В больницах находится 28,5 тысяч пациентов с COVID-19, - Степанов

По последним данным, 28,5 тысяч украинцев госпитализированы с коронавирусной болезнью.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас на утро (13 ноября. - Ред.) 28 541 человек находится на больничной койке. Мы уже определили, что общее количество коек, которые мы сможем отвести, это 83 тысяч кроватей под лечения больных COVID-19. Это 50% нашего коечного фонда", - рассказал он.

Министр также сообщил, что около 25 тысяч коек уже обеспечены подведенным кислородом.

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Кроме того, Степанов в который раз вспомнил о подготовке к обустройству госпиталей в Киеве, Краматорске и Одессе. Для этого планируется использовать помещения выставочных центров, спортивных и других объектов. Однако, смысла в этом может не быть, если не хватает врачей.