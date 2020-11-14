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У лікарнях перебуває 28,5 тисяч пацієнтів із COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У лікарнях перебуває 28,5 тисяч пацієнтів із COVID-19, - Степанов

За останніми даними, 28,5 тисяч українців госпіталізовані з коронавірусною хворобою.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У нас на ранок (13 листопада) 28 541 особа перебуває на лікарняному ліжку. Ми вже визначили, що загальна кількість ліжок, які ми зможемо відвести, це 83 тисячі ліжок під лікування хворих на COVID-19. Це 50% нашого ліжкового фонду".

Міністр також повідомив, що близько 25 тисяч ліжок вже забезпечені підведеним киснем.

Окрім того, Степанов вкотре згадав про підготовку до облаштування шпиталів у Києві, Краматорську та Одесі. Для цього планують використати приміщення виставкових центрів, палаців спорту та інших об’єктів. Проте, сенсу в цьому може не бути, якщо не вистачатиме лікарів.

Також читайте: Степанов про коронавірус: "У нас не буде легкої зими, нам буде дуже важко"
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Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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14.11.2020 08:16 Відповісти
Феофания тебя ждёт. Одну палату с Дерьмаком делить будешь.
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14.11.2020 08:26 Відповісти
Медбрат Степашка зелений ідійот.
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14.11.2020 08:27 Відповісти
Зебилов нужно прям на асфальт укладывать...денег с ковидного фонда зеленое стадо много в асфальт закатало...все зебилы поместятся...
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14.11.2020 08:53 Відповісти
 
 