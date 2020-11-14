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В больницах находится 28,5 тысяч пациентов с COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В больницах находится 28,5 тысяч пациентов с COVID-19, - Степанов

По последним данным, 28,5 тысяч украинцев госпитализированы с коронавирусной болезнью.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас на утро (13 ноября. - Ред.) 28 541 человек находится на больничной койке. Мы уже определили, что общее количество коек, которые мы сможем отвести, это 83 тысяч кроватей под лечения больных COVID-19. Это 50% нашего коечного фонда", - рассказал он.

Министр также сообщил, что около 25 тысяч коек уже обеспечены подведенным кислородом.

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Кроме того, Степанов в который раз вспомнил о подготовке к обустройству госпиталей в Киеве, Краматорске и Одессе. Для этого планируется использовать помещения выставочных центров, спортивных и других объектов. Однако, смысла в этом может не быть, если не хватает врачей.
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Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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14.11.2020 08:16 Ответить
Феофания тебя ждёт. Одну палату с Дерьмаком делить будешь.
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14.11.2020 08:26 Ответить
Медбрат Степашка зелений ідійот.
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14.11.2020 08:27 Ответить
Зебилов нужно прям на асфальт укладывать...денег с ковидного фонда зеленое стадо много в асфальт закатало...все зебилы поместятся...
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14.11.2020 08:53 Ответить
 
 