МИД призывает 30 июля поддержать кампанию "Крым - это Украина", - Зеленко. ВИДЕО

В Министерстве иностранных дел Украины призвали поддержать кампанию "Крым - это Украина".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.

"Мы призываем вас поддержать замечательную инициативу, чтобы осветить 6-й год российской оккупации Крыма и высказаться об этом, используя хэштег #CrimeaIsUkraine 30 июля. Не молчите о вещах, которые имеют значение!" - отметила Зеленко.

Инициировал кампанию пользователь из Великобритании Алекс Кинг, который ведет страницу Glasnost Gone.

Please RT this important message. And be Ready to Campaign for #Ukraine.



July 30th is a #CrimeaIsUkraine Campaign Day. A chance for all of us to use the hashtag and highlight Russia's invasion & 6 year occupation of Ukraine's #Crimean Peninsular. #Crimea pic.twitter.com/1ioaZq7CNB