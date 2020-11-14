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Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих

Єреван і Баку обмінялися тілами загиблих при конфлікті в Нагірному Карабасі.

Про це повідомило міністерство оборони Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ.

"Було здійснено збір тіл кількох військовослужбовців, які загинули на полі бою навколо міста Шуша. В рамках цієї гуманітарної акції тіла загиблих військовослужбовців збройних сил Вірменії були зібрані і передані вірменській стороні. Також в рамках цієї акції були прийняті тіла шести військовослужбовців Азербайджанської Армії, які загинули під час боїв навколо міста Шуша", - сказано в повідомленні.

Міноборони Азербайджану зазначає, що обмін тілами загиблих був здійснений за посередництва розташованих в районі конфлікту російських "миротворців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба
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Топ коментарі
+10
а когда ты драил очки зубной щёткой аплодировали они
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14.11.2020 13:24
+7
если бы ты служил то ты бы знал что эти ребята вертели на @ую такую русню как ты вместе с дедовщиной.
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14.11.2020 13:33
+3
Да.. в Лахти своя трактовка реальности ...))))
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14.11.2020 14:59
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а когда ты драил очки зубной щёткой аплодировали они
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14.11.2020 13:24 Відповісти
Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих - Цензор.НЕТ 4146
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14.11.2020 17:30 Відповісти
если бы ты служил то ты бы знал что эти ребята вертели на @ую такую русню как ты вместе с дедовщиной.
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14.11.2020 13:33 Відповісти
А говорили, что в армию зеков не брали)))
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14.11.2020 14:12 Відповісти
))) Просто я сразу по номеру подразделения пробил в гугле))) Вот оттуда))) "84-86 г.г. 540 ВСО(стройбат) 70% судимых"
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14.11.2020 15:01 Відповісти

Смерть степного Криму показав священик, який там проживає
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14.11.2020 13:48 Відповісти
Сейчас развожу этого "священика" на откровения)))
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14.11.2020 17:34 Відповісти
это ОЧЕНЬ малая часть цены за операцию
РАССЕЯ - МЫРОТВОРЕЦ
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14.11.2020 14:13 Відповісти
Арабохайский Кремль НЕ ДАЛ АРМИИ ИндоПэриджана=ГрекоАнара(РИМ)=ОдЭр(ТарТар=АзЭр)БэйДжана ОСВОБОДИТЬ г.ИМПЕРАТОРА ГАНОРИЯ(Кровей Муж)-ГАН КЭНДИ(Ганория деревня пер.с одэри) в КараБахе.КАКОГО ....???????????????? Референдума мы не проводили.
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14.11.2020 14:33 Відповісти
Алиевские деньги отрабатывает
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14.11.2020 23:41 Відповісти
Сергей Климовский
Кремлевский путч в Армении "завис"



Поскольку "блицкриг" провалился и "Комитет спасения" не смог за три дня взять власть и уже взять её методом путча не сможет, то Кремль вынужден толкать Армению к досрочным выборам. Для этого ему надо решить две задачи: вызвать у армянского общества их желание и добиться от правительства и президента согласия и решения об их проведении с датой дня голосования.
Для решения обеих этих задач потребуется немало времени и усилий. Большинство армян пока не готово вот так сразу взять и расстаться с Пашиняном. Не готово вполне логично, так как даже Сталин не расстреливал всех генералов за проигранные сражения, хотя и пообещал расстрелять Жукова, если тот сдаст Москву. Повально расстреливать за проигранные битвы бессмысленно, поскольку можно остаться не только без генералов, но и полковников, а те что останутся будут бояться что-либо делать и начнут предпочитать почётный плен позорному расстрелу. Если учесть, что на досрочных парламентских выборах в декабре 2018 г. его блок "Мой шаг" получил 70% голосов, пусть и при низкой явке в 48%, и отсутствие ему реальных альтернатив, то Москве придётся ещё долго добиваться досрочных выборов, а когда это ей удастся, то будет мало шансов их выиграть.
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14.11.2020 14:34 Відповісти
Пашинян теперь крутится как уж на сковородке. Именно сейчас он вынужден публично говорить вещи, которых не сказал бы ни при каких других обстоятельствах. В частности, пусть и не прямо, он подтверждает полный разгром именно его армии, а не «армии арцаха», о чем рассказывал Стрелков и возмущался тем, что Пашинян туда не отправил регулярную армию. Нет, Стрелков! Пашинян ее туда отправил, и она там была разгромлена. Это он сказал лично. Вот его прямая речь:
«Вчера я сказал в своем обращении, что краеугольным камнем, который привел к подписанию нами этого заявления, был тот факт, что город Степанакерт (армянское самоназвание азербайджанского города Ханкенди, столицы Нагорного Карабаха) фактически остался беззащитным после падения Шуши, и если бы мы очень быстро, в течение нескольких часов, не остановили бы войну, пал бы он, после чего 20-30 тысяч наших солдат, в зависимости от сценария, автоматически оказались бы в блокаде».
Еще раз, это слова не истерички из балетной школы и не условного Садового, который в 14-году записал видео, в котором вещал о том, что Украина проиграла войну, а главы государства Армения!
https://defence-line.org/2020/11/uzory-karabaxskogo-mira-chast-4/
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14.11.2020 14:58 Відповісти
Вірменія виводить свої війська з районів, котрі мають бути передані під контроль Азербайджану, виходять і цивільні громадяниВірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих - Цензор.НЕТ 9208
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14.11.2020 14:36 Відповісти
Не Азербайджану, а России.
Уже организована группировка Север и Юг.
Азербайджанский политолог выступает сейчас по эспрессо и офуевает - раньше оккупация территорий была незаконной, теперь, с разрешения Алиева
Туман развеялся и все увидели, что Азербайджан капитулировал.
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14.11.2020 14:48 Відповісти
Да.. в Лахти своя трактовка реальности ...))))
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14.11.2020 14:59 Відповісти
Дурачек, ваша трактовка до одного места.
Азербайджанские войска остаются на линии соприкосновения.
Районы, куда они не дошли - отдаются кацапам.
Азербайджан потерял право освобождать свои территории и использовать авиацию во всем Карабахе
Можешь это передать своему куратору, пусть вас соберёт и обучит.
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14.11.2020 15:07 Відповісти
как мне нравится безапеляционность людей не пытающихся вникнуть в суть вопроса . вы прежде чем что то писать разберитесь в теме а то получается как в анекдоте . чукча не читатель чукча писатель

вот карта . на ней указаны районы контролируемые москалями . при желании наложите их на карту Карабаха

Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих - Цензор.НЕТ 3457

да получилось освободить не весь Карабах но его большую часть и замете Агдамский . Кельджабский и Лачинский р-ны получены в результате договоренностей и при этом ни один азербайджанский солдат не погиб
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14.11.2020 16:21 Відповісти
Так он идиот который верит своему телевизору, а своих мозгов к сожалению нет.
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14.11.2020 19:23 Відповісти
Придурок лаптеногий вот тебе видео - https://www.youtube.com/watch?v=SZ9SHwmQ31Y и шо ваши риссисянские алкаши теперь делать будут? Бодаться с НАТО они не способны.
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14.11.2020 21:03 Відповісти
Реакція громадян Вірменії. Відео з Єревану:
«Мы думали, что мы с Россией родные республики, и она никогда не бросит нас. А оказалось, бросила, ради своих интересов».
"Наш народ всеравно благодарен за мир россии и русскому народу. Спасибо владимир владимирович".

https://www.youtube.com/watch?v=xyxFkF7mzQk&feature=emb_logo

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14.11.2020 14:37 Відповісти
На всех ТВканалах идет антиодэрская атака арабского Кремля.Собираются ОСЛЫ ,не читавшие про памятник поставленный в 1974г( фото в газете Правда) в АхырБахе(Карабахе) в честь 150 летия переселения туда арабохаев.Руководил переселением Грибоедов и генерал Пацкевич.ОНИ БОЯТЬСЯ ЧТО НАРОД УЗНАЕТ ГДЕ БАЗАНТИЯ со ст.ГанаУдч=Гянджа=Ганстантинополь с ЕГО ПРАЗДНИКАМИ.У шейнина на ОРТ вообще собаки лают, а он завывает.Они обошли "тошниловку Соловьева" ВСЕ ХОТЯТ ЗАЛЕЗТЬ В ЗАД ,ТЕМ КТО СИДИТ В ТКК-Тайной Канцеллярии Кремля.Но с нами Духи Кавказа.Слава ИМ!
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14.11.2020 14:45 Відповісти
Кстати баллистическими ракетами в ГанаУдже=Константинополе стерли целый квартал.А ослы в Москве типо Барабанова,сайт "царьГрад",всякие "соборы обьединяющие",которые на каждом углу ,с умным видом говорят о Бизантийстве МОЛЧАЛИ НАБРАВ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ В РОТ.ПУСТОМЕЛИ ПО ЖИЗНИ.ТРУСЫ И ТРУСЫ с ударением в конце.
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14.11.2020 14:55 Відповісти
Хоть указ от 1924г,но первая партия пришла в 1828 (они и убили Грибоедова за его письмо царю-"грубые по языку и натуре"),а основная масса в 1877г.после русско-турецкой войны.
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14.11.2020 15:22 Відповісти
Много букв, но ты о чем вообще, вкратце?
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14.11.2020 16:50 Відповісти
Описка.Указ от 1824года "о переселении евреев".Но пришли в Карабах в 1828г сильно смешанные с арабами (из Ирана и Турции,где они тоже пришлые).А эр мэн их вдруг стали называть намного позже. Вообще ЭрМэн(муж Я на одэри=азэри)=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан=ПэриШад -ПЕРСИЯ Кавказская.А ЭТО ВОРОВСТВО.
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14.11.2020 17:02 Відповісти
Ты лучше скажи, за кого азеры, более за Украинцев или россию?
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14.11.2020 18:09 Відповісти
Мы за Киевскую Русь и за все церквя Российской империи,где праздники из Базанты-половины ИндоПэриджана.Туда надо огни приносить из страны Огней,как и было всегда.А пока Кремль захвачен арабохаями он никому,кроме их самих,не нужен.
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14.11.2020 18:15 Відповісти
Слабовато... Скажи мне честно, зачем пустили российских "миротворцев" на свои территории? Или Путин вам не *****?
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14.11.2020 18:23 Відповісти
102 база арабского Кремля уже стреляла по нашим городам.Сейчас надо 33млн.одэров северного Ирана присоединить.И Байден уже на подходе,и массон Макрон вопит,и министро ин.дел Германии запел.Конечно мы можем откопать Нулевой меридиан и чтото сделать,но пока Иран надо делить.И есть другие варианты.Да и мы не знаем толком что там.Но ведь еще и референдум будет.
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14.11.2020 18:39 Відповісти
Короче будет терпеть... А зря всё это. Тут надо жестко всё решать, и не надеется на других.
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14.11.2020 18:42 Відповісти
Нет.В следующем году мы покажем ОДНО СВЯТОЕ МЕСТО В Одэрбэйджане.И это только начало.Все думают оно на Ближнем Востоке.Мнргие древние книги были на одэри.
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14.11.2020 18:55 Відповісти
Тоесть война до конца? А если ***** типа как в Грузии поступит, что тогда?
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14.11.2020 19:08 Відповісти
С нами тяжело ему будет.Нас 60млн.Плюс Турция в помошь +Пакистан,которых детей в начале прошлого века наш миллионер спас,купив им сотни тысяч вакцин от чумы.Да и во Францию и Аталию мы гонцов,с их исторической Родины,пошлем.Их горы,реки и города в осн.пер-ся с нашего языка,да и вышли они отсюда лет 500назад.И в Россию мы вернем Масленницу=Нруруз=21 марта 5959г.от с.м.Посмотрим.Время уже другое и оно движется.
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14.11.2020 19:17 Відповісти
Просто Мамчур тоже кричал, что Америка с нами. А те оказали только озабоченность.
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14.11.2020 19:25 Відповісти
И на картах идет Одэрбэйджан.ОдЭр -огня муж.А АзЭр-просто младший муж.Отсюда в Украине Азэрянская (Младший муж горящий) церковь.
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14.11.2020 18:17 Відповісти
Вірмени спалюють свої будинки щоб не дістались азербайджанцям, покидаючи місто залишають за собою руїни.

https://www.youtube.com/watch?v=6Qu4K_pHLyg
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14.11.2020 14:55 Відповісти
Как известно, одним из пунктов соглашения по Карабаху, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России, является вывод армянских войск из Кельбаджара до 15 ноября сего года.
Данное соглашение, видимо, пришлось оккупантам не по душе. Такой вывод приходит в голову, когда видишь кадры пожаров, учиненных армянами на землях, которые они покидают. Сквозь дым пожаров проглядывает истинный лик оккупантов.//baku.tv/az/dunyaa/28025/
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14.11.2020 15:04 Відповісти
Пару дней назад я тоже выкладывал видео на эту тему... Они в 90-х точно так же сжигали дома азербайджанцев...
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14.11.2020 15:14 Відповісти
Сюрприз будет в следующем году.МЫ ДАДИМ ЕГО ИЗ ИндоПэриджана.Ведь Джамбудвипа (по книгам) -главный каршвар Древней Индии Кавказской(Бизантии)-РОДИНА ЯнанАты(Горящего Отца)=Атаянан=АДАМА! С нами Духи Кавказа!
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14.11.2020 15:11 Відповісти
я многова не понял о чём ты писал, это не важно, важно что моя страна и все Балтииские страны поддерживает Азербаиджан. Помнишь францускии скокал в гости в Литву, Латвию искал поддержки но был послан дальше и мы остались верны принцыпу справедливости - Карабах це Азербаиджан и всё.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/francijai-varat-uzticeties-ka-makrons-latvija-mekleja-atbalstu-dialogam-ar-krieviju.d?id=52521349
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14.11.2020 18:01 Відповісти
да, для понятие о чём речь, можно гоогле танслаор использовать или спросить азерам проживающим в Латвие.
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14.11.2020 18:09 Відповісти
Во Франции все города,горы и реки ,а также часть фамилий пер-ся только с одэри(огня муж=азэри)юОни ПРЯМЫЕ НАШИ ВНУКИ И ВЫШЛИ ЛЕТ 500 назад из Кавказа,а сейчас их массон дурит.Латвия=Литва=12 улиц Баку- АлаТава-Ала(Улу)АтаБэй=Древний Отец Бек пер с одэри(река Одэр в Гнрмании,Польше и старое наз.Волги) они потом прев-ся в 12 улиц КанТапинских-НАОБОРОТ БэйАтаГан(Бек ОТец Кровей)=ВАТИКАН!
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14.11.2020 18:10 Відповісти
"Российские миротворцы" - режет слух. "Убийцы и террористы" - это точнее.
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14.11.2020 20:35 Відповісти
 
 