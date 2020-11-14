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Первую партию катеров Mark VI от США украинские ВМС получат до 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первую партию катеров Mark VI от США украинские ВМС получат до 2022 года

Завершается работа по согласованию всех деталей контракта на передачу от США в состав ВМС Украины патрульных катеров Mark VI.

Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Предполагается, что первую партию американских катеров украинский флот получит бесплатно до 2022 года. Продолжаются договоренности о передаче следующих катеров этого проекта.

Американцы передадут катера Mark VI абсолютно новыми, построенными на собственных судостроительных предприятиях. Катера поступят в Украину уже с комплектом американского вооружения и технических средств, подчеркнули в ВМС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI: 6 кораблей уже готовятся, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Спасибо истинным друзьям, спасибо Штатам!
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14.11.2020 00:12
+14
Дякуємо справжнім друзям за підтримку!
Раша - накрийся мідним тазом!
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14.11.2020 00:15
+8
А вот и кацапня с цитатами из методичек подтянулась...
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14.11.2020 00:45
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Спасибо истинным друзьям, спасибо Штатам!
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14.11.2020 00:12 Ответить
Коли будуть добудовані українські корвети? Саме корвети є головною ударною силою ВМСУ, а катера це абсолютно другорядне озброєння!
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14.11.2020 10:10 Ответить
Дякуємо справжнім друзям за підтримку!
Раша - накрийся мідним тазом!
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14.11.2020 00:15 Ответить
Та да, у нас вже ЗЕ мЬІр.
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14.11.2020 00:18 Ответить
Катера очень хорошие, но нам абсолютно бесполезные, но пусть будут раз уж бесплатно (сомнительно конечно, что бесплатно, но вдруг?)
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14.11.2020 00:18 Ответить
А вот и кацапня с цитатами из методичек подтянулась...
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14.11.2020 00:45 Ответить
Аргументируй предъяву. Что ты сделаешь, получив эти суперкатера? Отобъёшь Евпаторию?
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14.11.2020 00:50 Ответить
В данной ситуации вы и крейсером Евпаторию не отобьете. Эти катера хороши для прикрытия береговой линии, а так же контрдиверсионой деятельности.хороши для прикрытия вышек. Особено эфективны будут на азове, все кацапские покатушки около наших портов закончаться
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14.11.2020 00:59 Ответить
Как я и говорю - ни для чего. Войны на море нет. А будет - катера ничего не решат. Мне вся эта движуха с флотом кажется полностью показушной. Куда важнее вкладываться в авиацию и ракеты, но это дорого.
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14.11.2020 01:10 Ответить
Еще как решают. Они могут конвоировать гражданские суда до Керченского пролива и никакие кацапы не будут иметь возможности останавливать их на маршруте и устраивать шмоны.
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14.11.2020 08:18 Ответить
В прошлый раз сами себя не смогли проконвоировать, что изменится от новых катеров?
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14.11.2020 11:29 Ответить
А не заскоро свою думку сформував про людину?

Наведу приклад - в мене асоціації з вул.Сумська (не ісотричні, не оглядові😆) дуже цікаві. Ідеш собі, ідеш, а до тебе чіпляються, та чіпляються квіти життя)

Тому не треба відразу клеїти ярлики, бо і на вас наліплять.
Пане СУМСЬКИЙ
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14.11.2020 01:01 Ответить
Ви адвокат людини (або бота), який вважає найкращі в світі (в свойому класі) катера безкорисними?
В мене немає бажання дискутувати з володарями нульових профілей.
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14.11.2020 01:10 Ответить
Ідіть капітаном, прапор вам у ... руки).
Найнеобхідніша військова техніка на даний час!
Все інше непотрібно.
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14.11.2020 01:12 Ответить
Коли купили в Турції Байрактари, на форум зайшли "Сєргєї Нікітіни" та інші "Івани Пєтрови", які розповідали, що це іграшки, гроші на вітер, що для ДНРівської ППО це будуть смачні цілі, тощо.
А потім ми побачили їх в роботі. Та й одразу виникнув висновок, що такі негативні думки пишуть боти північного сусіда з конспектів. Там є все - й підгрунтя, й особливості, й досвід - усе. В кремлі автори хліб не задарма істиме - виглядає все наче по-справжньому.
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14.11.2020 01:23 Ответить
Мало!
Де розробки поверхня-поверхня на основі носія Нептуна, де мінімум 3 класи безпілотникі (окрім макету Сокіл300), де початок розробки протимоскітних ППО та РЕБ?

Це про ваш останній комент.
А про перший - не наліплюйте ярлики нампершого ліпшого, думайте.
Людина всього виказала свою думку з приводу. Я, наприклад, з нею згоден. За кошти витраченімна 1 катер (вони безкоштовні), можна придбати набагато більше корисної техніки
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14.11.2020 01:34 Ответить
Скажіть будь ласка,кого з міністерства оборони цікавить думка когось, з якогось форуму? Форум Цензору-це диванна боротьба прибічників Порошенка і інших.Результатів для країни-0,00!!!
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14.11.2020 05:50 Ответить
Доречі, про нульовий профіль, мені не потрібна підтримка, я відмовляю умім підписантам, це по перше.
По друге, немаю намірів відслідковувати всі пости. Тих, хто мені цікавий в цікавих для мене темах, я побачу і без підписки.

Марнославсто - це до вас. Мені воно до дуп.)
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14.11.2020 01:24 Ответить
Слушай придурок ( вывод из твоего ника и комментов ) хватит гнать пургу. Решение приняли американцы о создании москитного флота , думаю там не идиоты. Я очень хорошо помню, как такие же эксперды писали о байрактарах когда их покупали .
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14.11.2020 01:55 Ответить
Первое - ник для провокации таких, как ты.
Второе - байрактары я только приветствовал.
Третье - найди применение москитному флоту с закрытым Керческим проливом и той береговой обороной, которая есть сейчас в Крыму.
Четвертое - сравни стоимость одного катера со стоимостью одного байрактара, сравни применимость и эффективность.
Пятое - подумай, чем занимается москитный флот США у побержья Калифорнии и Филадельфии и чем он будет занят у нас!
Шестое - когда закончишь, ты поймешь, что идиот ты) ну, если, конечно хватит мозгов это все проанализировать и дать самооценку.
Седьмое - удачи
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14.11.2020 02:16 Ответить
Так я ж тебе и написал : Да это ты - придорок , заганяй в Азовское и Черное моря линкоры и авианосцы.
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14.11.2020 02:23 Ответить
Зачем? Загонять. Азовское макс глубина 30 метров, черное море не лужа, но близко к ней с точки зрения ракет средней дальности.
Ты не ответил ни на один из поставленных вопросов!
И кто идиот?
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14.11.2020 02:29 Ответить
Для мордвы вообще всё в этой жизни бесполезно
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14.11.2020 07:56 Ответить
Сколько же тут мамкиных Игспэрдов и по катерам, и по артиллерии, и по беспилотникам, прямо делением размножаются Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року - Цензор.НЕТ 8100 Подгоняют американцы уже современные катера и всё равно не так , не то, не туда
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14.11.2020 00:20 Ответить
Готов принять вместо 1 современного катера любое количество древних томагавков!
Желательно с кассетными боеприпасами, хорошо топят по аэродромам, ракетным частям, системам ПВО)
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14.11.2020 02:57 Ответить
Та да! Томагавк --- это вещь, особенно с ядерной боеголовкой, нам штук 500 , думаю хватило бы... ... Но, пока томагавков нет, что лучше -- иметь несколько таких катеров, или не иметь ни одного?
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14.11.2020 08:33 Ответить
Гонять контрабас сгодятся, у нас наверное уже нечем.
Ну и забыл я про главнейшую задачу - высадка СТРАТЕГИЧЕСКОГО десанта численностью в одно отделение!
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14.11.2020 12:01 Ответить
И потом, Кольт --- Смит энд Вессону, не помеха..
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14.11.2020 08:45 Ответить
К американцам нет вопросов. Есть вопросы к победоносному и храбрейшему украинскому командованию, включая Верховных Главнокомандующих.
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14.11.2020 07:35 Ответить
Для Азовского моря самое оно!
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14.11.2020 00:33 Ответить
А как их на Азовское море доставить? На горбу тащить по суше? Пока крым не вернем на азовском море разве на надувных лодках плавать
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14.11.2020 00:40 Ответить
А в чём проблема перетащить по суше? Не крейсер же.
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14.11.2020 00:41 Ответить
Так же как и остальные перетащили. Кроме трех которые прошли через Керчь.
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14.11.2020 00:55 Ответить
Байден передасть Україні 6-й флот з авіаносцем, тоді кацапам прийде повний капець , будуть фуйла ногами копати, і кремль палити.
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14.11.2020 01:12 Ответить
По железной дороге так же как гюрзу
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14.11.2020 01:01 Ответить
Велика подяка амеро-бандерiвцям!
Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року - Цензор.НЕТ 1983
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14.11.2020 00:45 Ответить
А не пора ли свои выпускать и так далее или будем подобны циганям и радоваться что 3 сорт не брак Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року - Цензор.НЕТ 40
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14.11.2020 01:22 Ответить
Если вы на Таврии ездите, я ваши мысли пойму.
Но, если на Ауди или на Крайслере, то придётся смириться с мыслью, что Марк 6 - это лучше отечественных образцов.
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14.11.2020 01:27 Ответить
Наші люді в Голлівуді!
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14.11.2020 01:29 Ответить
вот ети красавцы:
Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року - Цензор.НЕТ 7332
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14.11.2020 05:18 Ответить
Байрактар круче Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року - Цензор.НЕТ 6784
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14.11.2020 06:57 Ответить
Надо просто плавать подальше от российской нефтяной вышки под Одессой и держаться подальше от Крыма. Вооружение вообще лучше снять. Наша военная парадигма флота - не стрелять, даже когда тебя убивают, так что незачем вместе с катерами отдавать еще и вооружение.
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14.11.2020 07:33 Ответить
Это не просто катера.. никто из комментаторов не посмотрел ТТХ этих катеров и каким именно оборудованием они будут нафаршированы (а это есть в открытом доступе)..
Поэтому, еще раз повторюсь!.. это не просто катера!.. это боевые единицы,способные решать мультифункциональные боевые задачи широкого спектра..
У русни в Черном и Азовском море ничего подобного нет и не будет в 21 веке..
То, что для американского флота является "сегодняшним" технологическим днем, для украинский ВМФ это просто гигантский эволюционный скачок "в завтра"..
И через пять лет, украинская группировка, состоящая из:
- 16 катеров "Марк-6",
- 8 британских ракетных катеров, -
- 5 модернизированных "Айслендов" скорее всего станут носителями "Нептунов"
- 20 французских патрульных катеров с вооружением.
должны кардинально изменить баланс сил в Черном и Азовском морях, и существенно осложнить жизнь ВМС и ВВС Рашки..
а если пойдет в жизнь проект постройки в Турции для Украины корветов типа "Ада", то это будет просто неперадаваемо!..
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14.11.2020 09:49 Ответить
а почему не в 2025 году и желательно покрасить в розовый цвет.
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14.11.2020 10:10 Ответить
Это показатель высокого доверия правительства США к президенту Зеленскому. При коррумпированной власти Порошенко такое было невозможно.
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14.11.2020 10:24 Ответить
ні ..це було неможливо при МИРОЛЮБЦЕВі ОбАМІ..
При Трампі процес пішов,хоч і повільно...
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14.11.2020 17:15 Ответить
а за это время свои построить --- слабо
ни ремонтной базы ни запчастей
любая поломка и катера -- метлом
а то открывши рот -- слушаем что
скажет Америка, ЕС
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14.11.2020 12:34 Ответить
Справжні друзі виявляються в біді. В той час, коли Росія руйнує Україну, Сполучені Штати Америки допомагають! Велика подяк суспільству США за вчасну допомогу Україні!
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14.11.2020 12:34 Ответить
И главное не сдавать штатовкий подарок рашистам под зе-призывами"не стрелять"..Дядя Сэм обидиться может не на шутку..
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14.11.2020 14:13 Ответить
Англичане отправляют к берегам Крыма эсминцы для блокирования российских ракет
Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року - Цензор.НЕТ 5721Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року - Цензор.НЕТ 8127
48-секционная система вертикального пуска A50 Sylver на Daring
Эсминец Тип 45 - https://ru.qaz.wiki/wiki/Type_45_destroyer

Британский флот решил отправить к южному побережью временно захваченного Россией Крыма свои эсминцы «Daring», сообщают западные СМИ.
Лондон решил нивелировать российские береговые ракетные комплексы, развернутые на территории оккупированного русскими Крымского полуострова, с помощью эсминцев ПВО/ПРО «Daring».
По утверждениям специалистов, объективной причиной таких действий со стороны англичан является заключённое соглашение между Украиной и Британией, однако, весьма важным является тот факт, что фактическое присутствие у южных берегов Крыма британских эсминцев ПВО/ПРО может серьезно подорвать агрессивные возможности российской армии и ее ВМФ.

Развертывание в водах Чёрного моря британских эсминцев «Daring» является значимым «прощупывание» российской обороны, что в условиях напряжённых отношений между РФ и НАТО может очень неблагоприятно для московитов повлиять на перспективы защиты этого направления. Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року - Цензор.НЕТ 4884
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Продвинутая противовоздушная оборона
Дополнительная информация: PAAMS , SAMPSON , S1850M и Aster (семейство ракет) Типа 45 эсминца предназначены в первую очередь для борьбы с воздушной войны с возможностью защиты против таких целей, как истребителей и беспилотных летательных аппаратов ....Королевский флот описывает миссию эсминцев как «защитить флот от воздушного нападения».
Операции зал на борту HMS Daring Эсминец Type 45 оснащен системой противовоздушной обороны Sea Viper (PAAMS), использующей многофункциональную РЛС SAMPSON с активной антенной решеткой и РЛС дальнего действия S1850M .
PAAMS может отслеживать более 2000 целей и одновременно управлять и координировать действия нескольких ракет в воздухе, что позволяет в любой момент перехватить и уничтожить большое количество траекторий. Это делает особенно трудным подавление PAAMS во время атаки с насыщением, даже если атакующие элементы являются сверхзвуковыми. Военно-морской колледж США предположил, что радар SAMPSON способен отслеживать 1000 объектов размером с мяч для крикета, движущихся со скоростью, в три раза превышающей скорость звука (3 Маха), подчеркивая возможности системы против высокоэффективных невидимых целей.

Основным компонентом PAAMS является ракета Aster , в состав которой входят Aster 15 и Aster 30. MBDA описывает Aster как противоракетную ракету "поразить и убить", способную перехватывать все типы высокоэффективных воздушных угроз на максимальной дальности 120 км. . Ракета Aster имеет автономное наведение и оснащена активным радиочастотным самонаводителем, позволяющим ей справляться с «насыщенными атаками» благодаря «возможности множественного поражения» и «высокой скорострельности».
В настоящее время эсминцы класса Daring оснащены 48-элементной системой пуска A50 Sylver Vertical Launch System, позволяющей комбинировать до 48 ракет Aster 15 и 30 ракет.
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14.11.2020 17:13 Ответить
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14.11.2020 19:18 Ответить
 
 