за свои собственные, от государства в лице семейного я услышал совет подышать в открытую форточку если хуже станет.
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13.11.2020 19:21 Відповісти
Зелёную команду уже вертят, как пропеллер...
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13.11.2020 17:50 Відповісти
Да не вопрос. Пусть Covid их вертит на чем хочет.
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13.11.2020 18:26 Відповісти
после местных выборов, где преЗЕрвативы просрали все что могли, они уже никто в этой стране. Поэтому народноизбранная власть на местах, будет и дальше посылать квартальных дятлов куда подальше.
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13.11.2020 17:35 Відповісти
вот и житомирские поводили залётным фуцанам по губам..
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13.11.2020 17:39 Відповісти
Те, що я писав півтора року тому - "Блазень", в кінці-кінців, закінчить тим, що на його розпорядження "покладуть товстий і довгий" і будуть ігнорувать, а сміяться з нього не буде тільки лінивий...".
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13.11.2020 17:40 Відповісти
кто только степашку сегодя не нагибал.... похоже, что только старая минздравовская мафия во главе с тодуровым рада такому *министру*
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13.11.2020 17:40 Відповісти
не забудьте на ивл заработать!
господи ж ты ж боже мой!
да введите уже локдаун..лохдаун..все равно!
а то уже некому будет вводить или выводить!
в европе локдауны..коменданские часы! а эти удавятся! ну ну......
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13.11.2020 17:42 Відповісти
Большая часть местного самоуправления отказалась вводить "карантин выходного дня". Если бы было решение СНБО их можно бы было наказать, но так как Зеленский не управляет, а имитирует управление - все довольны. Вова постучал кулачком, Шмыгаль что то нарисовал, мэры послали ...(с)
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13.11.2020 17:42 Відповісти
Особенно довольные умирают в корридорах больниц
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14.11.2020 02:29 Відповісти
Народ податком за "карантині дні" не обкладати.Нехай влада в медицину свої гроші вкладає.Може красти менше будуть. Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4615
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13.11.2020 17:42 Відповісти
Житомирская влада первый сорт.
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13.11.2020 17:44 Відповісти
Зря ушли от адаптивного карантина - он действовал. И если бы не выборы, то не было бы такой вспышки. Теперь оставьте в покое города и адаптивный карантин - и количество заболевших снизится. Уже снижается. Кроме Киева. Но не должны же все из-за Киева страдать. Вот там вводите жесткий локдаун. Там центр заражений - депутаты. Это они по заграничным курортам разъезжают. А нам бы концы с концами свести.
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13.11.2020 17:44 Відповісти
Парад "Чому саме ми?" плавно перейдёт в парад "Help! Help!"
Флаги вам в руки.
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13.11.2020 17:44 Відповісти
У кожного свій вік і не одна нечиста сила з медицини не продовжить час життя ні на хвилину.Раїса Горбачьова в приклад.
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13.11.2020 17:51 Відповісти
теперь любой человек, заразившийся "короной" в Житомире после выходных может со спокойной совестью подавать в суд лично на мэра Житомира и на мэрию за непринятие мер по ограничению распостранения эпидемии, требовать компенсации за лекарства, не полученную выгоду в период самоизоляции и т.д.
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13.11.2020 17:51 Відповісти
Ну маючи парочку кабаків та .спортцентр ..баблос загубити ? Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 9031
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13.11.2020 18:14 Відповісти
А мэр Житомира у нас от какой партии балотировался? Ой, Слуга народа, дойти за полтора года до того что тебя свои на х.. вертят - это однозначно успех
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13.11.2020 18:24 Відповісти
А если в будни заразишься , тогда на зеленского в суд подавать , за то что министров своих не контролировал
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13.11.2020 18:27 Відповісти
Пздц країні...
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13.11.2020 18:24 Відповісти
Просто зрозуміли,що можна президента послати нахрєн і нічого за це не буде...Почали то все Маруська Звіробій з Фєдькіною...чи Пєтькіною,і пішла реакція...Скоро в нього будуть прилюдно плювати,а там і гірше...І радіти тут нема чого,він представляє Україну,а Україна - це ми...як писалось на тих сраних зелених білбордах...
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13.11.2020 18:54 Відповісти
вирусобесие от дибильноватой степашки начинает сбоить.
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13.11.2020 19:12 Відповісти
время...нечего всуе поминать бога не к месту...
кароче..в одном из городов украины мальчика привезла скорая..подлец врач сказал отцу давай бабки..отец вместо того чтоб ******* этого урода накрайняк вызвать полицию..пошел искать бабки..он их нашел..к утру..но ребенок умер...
инфа 100..я как раз была в больнице и наш завхирург..ехал на заседание комиссии по этому поводу
ттак что таких историй у меня про халатность идиотизм до фига и больше.....
а раиса прожида хорошую жизнь..и извините она умерла не в 20 лет от какой нибудь халатности....
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13.11.2020 19:16 Відповісти
малчик в трусиках был?
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13.11.2020 19:30 Відповісти
не смешно
ребенок умер
я мать..
а ты и дальше ржи...
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13.11.2020 21:32 Відповісти
Избиратели Порошенко, радуйтесь что нарушаем закон, так шаг за шагом станем белорусью. Ну только пройдем как обычно через гуляйполе, махновщину, а потом вернемся в родные пенаты.
Только почему же вы называетесь партией ЕС?
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14.11.2020 02:28 Відповісти
 
 