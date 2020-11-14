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В стране начался карантин выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В стране начался карантин выходного дня

С полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли на этой неделе.

Как передает Цензор.НЕТ в сили вступило постановленик Кабмина №1100.

Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Что запрещается на выходных

Согласно решению правительства, до понедельника на территории Украины будет запрещено:

- прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);

- работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;

- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;

- работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п.

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Что будет работать

В период действия карантина выходного дня разрешается работа:

- общественного транспорта;

- магазинов, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;

- заведений общественного питания на вынос или с адресной доставкой;

- банков и операторов почтовой связи

- АЗС и СТО;

- заведений медицинской практики.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
не будет ни общепиток, ни масскультуры, ни развлекаловок, ни спорткачалок! будет один сплошной велюр и эпицентр! )
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14.11.2020 00:39
+23
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)

Всё ж таки всеобщее избирательное право пора отменять. Дабы идиоты больше не могли выбрать мерзавцев во власть.
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14.11.2020 00:47
+14
Дмитрий@dmitriypaut 48 мин

Через час суббота, и у мусоров Сабакова открывается новый бизнес!
Создание видимости карантина выходного дна.
Не дорого. Надёжность, гарантия!
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14.11.2020 00:38
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... МУСИМО об"єднуватися ....ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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14.11.2020 08:36 Ответить
У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 29
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14.11.2020 08:45 Ответить
Богдан Розновець 11562727

....Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ..... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ..

НА..УЙ ВСПАМ.
ЗНОВУ .
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14.11.2020 10:13 Ответить
Та якось вже всім і покуй - карантин не карантин.
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14.11.2020 08:51 Ответить
А ще питання до зелених ідіотів: от діти ходять в школу, садики - а вони хіба не є переносчиками вірусу (хоч по них і не видно)? Чи той вірус, який з них передається батькам і іншим дорослим, не такий вірус? І де скоріше людина підхватить вірус - в проммагазині, спортзалі, кафе, куди вона заходить максимум на годинку, чи дома - де вона цілодобово з дітьми, які ходили цілий тиждень в школу, садик?
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14.11.2020 08:59 Ответить
ти годину пробуєш заразитись у продуктовому ?
спеціально ? ..
можна лише поспівчувати вашій родині ....((
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14.11.2020 10:15 Ответить
Павлику, ти читати вмієш?
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15.11.2020 09:34 Ответить
запитання до порохоботів - "ваші",любителі Петра ЧІТКО ДОТРИМУЮТЬСЯ КАРАНТИНУ і СЛУХАЮТЬСЯ СТЕПАНОВА ? У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3546
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15.11.2020 11:03 Ответить
Тогда у меня был карантин выходного дня всю мою жизнь...
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14.11.2020 09:08 Ответить
Клоуну_Наркоше пофиг. Хапанул дорожку и живет понемножку.
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14.11.2020 09:31 Ответить
большинство городов забили болт на карантин выходного дня.
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14.11.2020 09:38 Ответить
Об карантине выходного все понятно,но правительству,по его же логике,надо принять и закон для КОВИД-19 и обявить для него мараторий на время выборов.А то как-то некрасиво получается народу принятым решением объявили карантин выходного дня нарушение которого будут отслеживать силовые структуры и в то-же время организовывают выборы в запрещенный ими же день.
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14.11.2020 09:57 Ответить
при явці (планованій)20-30 відсотків і невеликій кількості відкритих дільниць(другі тури не всюди) ,при правильній організації -соціальні дистанціїї в чергах поза межами дільниць - особливої загрози немає...
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14.11.2020 10:18 Ответить
Згідно з рішенням уряду, до понеділка на території України буде заборонено:
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування (ресторани, кафе, бари)

САДОВИЙ "клав з високої гірки" на ВЛАДУ В КИЄВі
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14.11.2020 10:11 Ответить
Ага, и по старой традиции карантин будут продлевать до конца года, следующего, но налоги не уменьшат. А, когда снимут, скажут что на 2 дня у бизнеса рабочее время выросло потому налоги нужно на 30% поднять.
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14.11.2020 10:13 Ответить
в Сумах работают все ТРЦ. "эпицентр" тоже работает.
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14.11.2020 10:17 Ответить
Епіцентр- в вихідні -і щоб не працював ? )))
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14.11.2020 10:19 Ответить
ну так "карантин выходного дня" же. или не?
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14.11.2020 10:38 Ответить
10 листопада
У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 2929УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ ОЛЕКСАНДР ХОНДА ПРО МACКИУ країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 2929 У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 2929У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 2929
Я продовжую публікувати думку нормальних, адекватних лікарів (а не проплачених ковідоістериків, що загаджують інформаційний простір) в надії, що все таки ви прислухаєтесь і здоровий глузд переможе.
"На мою думку тема масок і їх носіння вже перемістилась давно в політичний простір, а не в медичний.
В медичному просторі ми знаємо декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей.
(хочу доповнити: мається на увазі симптоматично хвора людина, яка кашляє, чхає і тим самим розповсюджує крупні краплі вологи в повітря в яких присутній вірус. Безсимптомно хворі - то вигадка, яка нічим не підтверджена наразі)
2. Коли ми говоримо про маски - мається на увазі СТЕРИЛЬНА! медична маска яка використовується не більше аніж 2-3 години, а потім замінюється новою.
ТЕПЕР УВАГА!
Все що носиться під виглядом маски - брудне, нестерильне - ШКІДЛИВЕ!!!
Досліджень про користь масок НЕ МАЄ!!!
Ніхто не брав групу з 1000 людей і не примушували їх півроку носити маски.
Ніколи за всю історію люди ще так довго не носили маски.
(доповнюю: отже, якщо дослідження не проводилися - нам не відомо яким чином довгострокове носіння масок впливає на стан здоров'я людей.)
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Ті законодавчі норми які зараз вводяться являються жорстким кроком.
Цей закон потрібно відправити в доробку і трішки підрихтувати.
Тому що є люди, яким маски носити протипоказано за станом здоров'я. Це люди з фіброзом легень, алергічними захворюваннями та ін..
І якщо така людина буде законопослушною і носитиме маску, то вона просто може втратити свідомість, почне задихатися, їй буде погано.
А законодавець тут не залишає ніяких відступлень.
В Ізраїлі таким людям видається довідка від лікаря. І коли їй не можна носити маску - вона показує довідку.
А в цілому, носіння масок повинно носити рекомендований характер.
Будь який примус викликає протест, коли ми не розуміємо суті.
ПРО КОВІД В УКРАЇНІ.
Потрібно займатися профілактикою: зміцненням імунітету, лікування своїх хронічних захворювань, та психічного здоров'я. Тому що та паніка яка поширюється - призводить до росту захворювань.
Якби всі люди заспокоїлись, хворих би стало менше ніж на 30% в перший же день. І вистачило б і місць в лікарнях, і ліків.
Страх штовхає людей бігати по лікарням, робити тести, замість того щоб спокійно перебувати вдома і лікуватися. Це збільшує кількість заражень.
Натомість коронавірусна інфекція лікується. Ми вже навчилися її лікувати і більшість людей одужує. Тому паніки не повинно бути. "
P.S. Робіть репости, діліться цією інформацією зі своїми близькими та знайомими.
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14.11.2020 11:01 Ответить
Делайте карантин выходного дня с понедельника по пятницу.
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14.11.2020 11:02 Ответить
Шел 32-й час пятницы ...
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14.11.2020 11:03 Ответить
Епіцентр Герег, виявляється, не закрився. Торгують усіма товарами.
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14.11.2020 11:04 Ответить
Гереги подняли планку. С третьей строчки рейтинга по версии Forbes о самых богатых украинцев- на ступеньку выше. Их ответ Степанову - оборудование для кардио института. Взяточка? Не смей наш бизнес трогать? Ну-ну.
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14.11.2020 11:45 Ответить
Карантинний "Епіцентр": як реальність розійшлася із заявами охорони та керівництва

Представники Національного корпусу прийшли до торговельної мережі "Епіцентр" одразу в трьох районах Києва. Вони зробили так звану контрольну закупку на касі, а не інтернет замовлення - і їм продали господарські товари. Про це повідомляє кореспондентка "5 каналу" Ганна Рибалка.
На підтвердження у Нацкорпусі надали "5 каналу" відповідний чек - можна переконатися, що йдеться не про харчі, ліки чи пальне. Кажуть, акцію не анонсували, щоби перевірити, чи дотримується мережа умов оголошеного карантину вихідного. Тепер пікетують "Епіцентр" на столичній Почайній.Зауважимо, що охорона гіпермаркету запевнила журналістів, що нині мережа виконує лише інтернет-замовлення.
Додамо, що в коментарі "5 каналу" керівник одного з гіпермаркетів "Епіцентр" запевнив, що вони сумлінно виконують постанову Кабміну. А попередні дописи в соцмережі про те, що продаватимуть дозволений перелік товарів - це, мовляв, лише допис у соцмережі.

Детальніше - за ссилю; там же і відео
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14.11.2020 11:55 Ответить
Странно. Интернет-заказ актуален для мелких городов и сел. Где нет "эпицентра". Какие интернет-заказы в областных центрах, в которых по два-три их центра? Сеть? Это не интернет-заказ. Это развод.
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14.11.2020 12:42 Ответить
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь...
У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3973
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14.11.2020 11:56 Ответить
У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 7740

У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3526
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14.11.2020 20:46 Ответить
А дикий налог ЕСВ будут платить в полном объеме или меньше?
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14.11.2020 12:15 Ответить
Сколько было заболевших столько и останется, сократятся только доходы малого и среднего бизнеса и поступления в бюджет.
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14.11.2020 12:30 Ответить
чем больше тестов тем больше заболевших - никакой карантин на это не влияет...
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14.11.2020 15:15 Ответить
Дурантин вихідного дня.
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14.11.2020 12:31 Ответить
Ситуацию спасет только полный локдаун на две три недели, все эти полумеры коту под хвост.
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14.11.2020 14:32 Ответить
Я сегодня в Киеве работала. И ВСЕ мои знакомые тоже!
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14.11.2020 15:11 Ответить
По мнению исследователей, для снижения темпов распространения коронавируса нет нужды вводить строгий карантин. Стоит лишь ограничивать заполняемость самых опасных локаций и придерживаться социальной дистанции.
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14.11.2020 17:49 Ответить
Карантин дибильного дня. Иначе не назовешь.
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14.11.2020 18:22 Ответить
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