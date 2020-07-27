МЗС закликає 30 липня підтримати кампанію "Крим - це Україна", - Зеленко. ВIДЕО
У Міністерстві закордонних справ України закликали підтримати кампанію "Крим - це Україна".
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter речниці МЗС України Катерини Зеленко.
"Ми закликаємо вас підтримати чудову ініціативу, щоб висвітлити 6-й рік російської окупації Криму і висловитися про це, використовуючи хештег #CrimeaIsUkraine 30 липня. Не мовчіть про речі, які мають значення!" - зазначила Зеленко.
Ініціював кампанію користувач із Великої Британії Алекс Кінг, який веде сторінку Glasnost Gone.
Please RT this important message. And be Ready to Campaign for #Ukraine.— Glasnost Gone (@GlasnostGone) July 23, 2020
July 30th is a #CrimeaIsUkraine Campaign Day. A chance for all of us to use the hashtag and highlight Russia's invasion & 6 year occupation of Ukraine's #Crimean Peninsular. #Crimea pic.twitter.com/1ioaZq7CNB
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в крыму долби хоть из точек-у, хоть ураганами, хоть нептунами.
по крыму ни одного соглашения о прекращения огня нету.
Кроме зе-даунов блеящих "нада перестать стрелять".
...
Я начебто вашій ботофермі вже писав, що бажаю від вас дегенератів виключно заготовки-копіпасти в картинках.
которые вы набурили в моём Крыму в поисках живительной влаги !!!
Ще можна надрукувати це гасло на футболках і роздати їх. В цих футболках люди почнуть ходити хороводом, а камера нехай це показує. Щоб увесь Світ знав.
или я что-то пропустил? можно линк?
військової агресії путіна та деокупації Криму повинна підтримуватися на всіх самітах
і міжнародних майданчиках, де б вони не проводилися - 24 години на добу, 7 днів на тиждень!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!