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Спикер МИД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко послом Украины в Сингапуре.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №498/2020 от 13 ноября опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур", - сказано в тексте указа.
Как сообщалось, в ноябре 2018 года Зеленко была назначена спикером Министерства иностранных дел Украины.
До этого Зеленко занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.
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