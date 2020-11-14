Армения и Азербайджан обменялись телами убитых

Ереван и Баку обменялись телами погибших при конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, информирует Цензор.НЕТ.

"Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", - сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана отмечает, что обмен телами погибших был осуществлен при посредничестве расположенных в районе конфликта российских "миротворцев".

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