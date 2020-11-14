Первую партию катеров Mark VI от США украинские ВМС получат до 2022 года
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Завершается работа по согласованию всех деталей контракта на передачу от США в состав ВМС Украины патрульных катеров Mark VI.
Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Предполагается, что первую партию американских катеров украинский флот получит бесплатно до 2022 года. Продолжаются договоренности о передаче следующих катеров этого проекта.
Американцы передадут катера Mark VI абсолютно новыми, построенными на собственных судостроительных предприятиях. Катера поступят в Украину уже с комплектом американского вооружения и технических средств, подчеркнули в ВМС.
Топ комментарии
+22 Панас Стець
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+14 Харьков Сумской
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+8 Харьков Сумской
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Раша - накрийся мідним тазом!
Наведу приклад - в мене асоціації з вул.Сумська (не ісотричні, не оглядові😆) дуже цікаві. Ідеш собі, ідеш, а до тебе чіпляються, та чіпляються квіти життя)
Тому не треба відразу клеїти ярлики, бо і на вас наліплять.
Пане СУМСЬКИЙ
В мене немає бажання дискутувати з володарями нульових профілей.
Найнеобхідніша військова техніка на даний час!
Все інше непотрібно.
А потім ми побачили їх в роботі. Та й одразу виникнув висновок, що такі негативні думки пишуть боти північного сусіда з конспектів. Там є все - й підгрунтя, й особливості, й досвід - усе. В кремлі автори хліб не задарма істиме - виглядає все наче по-справжньому.
Де розробки поверхня-поверхня на основі носія Нептуна, де мінімум 3 класи безпілотникі (окрім макету Сокіл300), де початок розробки протимоскітних ППО та РЕБ?
Це про ваш останній комент.
А про перший - не наліплюйте ярлики нампершого ліпшого, думайте.
Людина всього виказала свою думку з приводу. Я, наприклад, з нею згоден. За кошти витраченімна 1 катер (вони безкоштовні), можна придбати набагато більше корисної техніки
По друге, немаю намірів відслідковувати всі пости. Тих, хто мені цікавий в цікавих для мене темах, я побачу і без підписки.
Марнославсто - це до вас. Мені воно до дуп.)
Второе - байрактары я только приветствовал.
Третье - найди применение москитному флоту с закрытым Керческим проливом и той береговой обороной, которая есть сейчас в Крыму.
Четвертое - сравни стоимость одного катера со стоимостью одного байрактара, сравни применимость и эффективность.
Пятое - подумай, чем занимается москитный флот США у побержья Калифорнии и Филадельфии и чем он будет занят у нас!
Шестое - когда закончишь, ты поймешь, что идиот ты) ну, если, конечно хватит мозгов это все проанализировать и дать самооценку.
Седьмое - удачи
Ты не ответил ни на один из поставленных вопросов!
И кто идиот?
Желательно с кассетными боеприпасами, хорошо топят по аэродромам, ракетным частям, системам ПВО)
Ну и забыл я про главнейшую задачу - высадка СТРАТЕГИЧЕСКОГО десанта численностью в одно отделение!
Но, если на Ауди или на Крайслере, то придётся смириться с мыслью, что Марк 6 - это лучше отечественных образцов.
Поэтому, еще раз повторюсь!.. это не просто катера!.. это боевые единицы,способные решать мультифункциональные боевые задачи широкого спектра..
У русни в Черном и Азовском море ничего подобного нет и не будет в 21 веке..
То, что для американского флота является "сегодняшним" технологическим днем, для украинский ВМФ это просто гигантский эволюционный скачок "в завтра"..
И через пять лет, украинская группировка, состоящая из:
- 16 катеров "Марк-6",
- 8 британских ракетных катеров, -
- 5 модернизированных "Айслендов" скорее всего станут носителями "Нептунов"
- 20 французских патрульных катеров с вооружением.
должны кардинально изменить баланс сил в Черном и Азовском морях, и существенно осложнить жизнь ВМС и ВВС Рашки..
а если пойдет в жизнь проект постройки в Турции для Украины корветов типа "Ада", то это будет просто неперадаваемо!..
При Трампі процес пішов,хоч і повільно...
ни ремонтной базы ни запчастей
любая поломка и катера -- метлом
а то открывши рот -- слушаем что
скажет Америка, ЕС
48-секционная система вертикального пуска A50 Sylver на Daring
Эсминец Тип 45 - https://ru.qaz.wiki/wiki/Type_45_destroyer
Британский флот решил отправить к южному побережью временно захваченного Россией Крыма свои эсминцы «Daring», сообщают западные СМИ.
Лондон решил нивелировать российские береговые ракетные комплексы, развернутые на территории оккупированного русскими Крымского полуострова, с помощью эсминцев ПВО/ПРО «Daring».
По утверждениям специалистов, объективной причиной таких действий со стороны англичан является заключённое соглашение между Украиной и Британией, однако, весьма важным является тот факт, что фактическое присутствие у южных берегов Крыма британских эсминцев ПВО/ПРО может серьезно подорвать агрессивные возможности российской армии и ее ВМФ.
Развертывание в водах Чёрного моря британских эсминцев «Daring» является значимым «прощупывание» российской обороны, что в условиях напряжённых отношений между РФ и НАТО может очень неблагоприятно для московитов повлиять на перспективы защиты этого направления.
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Продвинутая противовоздушная оборона
Дополнительная информация: PAAMS , SAMPSON , S1850M и Aster (семейство ракет) Типа 45 эсминца предназначены в первую очередь для борьбы с воздушной войны с возможностью защиты против таких целей, как истребителей и беспилотных летательных аппаратов ....Королевский флот описывает миссию эсминцев как «защитить флот от воздушного нападения».
Операции зал на борту HMS Daring Эсминец Type 45 оснащен системой противовоздушной обороны Sea Viper (PAAMS), использующей многофункциональную РЛС SAMPSON с активной антенной решеткой и РЛС дальнего действия S1850M .
PAAMS может отслеживать более 2000 целей и одновременно управлять и координировать действия нескольких ракет в воздухе, что позволяет в любой момент перехватить и уничтожить большое количество траекторий. Это делает особенно трудным подавление PAAMS во время атаки с насыщением, даже если атакующие элементы являются сверхзвуковыми. Военно-морской колледж США предположил, что радар SAMPSON способен отслеживать 1000 объектов размером с мяч для крикета, движущихся со скоростью, в три раза превышающей скорость звука (3 Маха), подчеркивая возможности системы против высокоэффективных невидимых целей.
Основным компонентом PAAMS является ракета Aster , в состав которой входят Aster 15 и Aster 30. MBDA описывает Aster как противоракетную ракету "поразить и убить", способную перехватывать все типы высокоэффективных воздушных угроз на максимальной дальности 120 км. . Ракета Aster имеет автономное наведение и оснащена активным радиочастотным самонаводителем, позволяющим ей справляться с «насыщенными атаками» благодаря «возможности множественного поражения» и «высокой скорострельности».
В настоящее время эсминцы класса Daring оснащены 48-элементной системой пуска A50 Sylver Vertical Launch System, позволяющей комбинировать до 48 ракет Aster 15 и 30 ракет.