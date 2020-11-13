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Зеленський змінив керівника управління СБУ в Чернігівській області
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зеленський звільнив з посади начальника УСБУ в Чернігівській області Павла Ревунова, призначивши замість нього Євгена Нетужилова.
Топ коментарі
+7 SANDY
показати весь коментар13.11.2020 19:07
+4 Чайка Київ
показати весь коментар13.11.2020 19:09
+4 Bogdan_
показати весь коментар13.11.2020 19:10
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В последние годы, с 2018 по 2019 год был сотрудником предприятия "Одесский авиационный завод".
В начале 2019 года прошел обучение в службе внешней разведки Украины.
7 ноября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №822/2019, которым назначил Евгения Нетужилова главаой управления СБУ в АР Крым.
карточный долг - это святое (а ермак козел...наблатыкался в дурачка с дурачком резаться))))
ну надо ж хоть чем-то им там заниматься)))))
как они 2 недели выдержат? может он там какоенить шоу замутит ...типа "за стеклом" (в туалете)))))
и гидко и смишно....
от арифметики в оман не свалишь, юрыст.....