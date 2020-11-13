УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16988 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 159 31
посол (1006) Сингапур (25) Зеленко (74)

Спікерку МЗС Зеленко призначено послом у Сингапурі, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спікерку МЗС Зеленко призначено послом у Сингапурі, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко послом України в Сінгапурі.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №498/2020 від 13 листопада опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Зеленко Катерину Михайлівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур", - сказано в тексті указу.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року Зеленко була призначена спікером Міністерства закордонних справ України.

До цього Зеленко обіймала посаду першого секретаря посольства України в Німеччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС закликає 30 липня підтримати кампанію "Крим - це Україна", - Зеленко. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Прибрали розумну людину подалі від Києва і Європи...
показати весь коментар
13.11.2020 19:01
+4
О чувак в феофании как работает...видать что то бодрящее вкололи...
показати весь коментар
13.11.2020 19:09
+3
Феофанію? Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 6134
показати весь коментар
13.11.2020 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все дороги ведут в ... Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 7450
показати весь коментар
13.11.2020 19:01 Відповісти
Феофанію? Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 6134
показати весь коментар
13.11.2020 19:03 Відповісти
Прибрали розумну людину подалі від Києва і Європи...
показати весь коментар
13.11.2020 19:01 Відповісти
В ссылку отправили....
показати весь коментар
13.11.2020 20:54 Відповісти
Пусть едет. Может отсингапурят там Екатерину Михайловну Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 5580
показати весь коментар
13.11.2020 19:01 Відповісти
Ну так грубо нельзя . Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 610 Кто подскажет лучший посол капусты ? Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 5320
показати весь коментар
13.11.2020 19:05 Відповісти
а ничего так сингапурцам от зеленого обломилось....
показати весь коментар
13.11.2020 19:04 Відповісти
А спикера Минского массива и национал-патриотического движения Поднипровья - надо в кувейт.. вовочка, услыш меня..
показати весь коментар
13.11.2020 19:06 Відповісти
О чувак в феофании как работает...видать что то бодрящее вкололи...
показати весь коментар
13.11.2020 19:09 Відповісти
канешна вкололи...нюх то отшибло (на втянешь)))
показати весь коментар
13.11.2020 19:12 Відповісти
Сингапур - совсем не плохо... - куда угодно тока не на рязань....
показати весь коментар
13.11.2020 19:18 Відповісти
Она наверное мечтала о Приштине...а тут Сингапур - ***...завтра по собственному напишет Спікерку МЗС Зеленко призначено послом у Сингапурі, - указ - Цензор.НЕТ 2348
показати весь коментар
13.11.2020 19:52 Відповісти
Зеленко Дьопйош?
показати весь коментар
13.11.2020 19:44 Відповісти
Все кто на Зе в спикеры и послы...
показати весь коментар
13.11.2020 19:50 Відповісти
Напомню шановному козачеству, что Катя Зленко была назначена спиекром при Климкине, т.е. порохобот для новой власти. До этого она всю карьеру работала с европейским направлением дипломатии. Умная, проукраински настроенная, с 18 летним опытом работы при этом еще и обаятельная красавица едет в бананово-лимонный Сингапур как в ссылку похоже. Подальше от Европы и комнады ЗЕ.
показати весь коментар
13.11.2020 20:49 Відповісти
вільна Людина завжди мае вибір...
показати весь коментар
13.11.2020 20:59 Відповісти
Вы уроды все одного цвета! зеУроды!!!
показати весь коментар
13.11.2020 21:08 Відповісти
Хіба це Зе її відправляє? Він може її і не знає. Підписує все, що йому його промосковське оточення підсовує - зачищають і далі територію під якусь чергову мендель проросійську.
показати весь коментар
13.11.2020 22:52 Відповісти
 
 