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Зеленський змінив керівника управління СБУ в Чернігівській області

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський змінив керівника управління СБУ в Чернігівській області

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зеленський звільнив з посади начальника УСБУ в Чернігівській області Павла Ревунова, призначивши замість нього Євгена Нетужилова.

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Топ коментарі
+7
кажуть, що короновірус погано впливає на психіку хворого..... дивіться, щоб цей придурок з вікна феофанії не вистрибнув..... йому ще відповідати за свої діяння
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13.11.2020 19:07
+4
Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Черниговской области - Цензор.НЕТ 4592 Ще один зЕпроФФесіонал.

В последние годы, с 2018 по 2019 год был сотрудником предприятия "Одесский авиационный завод".
В начале 2019 года прошел обучение в службе внешней разведки Украины.
7 ноября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №822/2019, которым назначил Евгения Нетужилова главаой управления СБУ в АР Крым.
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13.11.2020 19:09
+4
Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Черниговской области - Цензор.НЕТ 167
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13.11.2020 19:10
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Чудны дела твои, Господи!
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13.11.2020 19:07 Відповісти
Действительно, вiслюк рулит делами не приходя в сознание. Впрочем, так оно было с момента инаугурации...
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13.11.2020 19:15 Відповісти
Зеленський змінив керівника управління СБУ в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 4041
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13.11.2020 23:10 Відповісти
кажуть, що короновірус погано впливає на психіку хворого..... дивіться, щоб цей придурок з вікна феофанії не вистрибнув..... йому ще відповідати за свої діяння
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13.11.2020 19:07 Відповісти
Там глухие окна из бронестекла. Так что вся надежда только на коронавирус.
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13.11.2020 19:50 Відповісти
Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Черниговской области - Цензор.НЕТ 4592 Ще один зЕпроФФесіонал.

В последние годы, с 2018 по 2019 год был сотрудником предприятия "Одесский авиационный завод".
В начале 2019 года прошел обучение в службе внешней разведки Украины.
7 ноября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №822/2019, которым назначил Евгения Нетужилова главаой управления СБУ в АР Крым.
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13.11.2020 19:09 Відповісти
Где черные его дела? Прохфесионалов дофига, а порядочных среди них как кот наплакал.
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13.11.2020 20:23 Відповісти
ну надо ж хоть чем-то ему там заниматься?
карточный долг - это святое (а ермак козел...наблатыкался в дурачка с дурачком резаться))))
ну надо ж хоть чем-то им там заниматься)))))
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13.11.2020 19:09 Відповісти
Не согласен . В "Чапаева" - их конёк .
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13.11.2020 19:11 Відповісти
та хоть в шо...)))
как они 2 недели выдержат? может он там какоенить шоу замутит ...типа "за стеклом" (в туалете)))))
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13.11.2020 19:15 Відповісти
Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Черниговской области - Цензор.НЕТ 167
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13.11.2020 19:10 Відповісти
Скучно . О проклятой раше ни одной статьи . Обожаю метать в её сторону интеллектуальный кал .
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13.11.2020 19:17 Відповісти
Зеленський змінив керівника управління СБУ в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 4597
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13.11.2020 19:17 Відповісти
С другой стороны, не так уж ведь и болеют, правда? Владимир Зеленский не стал никому передавать свои полномочия, рулит, как может, превозмогая ломоту в суставах и головную боль, по Zoom и по телефону. И не сказать, что как-то заметна разница между правлением онлайн, офлайн и отсутствием правления вообще -Леонід Швець
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13.11.2020 20:21 Відповісти
наш тоже всех звильняе, як перед смертю...

и гидко и смишно....
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13.11.2020 19:45 Відповісти
и как обычно поставил какого то ватного сбушника
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13.11.2020 19:52 Відповісти
вова не бузи - каждый твой выхлоп +3 к сроку.
от арифметики в оман не свалишь, юрыст.....
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13.11.2020 20:09 Відповісти
ревунов, нетужилов, баканов...одни украинцы
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13.11.2020 22:49 Відповісти
 
 