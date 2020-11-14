ПЦУ скасувала у вихідні богослужіння в Софії
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Богослужіння в храмі Софії Київської не проводитимуться в суботу та неділю через введений урядом карантин вихідного дня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник пресслужби Православної церкви України Іван Сидор в фейсбуці.
"У зв'язку з рішенням Уряду про карантин вихідного дня та змінами у графіку роботи Національного заповідника "Софія Київська", ранкові та вечірні богослужіння у Теплій Софії у суботу і неділю звершуватись не будуть.
З понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (Літургія) і 17:00 (вечірнє богослужіння)".
Топ коментарі
+8 Слава Шустрий
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+7 Слава Шустрий
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+5 Психиатрическая больница No1
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Будь ласка, зачекайте...
Опіум для Народу подешевшає??
😇
Знав, коли і як і кому..
Після контузії..
Мене вже боялися, мав якесь предбачення..
Допомогало...
Але не Мені завжди..))
"Люди максимально заразні приблизно два дні до того, як відчують себе хворими. Тобто максимальне виділення вірусу в навколишнє середовище - це дві доби до появи перших симптомів хвороби".
Допомогає, якщо Мене в районі ще пам'ятають..а таки так..)))
Тільки одне -тримайся від Мене метра на два, мінімум..
Авторитет допомагає-лізуть,падлюки, за "ручку" поздороватися...))
І вище теж працює..
А чого така цікавість?
Незаймана ваще чи давно??
))
А що , заздриш??
Зміни стать..))
Мавпам видніше..)))
Вера не должна затмевать разум, она должна его освещать!