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Луцька міськрада подасть до суду позов щодо скасування карантину "вихідного дня"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Луцька міськрада подасть до суду позов щодо скасування карантину

Луцька міська рада готує позов про скасування постанови уряду про карантин "вихідного дня" і закликає правоохоронні органи проявити лояльність до підприємців.

Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Луцька міська рада готує до подання позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови про карантин "вихідного дня" як такої, що суперечить чинному законодавству та Конституції України й суттєво порушує права підприємців та підприємств", - повідомив міськрада.

Також секретар міськради, в.о. мера Григорій Пустовіт направив листи поліції, в яких закликав не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності підприємців і підприємств в разі порушення ними постанови про карантин "вихідного дня".

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У міськраді вважають, запроваджений урядом карантин "вихідного дня" призведе до серйозних збитків і проблем для бізнесу, виснаженого "першою хвилею" обмежень. Також влада міста називають досить сумнівною ефективність таких обмежувальних заходів у зниженні захворюваності на COVID-19.

"На сьогодні заклади працюють в режимі серйозних обмежень, органами контролю постійно проводяться перевірки дотримання протиепідеміологічних вимог, встановлених постановами Головного санітарного лікаря України", - сказано в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Что значит "отменить постановление"?

А где иски на привлечение к уголовной ответственности шушары которая нарушает права миллионов людей, уничтожает экономику опираясь на обоснования выковырянные или в носу, или в ж.пе их хозяина...
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13.11.2020 17:23
+2
И эти туда же - ДОЛБО...БЫ .
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13.11.2020 17:29
+2
О карантине выходного дня : - "Смысл мошенничества нынешней власти с введением норм "надзвичайного стану" без объявления самого "надзвичайного стану" предельно прост. В случае официального объявления "надзвичайного стану" граждане имеет право на компенсацию убытков возникших в результате директивных действий власти. Она может носить разный характер, налоговые каникулы (несколько штатов США), отсрочка выплат налогов (Франция), беспроцентные кредиты (Болоня,Италия). В варианте проворачиваемом украинской властью все это юридически невозможно - нет акта объявления "надзвичайного стану" , а "разноцветное зонирование" Кабмина - акт рекомендательный, а не директивный. Суть таких действий власти - обман народа." - tZE inform
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13.11.2020 17:35
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Что значит "отменить постановление"?

А где иски на привлечение к уголовной ответственности шушары которая нарушает права миллионов людей, уничтожает экономику опираясь на обоснования выковырянные или в носу, или в ж.пе их хозяина...
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13.11.2020 17:23 Відповісти
Та сразу уже Луцкий облсовет - вiслюк же недавно провозгласил существование Луцкой области Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня" - Цензор.НЕТ 9697
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13.11.2020 17:23 Відповісти
Анархизм на грани шизофрении, обусловленный децентрализацией.
Выводы однозначны!
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13.11.2020 17:24 Відповісти
И эти туда же - ДОЛБО...БЫ .
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13.11.2020 17:29 Відповісти
Народ вместо торговых центров, пойдет развлекаться в по гостям неся с собой заразу. Шах и мат короновирусу от зеМанды
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13.11.2020 17:31 Відповісти
О карантине выходного дня : - "Смысл мошенничества нынешней власти с введением норм "надзвичайного стану" без объявления самого "надзвичайного стану" предельно прост. В случае официального объявления "надзвичайного стану" граждане имеет право на компенсацию убытков возникших в результате директивных действий власти. Она может носить разный характер, налоговые каникулы (несколько штатов США), отсрочка выплат налогов (Франция), беспроцентные кредиты (Болоня,Италия). В варианте проворачиваемом украинской властью все это юридически невозможно - нет акта объявления "надзвичайного стану" , а "разноцветное зонирование" Кабмина - акт рекомендательный, а не директивный. Суть таких действий власти - обман народа." - tZE inform
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13.11.2020 17:35 Відповісти
... "Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что местные органы власти не могут игнорировать введение карантина выходного дня в их регионах." Еще одна бездарь вылезла ... Вы бы хоть какие то законы почитали, для общего развития ...Да. Кабмин имеет право объявить карантинной какую то местность. НО ... 1. Установление расписания работы предприятий торговли и общественного питания - исключительная прерогатива МЕСТНЫХ органов власти. 2. Ограничение прав и свобод (например свободного передвижения)возможно исключительно после объявления "військового або надзвичайного стану" ст. 64 Конституции. 3. Решение про введение "військового або надзвичайного стану" принимает президент, а он у нас трус и балбес.(с)
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13.11.2020 17:37 Відповісти
... Большая часть местного самоуправления отказалась вводить "карантин выходного дня". Если бы было решение СНБО их можно бы было наказать, но так как Зеленский не управляет, а имитирует управление - все довольны. Вова постучал кулачком, Шмыгаль что то нарисовал, мэры послали ...(с)
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13.11.2020 17:39 Відповісти
ага..ради барышей рестораторв пусть все подохнут..
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13.11.2020 17:44 Відповісти
довольно сомнительной эффективность таких ограничительных мер в снижении заболеваемости COVID-19.(С)

а если по буквам?
сами рестораторы заявляют - суббота, воскресенье - до 40 % недельной выручки.
карантин вводится для ограничения социальных контактов во время эпидемии.
Так карантин выходного дня снижает количество НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ социальных контактов или нет? Посетители туда телепортами попадают?
охреневшему от безделья за неделю на работе чиновничеству и офисному планктону дома скучно?
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13.11.2020 17:38 Відповісти
рестораторы..барыги..
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13.11.2020 17:42 Відповісти
Болейте на здоровье . Идиоты .
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13.11.2020 17:50 Відповісти
Луцька міськрада подасть до суду позов щодо скасування карантину "вихідного дня" - Цензор.НЕТ 8636
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13.11.2020 21:31 Відповісти
 
 