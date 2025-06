МЗС закликає 30 липня підтримати кампанію "Крим - це Україна", - Зеленко. ВIДЕО

У Міністерстві закордонних справ України закликали підтримати кампанію "Крим - це Україна".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter речниці МЗС України Катерини Зеленко.

"Ми закликаємо вас підтримати чудову ініціативу, щоб висвітлити 6-й рік російської окупації Криму і висловитися про це, використовуючи хештег #CrimeaIsUkraine 30 липня. Не мовчіть про речі, які мають значення!" - зазначила Зеленко.

Ініціював кампанію користувач із Великої Британії Алекс Кінг, який веде сторінку Glasnost Gone.

Please RT this important message. And be Ready to Campaign for #Ukraine.



July 30th is a #CrimeaIsUkraine Campaign Day. A chance for all of us to use the hashtag and highlight Russia's invasion & 6 year occupation of Ukraine's #Crimean Peninsular. #Crimea pic.twitter.com/1ioaZq7CNB