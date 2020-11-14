Бывшего шефа спецслужб Армении Ванецяна обвинили в организации беспорядков
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Руководитель оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан сотрудниками этого ведомства.
Об этом журналистам сообщила его адвокат Лусине Саакян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам адвоката, Ванецяну предъявлены обвинения в соучастии в организации массовых беспорядков, приготовлении к узурпации государственной власти и приготовлении к убийству государственного деятеля.
Саакян назвала обвинение "политическим преследованием, поскольку Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху".
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Напомним, в ночь на 10 ноября демонстрантами был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.
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армянам там виднее на месте, но справятся, верю, и лишнюю хромосому в себе задушат.
а как помощь какая нужна будет? - так Азербаиджан мигом выправит ситуацию...
ротный рявкнул - армяне шаг вперед.
вышли и понеслась ета - та вы домой не вернетесь, та я сам вас похороню за забором роты, **** той армении - одна ядерная бомба и вас нет...
не знаю уже чем ему там так армяне насолили, но видимо чем то да....
был у нас такой урод ...Марков если кто помнит...Правда Гурвиц зарегистрировал его партию как "РодЫна"... Но это не мешало ему тянуть сюда кацапский мир...слава богам он наехал на сережу ******** и тот определил его на нары...