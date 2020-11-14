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ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии

Богослужение в храме Софии Киевской не будут проводиться в субботу и воскресенье через введенный правительством карантин выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель пресс-службы Православной церкви Украины Иван Сидор в Фейсбуке.

"В связи с решением правительства о карантине выходного дня и изменениями в графике работы Национального заповедника" София Киевская "утренние и вечерние богослужения в Теплой Софии в субботу и воскресенье совершаться не будут", - сообщил Сидор.

В то же время с понедельника по пятницу богослужения в Теплой Софии проходить как всегда в 8:00 (литургия) и 17:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В стране начался карантин выходного дня

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Молодці ! Бог він у душі і помислах! Наша церква про свою паству піклується !
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14.11.2020 00:56
+7
Давайте їм з Лаври Київської відвеземо усіх до одного )))
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14.11.2020 01:00
+5
Ровно за точно же такое же постановление кацапы убили архиепископа во время последней эпидемии чумы в Москве. Не верите - гуглите.
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14.11.2020 00:57
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Молодці ! Бог він у душі і помислах! Наша церква про свою паству піклується !
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14.11.2020 00:56 Ответить
Ровно за точно же такое же постановление кацапы убили архиепископа во время последней эпидемии чумы в Москве. Не верите - гуглите.
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14.11.2020 00:57 Ответить
Давайте їм з Лаври Київської відвеземо усіх до одного )))
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14.11.2020 01:00 Ответить
НаСЯльник СБУ Бакланова сам прихожанин РПЦ ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии - Цензор.НЕТ 808 в Украине. С этой властью толку не будет...
ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии - Цензор.НЕТ 5132
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14.11.2020 07:05 Ответить
А в филиале рпц фсб усик с ломаченко будут челом бить или как?
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14.11.2020 01:06 Ответить
это вусика и ломаченка уже по челу бьют ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии - Цензор.НЕТ 1295 ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии - Цензор.НЕТ 1295
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14.11.2020 01:51 Ответить
Мудре рішення.
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14.11.2020 01:16 Ответить
Вибачаюсь..Я Атеїст.. Вірю Сам в Себе та Останній Набій....
Опіум для Народу подешевшає??
😇
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14.11.2020 01:28 Ответить
Маски подешевшали. Тести ще ні.
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14.11.2020 01:41 Ответить
Илон Маск за один день сдал четыре теста на коронавирус в одной лаборатории и вот какие результаты: два оказались отрицательными и два − положительными. (с)
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14.11.2020 01:43 Ответить
Дурак он, этот ваш Маск : мог бы просто монетку подбрасывать - результат был бы тот же. Зато бесплатно.
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14.11.2020 09:06 Ответить
хм.. "атеїст коронавірусної хвороби" !? ... Було б смішно, якщо не було б так сумно...
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14.11.2020 01:42 Ответить
Ще раз уважно прочитайте Мій пост,Шановний Пане..))
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14.11.2020 01:47 Ответить
Диви, що він мені відповів. Бот?
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14.11.2020 01:50 Ответить
Їх близько 80% з всіх істериків
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14.11.2020 02:27 Ответить
Вибач .. Але Ті хто вірить в останній патрон, і був в справжньому бою (а зараз він і є, і кста в усьому) не може бути атеїстом по суті ..
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14.11.2020 01:53 Ответить
Я, та ще, падлюка..
Знав, коли і як і кому..
Після контузії..
Мене вже боялися, мав якесь предбачення..
Допомогало...
Але не Мені завжди..))
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14.11.2020 02:13 Ответить
я кста теж с твого "факультету"... ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии - Цензор.НЕТ 3659
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14.11.2020 02:16 Ответить
Схоже.
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14.11.2020 02:19 Ответить
#Covid_19

"Люди максимально заразні приблизно два дні до того, як відчують себе хворими. Тобто максимальне виділення вірусу в навколишнє середовище - це дві доби до появи перших симптомів хвороби".
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14.11.2020 01:39 Ответить
НІКОГО близько до Себе не підпускайте до ноги по черепку!!
Допомогає, якщо Мене в районі ще пам'ятають..а таки так..)))
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14.11.2020 01:54 Ответить
Все. - паламав? ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии - Цензор.НЕТ 7418
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14.11.2020 02:00 Ответить
Так біжи в лікарню.Може тобі допоможуть, як Раїсі Горбачовой.
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14.11.2020 05:11 Ответить
Идиотам из инета - " Большая просьба ко Всем кто не верит в Ковид и не носит маски - пожалуйста, напишите отказ от госпитализации и ИВЛ . Не занимайте чужое место ! Спасибо ." ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии - Цензор.НЕТ 4064
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14.11.2020 01:48 Ответить
Таких придурків дофіга!!
Тільки одне -тримайся від Мене метра на два, мінімум..
Авторитет допомагає-лізуть,падлюки, за "ручку" поздороватися...))
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14.11.2020 01:59 Ответить
ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии - Цензор.НЕТ 7488
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14.11.2020 02:04 Ответить
Ноги від ковіду не болять?
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14.11.2020 02:11 Ответить
А мусять??
І вище теж працює..
А чого така цікавість?
Незаймана ваще чи давно??
))
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14.11.2020 02:26 Ответить
Два бійця, контужених розривом коронавіруса.
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14.11.2020 02:24 Ответить
Таке трапляється ..
А що , заздриш??
Зміни стать..))
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14.11.2020 02:28 Ответить
Не хочу.
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14.11.2020 02:28 Ответить
Таки кожному за те, з чим народили..))
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14.11.2020 02:33 Ответить
Іди вже, колега Ігорка.
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14.11.2020 02:35 Ответить
А Хто воно??
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14.11.2020 02:53 Ответить
Я в тебе питала, а воно полізло на інші гілки.
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14.11.2020 02:54 Ответить
Ваші гілки не знаю..
Мавпам видніше..)))
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14.11.2020 02:57 Ответить
Молодцы!
Вера не должна затмевать разум, она должна его освещать!
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14.11.2020 02:37 Ответить
Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога?
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14.11.2020 05:06 Ответить
Храм Софии Киевской(синий цвет на флаге Одэрбэйджана-СафЭр-непорочный,верхний мир) -главный купол имеет разделение :12 колон на макушке переходят в 8 окон КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.Но почему тогда на храме София 40 окон на куполе???? Давно вызывает это большой вопрос.Может у него другое название?
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14.11.2020 08:55 Ответить
На храме Софии в Стамбуле.
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14.11.2020 09:00 Ответить
 
 