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Спікерку МЗС Зеленко призначено послом у Сингапурі, - указ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко послом України в Сінгапурі.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №498/2020 від 13 листопада опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Зеленко Катерину Михайлівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур", - сказано в тексті указу.
Як повідомлялося, в листопаді 2018 року Зеленко була призначена спікером Міністерства закордонних справ України.
До цього Зеленко обіймала посаду першого секретаря посольства України в Німеччині.
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