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Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Черниговской области
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Зеленский уволил с должности начальника УСБУ в Черниговской области Павла Ревунова, назначив всесто него Евгения Нетужилова.
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+7 SANDY
показать весь комментарий13.11.2020 19:07
+4 Чайка Київ
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+4 Bogdan_
показать весь комментарий13.11.2020 19:10
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В последние годы, с 2018 по 2019 год был сотрудником предприятия "Одесский авиационный завод".
В начале 2019 года прошел обучение в службе внешней разведки Украины.
7 ноября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №822/2019, которым назначил Евгения Нетужилова главаой управления СБУ в АР Крым.
карточный долг - это святое (а ермак козел...наблатыкался в дурачка с дурачком резаться))))
ну надо ж хоть чем-то им там заниматься)))))
как они 2 недели выдержат? может он там какоенить шоу замутит ...типа "за стеклом" (в туалете)))))
и гидко и смишно....
от арифметики в оман не свалишь, юрыст.....