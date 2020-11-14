ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии

Богослужение в храме Софии Киевской не будут проводиться в субботу и воскресенье через введенный правительством карантин выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель пресс-службы Православной церкви Украины Иван Сидор в Фейсбуке.

"В связи с решением правительства о карантине выходного дня и изменениями в графике работы Национального заповедника" София Киевская "утренние и вечерние богослужения в Теплой Софии в субботу и воскресенье совершаться не будут", - сообщил Сидор.

В то же время с понедельника по пятницу богослужения в Теплой Софии проходить как всегда в 8:00 (литургия) и 17:00.

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