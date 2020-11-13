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Новости Политика Украины
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посол (1727) Сингапур (37) Зеленко (75)

Спикер МИД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер МИД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко послом Украины в Сингапуре.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №498/2020 от 13 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур", - сказано в тексте указа.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Зеленко была назначена спикером Министерства иностранных дел Украины.

До этого Зеленко занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Прибрали розумну людину подалі від Києва і Європи...
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13.11.2020 19:01
+4
О чувак в феофании как работает...видать что то бодрящее вкололи...
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13.11.2020 19:09
+3
Феофанію? Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 6134
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13.11.2020 19:03
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Все дороги ведут в ... Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 7450
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13.11.2020 19:01 Ответить
Феофанію? Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 6134
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13.11.2020 19:03 Ответить
Прибрали розумну людину подалі від Києва і Європи...
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13.11.2020 19:01 Ответить
В ссылку отправили....
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13.11.2020 20:54 Ответить
Пусть едет. Может отсингапурят там Екатерину Михайловну Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 5580
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13.11.2020 19:01 Ответить
Ну так грубо нельзя . Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 610 Кто подскажет лучший посол капусты ? Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 5320
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13.11.2020 19:05 Ответить
а ничего так сингапурцам от зеленого обломилось....
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13.11.2020 19:04 Ответить
А спикера Минского массива и национал-патриотического движения Поднипровья - надо в кувейт.. вовочка, услыш меня..
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13.11.2020 19:06 Ответить
О чувак в феофании как работает...видать что то бодрящее вкололи...
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13.11.2020 19:09 Ответить
канешна вкололи...нюх то отшибло (на втянешь)))
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13.11.2020 19:12 Ответить
Сингапур - совсем не плохо... - куда угодно тока не на рязань....
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13.11.2020 19:18 Ответить
Она наверное мечтала о Приштине...а тут Сингапур - ***...завтра по собственному напишет Спікерку МЗС Зеленко призначено послом у Сингапурі, - указ - Цензор.НЕТ 2348
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13.11.2020 19:52 Ответить
Зеленко Дьопйош?
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13.11.2020 19:44 Ответить
Все кто на Зе в спикеры и послы...
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13.11.2020 19:50 Ответить
Напомню шановному козачеству, что Катя Зленко была назначена спиекром при Климкине, т.е. порохобот для новой власти. До этого она всю карьеру работала с европейским направлением дипломатии. Умная, проукраински настроенная, с 18 летним опытом работы при этом еще и обаятельная красавица едет в бананово-лимонный Сингапур как в ссылку похоже. Подальше от Европы и комнады ЗЕ.
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13.11.2020 20:49 Ответить
вільна Людина завжди мае вибір...
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13.11.2020 20:59 Ответить
Вы уроды все одного цвета! зеУроды!!!
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13.11.2020 21:08 Ответить
Хіба це Зе її відправляє? Він може її і не знає. Підписує все, що йому його промосковське оточення підсовує - зачищають і далі територію під якусь чергову мендель проросійську.
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13.11.2020 22:52 Ответить
 
 