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Бывшего шефа спецслужб Армении Ванецяна обвинили в организации беспорядков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бывшего шефа спецслужб Армении Ванецяна обвинили в организации беспорядков

Руководитель оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан сотрудниками этого ведомства.

Об этом журналистам сообщила его адвокат Лусине Саакян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам адвоката, Ванецяну предъявлены обвинения в соучастии в организации массовых беспорядков, приготовлении к узурпации государственной власти и приготовлении к убийству государственного деятеля.

Саакян назвала обвинение "политическим преследованием, поскольку Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху".

Также на Цензор.НЕТ: Армения и Азербайджан обменялись телами убитых

Напомним, в ночь на 10 ноября демонстрантами был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
этот - консерва фсб, Окончил с отличием Академию Федеральной службы безопасности России.
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14.11.2020 16:58
+2
цян цяну рознь.
армянам там виднее на месте, но справятся, верю, и лишнюю хромосому в себе задушат.
а как помощь какая нужна будет? - так Азербаиджан мигом выправит ситуацию...
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14.11.2020 17:20
+1
Пора армянам уже смириться...
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14.11.2020 16:56
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І з чим таку новину їсти?
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14.11.2020 16:46 Ответить
Попкор вже надоїв? Бывшего шефа спецслужб Армении Ванецяна обвинили в организации беспорядков - Цензор.НЕТ 575
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14.11.2020 16:57 Ответить
Таке не їм.
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14.11.2020 17:38 Ответить
В Багдаде(у нас) все спокойно, а по всему миру беспорядок.
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14.11.2020 16:49 Ответить
Пора армянам уже смириться...
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14.11.2020 16:56 Ответить
то ***** не може змиритися, що навіть капітуляція не змогла повалити владу Пашиняна - путч провалився
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14.11.2020 19:00 Ответить
Тут дело в другом - армяне в заднице, запад и ***** не помог. Что теперь делать?
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14.11.2020 19:07 Ответить
этот - консерва фсб, Окончил с отличием Академию Федеральной службы безопасности России.
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14.11.2020 16:58 Ответить
ваня цян ))
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14.11.2020 16:59 Ответить
цян цяну рознь.
армянам там виднее на месте, но справятся, верю, и лишнюю хромосому в себе задушат.
а как помощь какая нужна будет? - так Азербаиджан мигом выправит ситуацию...
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14.11.2020 17:20 Ответить
всегда знал, шо ето был етот гад.
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14.11.2020 16:59 Ответить
СМЕШКО - ВЫХОДИ, там тебе рейтинг рисуют- оправдывай!
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14.11.2020 17:09 Ответить
шо и сделали на етих выборах - бережем...
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14.11.2020 17:42 Ответить
Майдан в Ереване готовил?
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14.11.2020 17:12 Ответить
Казьол отпущенияя?
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14.11.2020 17:15 Ответить
а по рогам ему
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14.11.2020 17:38 Ответить
Не пойму, а чего они возмущаются? Где добровольческие батальоны как у Украинцев, которые били кацапов и оружие в бою добывали? Они как зебиды, по бадегам сидели, бухали и уставали от войны.
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14.11.2020 17:50 Ответить
армяне совсем не плохие бойцы, но за неправое дело к чему когти рвать?
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14.11.2020 18:58 Ответить
ротний нам салабонам розказував, що найкращі солдати в Красній Арміїї це ари з села - бо вони найслухняніші А самі паскудні солдати москвичі
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14.11.2020 19:04 Ответить
прибежали в роту после учебки - 20км не дистанция...
ротный рявкнул - армяне шаг вперед.
вышли и понеслась ета - та вы домой не вернетесь, та я сам вас похороню за забором роты, **** той армении - одна ядерная бомба и вас нет...
не знаю уже чем ему там так армяне насолили, но видимо чем то да....
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14.11.2020 19:12 Ответить
Странный у вас ротный был. Эти найслухнянішi всегда при кухне и складах ошивались. Как на боевые идти, так украинцы, белорусы, грузины. Как жопу штабным полировать так руськие. Диарея у них перед выходом начиналась всегда.
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15.11.2020 00:06 Ответить
Согласен. Чужое и украденное впрок не пойдет никогда.
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15.11.2020 11:24 Ответить
оппозиционной партии "Родина"...это типа расея ссср ?????

был у нас такой урод ...Марков если кто помнит...Правда Гурвиц зарегистрировал его партию как "РодЫна"... Но это не мешало ему тянуть сюда кацапский мир...слава богам он наехал на сережу ******** и тот определил его на нары...
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14.11.2020 19:05 Ответить
на кол грязного хачика !!
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14.11.2020 20:53 Ответить
На кол грязных провокаторов из англии!!!
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15.11.2020 00:42 Ответить
 
 