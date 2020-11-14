У країні почався карантин вихідного дня

З півночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня, рішення про введення якого в уряді прийняли цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, почала діяти постанова Кабміну №1100.

Карантин вихідного дня ввели на три тижні. Він буде діяти з 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка. В інші дні на території країни будуть діяти обмеження "помаранчевої зони".

Що забороняється на вихідних

Згідно з рішенням уряду, до понеділка на території України буде заборонено:

- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування (ресторани, кафе, бари);

- робота установ культури і проведення масових культурних заходів;

- прийом відвідувачів у ТРЦ й інших розважальних закладах;

- робота спортзалів, фітнес-центрів і басейнів;

прийом відвідувачів салонами краси, магазинами промислових товарів тощо.

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Що буде працювати

В період дії карантину вихідного дня дозволяється робота:

- громадського транспорту;

- магазинів, в яких понад 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ветпрепаратами або кормами;

- закладів громадського харчування на винос або з адресною доставкою;

- банків і операторів поштового зв'язку;

- АЗС і СТО;

- закладів медичної практики.