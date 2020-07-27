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МЗС закликає 30 липня підтримати кампанію "Крим - це Україна", - Зеленко. ВIДЕО

У Міністерстві закордонних справ України закликали підтримати кампанію "Крим - це Україна".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter речниці МЗС України Катерини Зеленко.

"Ми закликаємо вас підтримати чудову ініціативу, щоб висвітлити 6-й рік російської окупації Криму і висловитися про це, використовуючи хештег #CrimeaIsUkraine 30 липня. Не мовчіть про речі, які мають значення!" - зазначила Зеленко.

Ініціював кампанію користувач із Великої Британії Алекс Кінг, який веде сторінку Glasnost Gone.

МЗС закликає 30 липня підтримати кампанію Крим - це Україна, - Зеленко 01

Please RT this important message. And be Ready to Campaign for #Ukraine.

July 30th is a #CrimeaIsUkraine Campaign Day. A chance for all of us to use the hashtag and highlight Russia's invasion & 6 year occupation of Ukraine's #Crimean Peninsular. #Crimea pic.twitter.com/1ioaZq7CNB

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) July 23, 2020

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Автор: 

Крим (14185) МЗС (4167) Зеленко Катерина (75)


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Топ коментарі
+10
Оккупация Крыма началась 18 февраля. Кто у нас тогда был типа президент? Не подскажешь?
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27.07.2020 20:52 Відповісти
+8
ти був там, коли Турчинов просирав, чи біля Мамчура стояв поруч? Олень..
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27.07.2020 20:48 Відповісти
+8
Звичайно, що акція МЗС є малозначною, але вода камінь точить.
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27.07.2020 20:51 Відповісти
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Давайте мне пулемет - ПОДДЕРЖУ!
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27.07.2020 20:46 Відповісти
иди в военкомат. там все есть. и пулемет, и миномет, и танк...
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27.07.2020 21:17 Відповісти
Так стрелять жеж нельзя.
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27.07.2020 22:10 Відповісти
стрелять на донбасе нельзя.
в крыму долби хоть из точек-у, хоть ураганами, хоть нептунами.
по крыму ни одного соглашения о прекращения огня нету.
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27.07.2020 22:14 Відповісти
Нет там нихера!
Кроме зе-даунов блеящих "нада перестать стрелять".
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27.07.2020 22:10 Відповісти
Пізно. Просрав Турчинов Крим...
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27.07.2020 20:46 Відповісти
ти був там, коли Турчинов просирав, чи біля Мамчура стояв поруч? Олень..
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27.07.2020 20:48 Відповісти
А я виконувач обов'язків президента, щоб бути там?
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27.07.2020 20:50 Відповісти
Оккупация Крыма началась 18 февраля. Кто у нас тогда был типа президент? Не подскажешь?
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27.07.2020 20:52 Відповісти
Насправді підготовка і все інше було ще раніше. Турчинова поставили лише перед фактом, що нічого не можна зробити.
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27.07.2020 20:53 Відповісти
А 23-го в.о. став Турчинов
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27.07.2020 20:54 Відповісти
І Крим фактично був окупований та 80 відсотків військових були на утриманні *****. Кримців нагнули і не дали зброї.
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27.07.2020 20:56 Відповісти
МИД призывает 30 июля поддержать кампанию "Крым - это Украина", - Зеленко - Цензор.НЕТ 8951

...
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27.07.2020 20:56 Відповісти
Не стал Турчинов В,О 23 числа. 23 числа было голосование, а вступил он в должность реально 24 числа, плюс пару-тройку дней на сбор остатков разбежавшегося апарта Овоща и восстановление элементарного управления. По процедуре первое совещание СНБО было 28 числа. И на нем был отдан приказ на вооруженное сопротивление. Но реально к этому времени все уже было кончено.
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27.07.2020 21:29 Відповісти
Там не тільки Турчинов, а і вся та свята парафія, котра з травня 2014-го вже офіційно представляла Україну. І котрі нині корчать із себе самих патріотистих патріотів.
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27.07.2020 20:50 Відповісти
А посмотреть дату начала и дату окончания оккупации Крыма религия не позволяет или врожденное скудоумие?
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27.07.2020 20:53 Відповісти
А от і прихожани церкви святого Рошену.
Я начебто вашій ботофермі вже писав, що бажаю від вас дегенератів виключно заготовки-копіпасти в картинках.
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27.07.2020 20:57 Відповісти
Ну то й бажай собі у спамі.
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27.07.2020 20:59 Відповісти
Ну если тебе олигофрену тексты не доходят, а только картинки, то тогда чего сюда лезешь, одноклеточное? Негде опрожниться?
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27.07.2020 21:32 Відповісти
Повторяю вашей ботоферме: от вас желаю исключительно картинки-копипасты! С иным свое хлебало ко мне не суй.
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27.07.2020 21:35 Відповісти
.Облезешь неравномерно. Тебе, одноклеточное, не понимающее текста, никто ничего не должен. Обтекай молча.
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27.07.2020 21:53 Відповісти
Турчинов всё правильно сделал, иначе б ты Тарас просрал бы свой Луцк...
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27.07.2020 20:53 Відповісти
Дебіл-детект.
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27.07.2020 21:55 Відповісти
Нельзя жить держа голову в песке - голова греется.
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27.07.2020 22:11 Відповісти
МИД призывает 30 июля поддержать кампанию "Крым - это Украина", - Зеленко - Цензор.НЕТ 2159
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27.07.2020 20:51 Відповісти
Звичайно, що акція МЗС є малозначною, але вода камінь точить.
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27.07.2020 20:51 Відповісти
У нас зараз само МЗС малозначно. Нажаль.
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27.07.2020 20:54 Відповісти
Кацапы, помните! Раны, нанесённые вами- мне гораздо глубже всех тех скважин,
которые вы набурили в моём Крыму в поисках живительной влаги !!!
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27.07.2020 20:54 Відповісти
А давайте компанию "Украина - это Украина". А то зеленая мразь попутала берега и не понимает, где оно живет.
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27.07.2020 20:55 Відповісти
"и высказаться об этом, используя хэштег #CrimeaIsUkraine 30 июля."

Ще можна надрукувати це гасло на футболках і роздати їх. В цих футболках люди почнуть ходити хороводом, а камера нехай це показує. Щоб увесь Світ знав.
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27.07.2020 20:56 Відповісти
Ладно, баньте. Турчинов сдал Крым. И остался героем для быдла. Учитесь,сынки, это школа комсомола и КГБ СССР.
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27.07.2020 20:57 Відповісти
Катя Зеленко?????...Не подруга *******?????
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27.07.2020 21:02 Відповісти
Крысы Путлера, скоро приговор в Гааге и миллиардные Иски по сбитому Боингу...,поверьте.... вам будет не Крыма и Донбасса...
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27.07.2020 21:02 Відповісти
в судах гааги нет ни одного дела против раши.
или я что-то пропустил? можно линк?
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27.07.2020 21:22 Відповісти
Тема
військової агресії путіна та деокупації Криму повинна підтримуватися на всіх самітах
і міжнародних майданчиках, де б вони не проводилися - 24 години на добу, 7 днів на тиждень!
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27.07.2020 21:03 Відповісти
МЗС закликає 30 липня підтримати кампанію "Крим - це Україна", - Зеленко - Цензор.НЕТ 1612
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27.07.2020 21:06 Відповісти
"Инициировал кампанию пользователь из Великобритании Алекс Кинг, который ведет страницу Glasnost Gone.Источник: https://censor.net/v3210399, а не українська влада. До такої дати необхідно щось дієве: наприклад нові санкції проти всіх юридичних осіб, заборони вїзду в Україну на 10 років кожній тварині що переїхала туди після 20.03.2014р., кожному держслужбовцю, кожному РФівському військовому, фсбшнику, поліцаю,

МЗС закликає 30 липня підтримати кампанію "Крим - це Україна", - Зеленко - Цензор.НЕТ 2892
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27.07.2020 21:33 Відповісти
у кацапов "сладкие" территории, с хорошими запасами и перспективой, они по мировым меркам - жируют , когда другим - тесно, холодно и голодно...Кроме всего прочего кацапы, зараженные имперским величием- не прочь повтягиваться во все конфликты на шарике и их посоздавать, поэтому не нужно спешить с мировой войнушкой с миллиардами жертв, прийдёт время и кацапы -"сами прийдут и сами всё отдадут", чтобы не забрали у них хоть то, что от них останется, посему "хвалите" их мнимое " имперское вяличие " и в определённый час - именно оно станет причиной их распада и смерти
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27.07.2020 21:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:41 Відповісти
30- кричать ..ХАЛВА!! фантомные боли утихнут..
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28.07.2020 00:00 Відповісти
Еще можно флешмобчик в фейсбучике замутить, кацапы сразу испугаются и убегут.
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28.07.2020 02:35 Відповісти
 
 