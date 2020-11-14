У лікарнях перебуває 28,5 тисяч пацієнтів із COVID-19, - Степанов

За останніми даними, 28,5 тисяч українців госпіталізовані з коронавірусною хворобою.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У нас на ранок (13 листопада) 28 541 особа перебуває на лікарняному ліжку. Ми вже визначили, що загальна кількість ліжок, які ми зможемо відвести, це 83 тисячі ліжок під лікування хворих на COVID-19. Це 50% нашого ліжкового фонду".

Міністр також повідомив, що близько 25 тисяч ліжок вже забезпечені підведеним киснем.

Окрім того, Степанов вкотре згадав про підготовку до облаштування шпиталів у Києві, Краматорську та Одесі. Для цього планують використати приміщення виставкових центрів, палаців спорту та інших об’єктів. Проте, сенсу в цьому може не бути, якщо не вистачатиме лікарів.

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