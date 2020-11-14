Армения и Азербайджан обменялись телами убитых
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Ереван и Баку обменялись телами погибших при конфликте в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, информирует Цензор.НЕТ.
"Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", - сказано в сообщении.
Минобороны Азербайджана отмечает, что обмен телами погибших был осуществлен при посредничестве расположенных в районе конфликта российских "миротворцев".
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РАССЕЯ - МЫРОТВОРЕЦ
Кремлевский путч в Армении "завис"
Поскольку "блицкриг" провалился и "Комитет спасения" не смог за три дня взять власть и уже взять её методом путча не сможет, то Кремль вынужден толкать Армению к досрочным выборам. Для этого ему надо решить две задачи: вызвать у армянского общества их желание и добиться от правительства и президента согласия и решения об их проведении с датой дня голосования.
Для решения обеих этих задач потребуется немало времени и усилий. Большинство армян пока не готово вот так сразу взять и расстаться с Пашиняном. Не готово вполне логично, так как даже Сталин не расстреливал всех генералов за проигранные сражения, хотя и пообещал расстрелять Жукова, если тот сдаст Москву. Повально расстреливать за проигранные битвы бессмысленно, поскольку можно остаться не только без генералов, но и полковников, а те что останутся будут бояться что-либо делать и начнут предпочитать почётный плен позорному расстрелу. Если учесть, что на досрочных парламентских выборах в декабре 2018 г. его блок "Мой шаг" получил 70% голосов, пусть и при низкой явке в 48%, и отсутствие ему реальных альтернатив, то Москве придётся ещё долго добиваться досрочных выборов, а когда это ей удастся, то будет мало шансов их выиграть.
«Вчера я сказал в своем обращении, что краеугольным камнем, который привел к подписанию нами этого заявления, был тот факт, что город Степанакерт (армянское самоназвание азербайджанского города Ханкенди, столицы Нагорного Карабаха) фактически остался беззащитным после падения Шуши, и если бы мы очень быстро, в течение нескольких часов, не остановили бы войну, пал бы он, после чего 20-30 тысяч наших солдат, в зависимости от сценария, автоматически оказались бы в блокаде».
Еще раз, это слова не истерички из балетной школы и не условного Садового, который в 14-году записал видео, в котором вещал о том, что Украина проиграла войну, а главы государства Армения!
https://defence-line.org/2020/11/uzory-karabaxskogo-mira-chast-4/
Уже организована группировка Север и Юг.
Азербайджанский политолог выступает сейчас по эспрессо и офуевает - раньше оккупация территорий была незаконной, теперь, с разрешения Алиева
Туман развеялся и все увидели, что Азербайджан капитулировал.
Азербайджанские войска остаются на линии соприкосновения.
Районы, куда они не дошли - отдаются кацапам.
Азербайджан потерял право освобождать свои территории и использовать авиацию во всем Карабахе
Можешь это передать своему куратору, пусть вас соберёт и обучит.
вот карта . на ней указаны районы контролируемые москалями . при желании наложите их на карту Карабаха
да получилось освободить не весь Карабах но его большую часть и замете Агдамский . Кельджабский и Лачинский р-ны получены в результате договоренностей и при этом ни один азербайджанский солдат не погиб
«Мы думали, что мы с Россией родные республики, и она никогда не бросит нас. А оказалось, бросила, ради своих интересов».
"Наш народ всеравно благодарен за мир россии и русскому народу. Спасибо владимир владимирович".
https://www.youtube.com/watch?v=xyxFkF7mzQk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6Qu4K_pHLyg
Данное соглашение, видимо, пришлось оккупантам не по душе. Такой вывод приходит в голову, когда видишь кадры пожаров, учиненных армянами на землях, которые они покидают. Сквозь дым пожаров проглядывает истинный лик оккупантов.//baku.tv/az/dunyaa/28025/
https://www.delfi.lv/news/arzemes/francijai-varat-uzticeties-ka-makrons-latvija-mekleja-atbalstu-dialogam-ar-krieviju.d?id=52521349