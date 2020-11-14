УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5611 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
14 777 135
карантин (16095) вихідний (46) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

У країні почався карантин вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У країні почався карантин вихідного дня

З півночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня, рішення про введення якого в уряді прийняли цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, почала діяти постанова Кабміну №1100.

Карантин вихідного дня ввели на три тижні. Він буде діяти з 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка. В інші дні на території країни будуть діяти обмеження "помаранчевої зони".

Що забороняється на вихідних

Згідно з рішенням уряду, до понеділка на території України буде заборонено:

- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування (ресторани, кафе, бари);

- робота установ культури і проведення масових культурних заходів;

- прийом відвідувачів у ТРЦ й інших розважальних закладах;

- робота спортзалів, фітнес-центрів і басейнів;

прийом відвідувачів салонами краси, магазинами промислових товарів тощо.

Також читайте: МОЗ ініціює запровадження "карантину вихідного дня" вже 14-15 листопада, якщо Кабмін встигне ухвалити постанову, - Ляшко

Що буде працювати

В період дії карантину вихідного дня дозволяється робота:

- громадського транспорту;

- магазинів, в яких понад 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ветпрепаратами або кормами;

- закладів громадського харчування на винос або з адресною доставкою;

- банків і операторів поштового зв'язку;

- АЗС і СТО;

- закладів медичної практики.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
не будет ни общепиток, ни масскультуры, ни развлекаловок, ни спорткачалок! будет один сплошной велюр и эпицентр! )
показати весь коментар
14.11.2020 00:39
+23
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)

Всё ж таки всеобщее избирательное право пора отменять. Дабы идиоты больше не могли выбрать мерзавцев во власть.
показати весь коментар
14.11.2020 00:47
+14
Дмитрий@dmitriypaut 48 мин

Через час суббота, и у мусоров Сабакова открывается новый бизнес!
Создание видимости карантина выходного дна.
Не дорого. Надёжность, гарантия!
показати весь коментар
14.11.2020 00:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
... МУСИМО об"єднуватися ....ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
показати весь коментар
14.11.2020 08:36 Відповісти
У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 29
показати весь коментар
14.11.2020 08:45 Відповісти
Богдан Розновець 11562727

....Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ..... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ..

НА..УЙ ВСПАМ.
ЗНОВУ .
показати весь коментар
14.11.2020 10:13 Відповісти
Та якось вже всім і покуй - карантин не карантин.
показати весь коментар
14.11.2020 08:51 Відповісти
А ще питання до зелених ідіотів: от діти ходять в школу, садики - а вони хіба не є переносчиками вірусу (хоч по них і не видно)? Чи той вірус, який з них передається батькам і іншим дорослим, не такий вірус? І де скоріше людина підхватить вірус - в проммагазині, спортзалі, кафе, куди вона заходить максимум на годинку, чи дома - де вона цілодобово з дітьми, які ходили цілий тиждень в школу, садик?
показати весь коментар
14.11.2020 08:59 Відповісти
ти годину пробуєш заразитись у продуктовому ?
спеціально ? ..
можна лише поспівчувати вашій родині ....((
показати весь коментар
14.11.2020 10:15 Відповісти
Павлику, ти читати вмієш?
показати весь коментар
15.11.2020 09:34 Відповісти
запитання до порохоботів - "ваші",любителі Петра ЧІТКО ДОТРИМУЮТЬСЯ КАРАНТИНУ і СЛУХАЮТЬСЯ СТЕПАНОВА ? У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3546
показати весь коментар
15.11.2020 11:03 Відповісти
Тогда у меня был карантин выходного дня всю мою жизнь...
показати весь коментар
14.11.2020 09:08 Відповісти
Клоуну_Наркоше пофиг. Хапанул дорожку и живет понемножку.
показати весь коментар
14.11.2020 09:31 Відповісти
большинство городов забили болт на карантин выходного дня.
показати весь коментар
14.11.2020 09:38 Відповісти
Об карантине выходного все понятно,но правительству,по его же логике,надо принять и закон для КОВИД-19 и обявить для него мараторий на время выборов.А то как-то некрасиво получается народу принятым решением объявили карантин выходного дня нарушение которого будут отслеживать силовые структуры и в то-же время организовывают выборы в запрещенный ими же день.
показати весь коментар
14.11.2020 09:57 Відповісти
при явці (планованій)20-30 відсотків і невеликій кількості відкритих дільниць(другі тури не всюди) ,при правильній організації -соціальні дистанціїї в чергах поза межами дільниць - особливої загрози немає...
показати весь коментар
14.11.2020 10:18 Відповісти
Згідно з рішенням уряду, до понеділка на території України буде заборонено:
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування (ресторани, кафе, бари)

САДОВИЙ "клав з високої гірки" на ВЛАДУ В КИЄВі
показати весь коментар
14.11.2020 10:11 Відповісти
Ага, и по старой традиции карантин будут продлевать до конца года, следующего, но налоги не уменьшат. А, когда снимут, скажут что на 2 дня у бизнеса рабочее время выросло потому налоги нужно на 30% поднять.
показати весь коментар
14.11.2020 10:13 Відповісти
в Сумах работают все ТРЦ. "эпицентр" тоже работает.
показати весь коментар
14.11.2020 10:17 Відповісти
Епіцентр- в вихідні -і щоб не працював ? )))
показати весь коментар
14.11.2020 10:19 Відповісти
ну так "карантин выходного дня" же. или не?
показати весь коментар
14.11.2020 10:38 Відповісти
10 листопада
У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 2929УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ ОЛЕКСАНДР ХОНДА ПРО МACКИУ країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 2929 У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 2929У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 2929
Я продовжую публікувати думку нормальних, адекватних лікарів (а не проплачених ковідоістериків, що загаджують інформаційний простір) в надії, що все таки ви прислухаєтесь і здоровий глузд переможе.
"На мою думку тема масок і їх носіння вже перемістилась давно в політичний простір, а не в медичний.
В медичному просторі ми знаємо декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей.
(хочу доповнити: мається на увазі симптоматично хвора людина, яка кашляє, чхає і тим самим розповсюджує крупні краплі вологи в повітря в яких присутній вірус. Безсимптомно хворі - то вигадка, яка нічим не підтверджена наразі)
2. Коли ми говоримо про маски - мається на увазі СТЕРИЛЬНА! медична маска яка використовується не більше аніж 2-3 години, а потім замінюється новою.
ТЕПЕР УВАГА!
Все що носиться під виглядом маски - брудне, нестерильне - ШКІДЛИВЕ!!!
Досліджень про користь масок НЕ МАЄ!!!
Ніхто не брав групу з 1000 людей і не примушували їх півроку носити маски.
Ніколи за всю історію люди ще так довго не носили маски.
(доповнюю: отже, якщо дослідження не проводилися - нам не відомо яким чином довгострокове носіння масок впливає на стан здоров'я людей.)
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Ті законодавчі норми які зараз вводяться являються жорстким кроком.
Цей закон потрібно відправити в доробку і трішки підрихтувати.
Тому що є люди, яким маски носити протипоказано за станом здоров'я. Це люди з фіброзом легень, алергічними захворюваннями та ін..
І якщо така людина буде законопослушною і носитиме маску, то вона просто може втратити свідомість, почне задихатися, їй буде погано.
А законодавець тут не залишає ніяких відступлень.
В Ізраїлі таким людям видається довідка від лікаря. І коли їй не можна носити маску - вона показує довідку.
А в цілому, носіння масок повинно носити рекомендований характер.
Будь який примус викликає протест, коли ми не розуміємо суті.
ПРО КОВІД В УКРАЇНІ.
Потрібно займатися профілактикою: зміцненням імунітету, лікування своїх хронічних захворювань, та психічного здоров'я. Тому що та паніка яка поширюється - призводить до росту захворювань.
Якби всі люди заспокоїлись, хворих би стало менше ніж на 30% в перший же день. І вистачило б і місць в лікарнях, і ліків.
Страх штовхає людей бігати по лікарням, робити тести, замість того щоб спокійно перебувати вдома і лікуватися. Це збільшує кількість заражень.
Натомість коронавірусна інфекція лікується. Ми вже навчилися її лікувати і більшість людей одужує. Тому паніки не повинно бути. "
P.S. Робіть репости, діліться цією інформацією зі своїми близькими та знайомими.
показати весь коментар
14.11.2020 11:01 Відповісти
Делайте карантин выходного дня с понедельника по пятницу.
показати весь коментар
14.11.2020 11:02 Відповісти
Шел 32-й час пятницы ...
показати весь коментар
14.11.2020 11:03 Відповісти
Епіцентр Герег, виявляється, не закрився. Торгують усіма товарами.
показати весь коментар
14.11.2020 11:04 Відповісти
Гереги подняли планку. С третьей строчки рейтинга по версии Forbes о самых богатых украинцев- на ступеньку выше. Их ответ Степанову - оборудование для кардио института. Взяточка? Не смей наш бизнес трогать? Ну-ну.
показати весь коментар
14.11.2020 11:45 Відповісти
Карантинний "Епіцентр": як реальність розійшлася із заявами охорони та керівництва

Представники Національного корпусу прийшли до торговельної мережі "Епіцентр" одразу в трьох районах Києва. Вони зробили так звану контрольну закупку на касі, а не інтернет замовлення - і їм продали господарські товари. Про це повідомляє кореспондентка "5 каналу" Ганна Рибалка.
На підтвердження у Нацкорпусі надали "5 каналу" відповідний чек - можна переконатися, що йдеться не про харчі, ліки чи пальне. Кажуть, акцію не анонсували, щоби перевірити, чи дотримується мережа умов оголошеного карантину вихідного. Тепер пікетують "Епіцентр" на столичній Почайній.Зауважимо, що охорона гіпермаркету запевнила журналістів, що нині мережа виконує лише інтернет-замовлення.
Додамо, що в коментарі "5 каналу" керівник одного з гіпермаркетів "Епіцентр" запевнив, що вони сумлінно виконують постанову Кабміну. А попередні дописи в соцмережі про те, що продаватимуть дозволений перелік товарів - це, мовляв, лише допис у соцмережі.

Детальніше - за ссилю; там же і відео
показати весь коментар
14.11.2020 11:55 Відповісти
Странно. Интернет-заказ актуален для мелких городов и сел. Где нет "эпицентра". Какие интернет-заказы в областных центрах, в которых по два-три их центра? Сеть? Это не интернет-заказ. Это развод.
показати весь коментар
14.11.2020 12:42 Відповісти
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь...
У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3973
показати весь коментар
14.11.2020 11:56 Відповісти
У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 7740

У країні почався карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3526
показати весь коментар
14.11.2020 20:46 Відповісти
А дикий налог ЕСВ будут платить в полном объеме или меньше?
показати весь коментар
14.11.2020 12:15 Відповісти
Сколько было заболевших столько и останется, сократятся только доходы малого и среднего бизнеса и поступления в бюджет.
показати весь коментар
14.11.2020 12:30 Відповісти
чем больше тестов тем больше заболевших - никакой карантин на это не влияет...
показати весь коментар
14.11.2020 15:15 Відповісти
Дурантин вихідного дня.
показати весь коментар
14.11.2020 12:31 Відповісти
Ситуацию спасет только полный локдаун на две три недели, все эти полумеры коту под хвост.
показати весь коментар
14.11.2020 14:32 Відповісти
Я сегодня в Киеве работала. И ВСЕ мои знакомые тоже!
показати весь коментар
14.11.2020 15:11 Відповісти
По мнению исследователей, для снижения темпов распространения коронавируса нет нужды вводить строгий карантин. Стоит лишь ограничивать заполняемость самых опасных локаций и придерживаться социальной дистанции.
показати весь коментар
14.11.2020 17:49 Відповісти
Карантин дибильного дня. Иначе не назовешь.
показати весь коментар
14.11.2020 18:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 