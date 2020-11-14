ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Богослужение в храме Софии Киевской не будут проводиться в субботу и воскресенье через введенный правительством карантин выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель пресс-службы Православной церкви Украины Иван Сидор в Фейсбуке.
"В связи с решением правительства о карантине выходного дня и изменениями в графике работы Национального заповедника" София Киевская "утренние и вечерние богослужения в Теплой Софии в субботу и воскресенье совершаться не будут", - сообщил Сидор.
В то же время с понедельника по пятницу богослужения в Теплой Софии проходить как всегда в 8:00 (литургия) и 17:00.
Топ комментарии
+8 Слава Шустрий
показать весь комментарий14.11.2020 00:56
+7 Слава Шустрий
показать весь комментарий14.11.2020 01:00
+5 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий14.11.2020 00:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Опіум для Народу подешевшає??
😇
Знав, коли і як і кому..
Після контузії..
Мене вже боялися, мав якесь предбачення..
Допомогало...
Але не Мені завжди..))
"Люди максимально заразні приблизно два дні до того, як відчують себе хворими. Тобто максимальне виділення вірусу в навколишнє середовище - це дві доби до появи перших симптомів хвороби".
Допомогає, якщо Мене в районі ще пам'ятають..а таки так..)))
Тільки одне -тримайся від Мене метра на два, мінімум..
Авторитет допомагає-лізуть,падлюки, за "ручку" поздороватися...))
І вище теж працює..
А чого така цікавість?
Незаймана ваще чи давно??
))
А що , заздриш??
Зміни стать..))
Мавпам видніше..)))
Вера не должна затмевать разум, она должна его освещать!