Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский уволил с должности начальника УСБУ в Черниговской области Павла Ревунова, назначив всесто него Евгения Нетужилова.

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