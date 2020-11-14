В стране начался карантин выходного дня

С полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли на этой неделе.

Как передает Цензор.НЕТ в сили вступило постановленик Кабмина №1100.

Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Что запрещается на выходных

Согласно решению правительства, до понедельника на территории Украины будет запрещено:

- прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);

- работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;

- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;

- работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п.

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Что будет работать

В период действия карантина выходного дня разрешается работа:

- общественного транспорта;

- магазинов, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;

- заведений общественного питания на вынос или с адресной доставкой;

- банков и операторов почтовой связи

- АЗС и СТО;

- заведений медицинской практики.