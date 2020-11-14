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Армения и Азербайджан обменялись телами убитых

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Армения и Азербайджан обменялись телами убитых

Ереван и Баку обменялись телами погибших при конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, информирует Цензор.НЕТ.

"Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", - сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана отмечает, что обмен телами погибших был осуществлен при посредничестве расположенных в районе конфликта российских "миротворцев".

Также на Цензор.НЕТ: Украина в ОБСЕ: У РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
а когда ты драил очки зубной щёткой аплодировали они
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14.11.2020 13:24
+7
если бы ты служил то ты бы знал что эти ребята вертели на @ую такую русню как ты вместе с дедовщиной.
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14.11.2020 13:33
+3
Да.. в Лахти своя трактовка реальности ...))))
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14.11.2020 14:59
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а когда ты драил очки зубной щёткой аплодировали они
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14.11.2020 13:24 Ответить
Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих - Цензор.НЕТ 4146
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14.11.2020 17:30 Ответить
если бы ты служил то ты бы знал что эти ребята вертели на @ую такую русню как ты вместе с дедовщиной.
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14.11.2020 13:33 Ответить
А говорили, что в армию зеков не брали)))
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14.11.2020 14:12 Ответить
))) Просто я сразу по номеру подразделения пробил в гугле))) Вот оттуда))) "84-86 г.г. 540 ВСО(стройбат) 70% судимых"
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14.11.2020 15:01 Ответить

Смерть степного Криму показав священик, який там проживає
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14.11.2020 13:48 Ответить
Сейчас развожу этого "священика" на откровения)))
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14.11.2020 17:34 Ответить
это ОЧЕНЬ малая часть цены за операцию
РАССЕЯ - МЫРОТВОРЕЦ
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14.11.2020 14:13 Ответить
Арабохайский Кремль НЕ ДАЛ АРМИИ ИндоПэриджана=ГрекоАнара(РИМ)=ОдЭр(ТарТар=АзЭр)БэйДжана ОСВОБОДИТЬ г.ИМПЕРАТОРА ГАНОРИЯ(Кровей Муж)-ГАН КЭНДИ(Ганория деревня пер.с одэри) в КараБахе.КАКОГО ....???????????????? Референдума мы не проводили.
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14.11.2020 14:33 Ответить
Алиевские деньги отрабатывает
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14.11.2020 23:41 Ответить
Сергей Климовский
Кремлевский путч в Армении "завис"



Поскольку "блицкриг" провалился и "Комитет спасения" не смог за три дня взять власть и уже взять её методом путча не сможет, то Кремль вынужден толкать Армению к досрочным выборам. Для этого ему надо решить две задачи: вызвать у армянского общества их желание и добиться от правительства и президента согласия и решения об их проведении с датой дня голосования.
Для решения обеих этих задач потребуется немало времени и усилий. Большинство армян пока не готово вот так сразу взять и расстаться с Пашиняном. Не готово вполне логично, так как даже Сталин не расстреливал всех генералов за проигранные сражения, хотя и пообещал расстрелять Жукова, если тот сдаст Москву. Повально расстреливать за проигранные битвы бессмысленно, поскольку можно остаться не только без генералов, но и полковников, а те что останутся будут бояться что-либо делать и начнут предпочитать почётный плен позорному расстрелу. Если учесть, что на досрочных парламентских выборах в декабре 2018 г. его блок "Мой шаг" получил 70% голосов, пусть и при низкой явке в 48%, и отсутствие ему реальных альтернатив, то Москве придётся ещё долго добиваться досрочных выборов, а когда это ей удастся, то будет мало шансов их выиграть.
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14.11.2020 14:34 Ответить
Пашинян теперь крутится как уж на сковородке. Именно сейчас он вынужден публично говорить вещи, которых не сказал бы ни при каких других обстоятельствах. В частности, пусть и не прямо, он подтверждает полный разгром именно его армии, а не «армии арцаха», о чем рассказывал Стрелков и возмущался тем, что Пашинян туда не отправил регулярную армию. Нет, Стрелков! Пашинян ее туда отправил, и она там была разгромлена. Это он сказал лично. Вот его прямая речь:
«Вчера я сказал в своем обращении, что краеугольным камнем, который привел к подписанию нами этого заявления, был тот факт, что город Степанакерт (армянское самоназвание азербайджанского города Ханкенди, столицы Нагорного Карабаха) фактически остался беззащитным после падения Шуши, и если бы мы очень быстро, в течение нескольких часов, не остановили бы войну, пал бы он, после чего 20-30 тысяч наших солдат, в зависимости от сценария, автоматически оказались бы в блокаде».
Еще раз, это слова не истерички из балетной школы и не условного Садового, который в 14-году записал видео, в котором вещал о том, что Украина проиграла войну, а главы государства Армения!
https://defence-line.org/2020/11/uzory-karabaxskogo-mira-chast-4/
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14.11.2020 14:58 Ответить
Вірменія виводить свої війська з районів, котрі мають бути передані під контроль Азербайджану, виходять і цивільні громадяниВірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих - Цензор.НЕТ 9208
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14.11.2020 14:36 Ответить
Не Азербайджану, а России.
Уже организована группировка Север и Юг.
Азербайджанский политолог выступает сейчас по эспрессо и офуевает - раньше оккупация территорий была незаконной, теперь, с разрешения Алиева
Туман развеялся и все увидели, что Азербайджан капитулировал.
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14.11.2020 14:48 Ответить
Да.. в Лахти своя трактовка реальности ...))))
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14.11.2020 14:59 Ответить
Дурачек, ваша трактовка до одного места.
Азербайджанские войска остаются на линии соприкосновения.
Районы, куда они не дошли - отдаются кацапам.
Азербайджан потерял право освобождать свои территории и использовать авиацию во всем Карабахе
Можешь это передать своему куратору, пусть вас соберёт и обучит.
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14.11.2020 15:07 Ответить
как мне нравится безапеляционность людей не пытающихся вникнуть в суть вопроса . вы прежде чем что то писать разберитесь в теме а то получается как в анекдоте . чукча не читатель чукча писатель

вот карта . на ней указаны районы контролируемые москалями . при желании наложите их на карту Карабаха

Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих - Цензор.НЕТ 3457

да получилось освободить не весь Карабах но его большую часть и замете Агдамский . Кельджабский и Лачинский р-ны получены в результате договоренностей и при этом ни один азербайджанский солдат не погиб
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14.11.2020 16:21 Ответить
Так он идиот который верит своему телевизору, а своих мозгов к сожалению нет.
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14.11.2020 19:23 Ответить
Придурок лаптеногий вот тебе видео - https://www.youtube.com/watch?v=SZ9SHwmQ31Y и шо ваши риссисянские алкаши теперь делать будут? Бодаться с НАТО они не способны.
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14.11.2020 21:03 Ответить
Реакція громадян Вірменії. Відео з Єревану:
«Мы думали, что мы с Россией родные республики, и она никогда не бросит нас. А оказалось, бросила, ради своих интересов».
"Наш народ всеравно благодарен за мир россии и русскому народу. Спасибо владимир владимирович".

https://www.youtube.com/watch?v=xyxFkF7mzQk&feature=emb_logo

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14.11.2020 14:37 Ответить
На всех ТВканалах идет антиодэрская атака арабского Кремля.Собираются ОСЛЫ ,не читавшие про памятник поставленный в 1974г( фото в газете Правда) в АхырБахе(Карабахе) в честь 150 летия переселения туда арабохаев.Руководил переселением Грибоедов и генерал Пацкевич.ОНИ БОЯТЬСЯ ЧТО НАРОД УЗНАЕТ ГДЕ БАЗАНТИЯ со ст.ГанаУдч=Гянджа=Ганстантинополь с ЕГО ПРАЗДНИКАМИ.У шейнина на ОРТ вообще собаки лают, а он завывает.Они обошли "тошниловку Соловьева" ВСЕ ХОТЯТ ЗАЛЕЗТЬ В ЗАД ,ТЕМ КТО СИДИТ В ТКК-Тайной Канцеллярии Кремля.Но с нами Духи Кавказа.Слава ИМ!
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14.11.2020 14:45 Ответить
Кстати баллистическими ракетами в ГанаУдже=Константинополе стерли целый квартал.А ослы в Москве типо Барабанова,сайт "царьГрад",всякие "соборы обьединяющие",которые на каждом углу ,с умным видом говорят о Бизантийстве МОЛЧАЛИ НАБРАВ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ В РОТ.ПУСТОМЕЛИ ПО ЖИЗНИ.ТРУСЫ И ТРУСЫ с ударением в конце.
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14.11.2020 14:55 Ответить
Хоть указ от 1924г,но первая партия пришла в 1828 (они и убили Грибоедова за его письмо царю-"грубые по языку и натуре"),а основная масса в 1877г.после русско-турецкой войны.
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14.11.2020 15:22 Ответить
Много букв, но ты о чем вообще, вкратце?
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14.11.2020 16:50 Ответить
Описка.Указ от 1824года "о переселении евреев".Но пришли в Карабах в 1828г сильно смешанные с арабами (из Ирана и Турции,где они тоже пришлые).А эр мэн их вдруг стали называть намного позже. Вообще ЭрМэн(муж Я на одэри=азэри)=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан=ПэриШад -ПЕРСИЯ Кавказская.А ЭТО ВОРОВСТВО.
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14.11.2020 17:02 Ответить
Ты лучше скажи, за кого азеры, более за Украинцев или россию?
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14.11.2020 18:09 Ответить
Мы за Киевскую Русь и за все церквя Российской империи,где праздники из Базанты-половины ИндоПэриджана.Туда надо огни приносить из страны Огней,как и было всегда.А пока Кремль захвачен арабохаями он никому,кроме их самих,не нужен.
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14.11.2020 18:15 Ответить
Слабовато... Скажи мне честно, зачем пустили российских "миротворцев" на свои территории? Или Путин вам не *****?
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14.11.2020 18:23 Ответить
102 база арабского Кремля уже стреляла по нашим городам.Сейчас надо 33млн.одэров северного Ирана присоединить.И Байден уже на подходе,и массон Макрон вопит,и министро ин.дел Германии запел.Конечно мы можем откопать Нулевой меридиан и чтото сделать,но пока Иран надо делить.И есть другие варианты.Да и мы не знаем толком что там.Но ведь еще и референдум будет.
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14.11.2020 18:39 Ответить
Короче будет терпеть... А зря всё это. Тут надо жестко всё решать, и не надеется на других.
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14.11.2020 18:42 Ответить
Нет.В следующем году мы покажем ОДНО СВЯТОЕ МЕСТО В Одэрбэйджане.И это только начало.Все думают оно на Ближнем Востоке.Мнргие древние книги были на одэри.
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14.11.2020 18:55 Ответить
Тоесть война до конца? А если ***** типа как в Грузии поступит, что тогда?
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14.11.2020 19:08 Ответить
С нами тяжело ему будет.Нас 60млн.Плюс Турция в помошь +Пакистан,которых детей в начале прошлого века наш миллионер спас,купив им сотни тысяч вакцин от чумы.Да и во Францию и Аталию мы гонцов,с их исторической Родины,пошлем.Их горы,реки и города в осн.пер-ся с нашего языка,да и вышли они отсюда лет 500назад.И в Россию мы вернем Масленницу=Нруруз=21 марта 5959г.от с.м.Посмотрим.Время уже другое и оно движется.
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14.11.2020 19:17 Ответить
Просто Мамчур тоже кричал, что Америка с нами. А те оказали только озабоченность.
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14.11.2020 19:25 Ответить
И на картах идет Одэрбэйджан.ОдЭр -огня муж.А АзЭр-просто младший муж.Отсюда в Украине Азэрянская (Младший муж горящий) церковь.
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14.11.2020 18:17 Ответить
Вірмени спалюють свої будинки щоб не дістались азербайджанцям, покидаючи місто залишають за собою руїни.

https://www.youtube.com/watch?v=6Qu4K_pHLyg
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14.11.2020 14:55 Ответить
Как известно, одним из пунктов соглашения по Карабаху, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России, является вывод армянских войск из Кельбаджара до 15 ноября сего года.
Данное соглашение, видимо, пришлось оккупантам не по душе. Такой вывод приходит в голову, когда видишь кадры пожаров, учиненных армянами на землях, которые они покидают. Сквозь дым пожаров проглядывает истинный лик оккупантов.//baku.tv/az/dunyaa/28025/
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14.11.2020 15:04 Ответить
Пару дней назад я тоже выкладывал видео на эту тему... Они в 90-х точно так же сжигали дома азербайджанцев...
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14.11.2020 15:14 Ответить
Сюрприз будет в следующем году.МЫ ДАДИМ ЕГО ИЗ ИндоПэриджана.Ведь Джамбудвипа (по книгам) -главный каршвар Древней Индии Кавказской(Бизантии)-РОДИНА ЯнанАты(Горящего Отца)=Атаянан=АДАМА! С нами Духи Кавказа!
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14.11.2020 15:11 Ответить
я многова не понял о чём ты писал, это не важно, важно что моя страна и все Балтииские страны поддерживает Азербаиджан. Помнишь францускии скокал в гости в Литву, Латвию искал поддержки но был послан дальше и мы остались верны принцыпу справедливости - Карабах це Азербаиджан и всё.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/francijai-varat-uzticeties-ka-makrons-latvija-mekleja-atbalstu-dialogam-ar-krieviju.d?id=52521349
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14.11.2020 18:01 Ответить
да, для понятие о чём речь, можно гоогле танслаор использовать или спросить азерам проживающим в Латвие.
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14.11.2020 18:09 Ответить
Во Франции все города,горы и реки ,а также часть фамилий пер-ся только с одэри(огня муж=азэри)юОни ПРЯМЫЕ НАШИ ВНУКИ И ВЫШЛИ ЛЕТ 500 назад из Кавказа,а сейчас их массон дурит.Латвия=Литва=12 улиц Баку- АлаТава-Ала(Улу)АтаБэй=Древний Отец Бек пер с одэри(река Одэр в Гнрмании,Польше и старое наз.Волги) они потом прев-ся в 12 улиц КанТапинских-НАОБОРОТ БэйАтаГан(Бек ОТец Кровей)=ВАТИКАН!
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14.11.2020 18:10 Ответить
"Российские миротворцы" - режет слух. "Убийцы и террористы" - это точнее.
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14.11.2020 20:35 Ответить
 
 