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Вірменія (658) затримання (4146)

Колишнього шефа спецслужб Вірменії Ванецяна звинуватили в організації заворушень

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишнього шефа спецслужб Вірменії Ванецяна звинуватили в організації заворушень

Керівник опозиційної партії "Батьківщина", колишній директор Служби національної безпеки Вірменії Артур Ванецян затриманий співробітниками цього відомства.

Про це журналістам повідомила його адвокат Лусіне Саакян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами адвоката, Ванецяну висунуто обвинувачення у співучасті в організації масових заворушень, підготовці до узурпації державної влади та у підготовці до вбивства державного діяча.

Саакян назвала обвинувачення "політичним переслідуванням, оскільки Ванецян разом з іншими опозиційними лідерами виступав проти підписаної прем'єром угоди щодо Карабаху".

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Нагадаємо, в ніч на 10 листопада демонстрантами був побитий спікер парламенту Вірменії Арарат Мірзоян.
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Топ коментарі
+2
этот - консерва фсб, Окончил с отличием Академию Федеральной службы безопасности России.
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14.11.2020 16:58
+2
цян цяну рознь.
армянам там виднее на месте, но справятся, верю, и лишнюю хромосому в себе задушат.
а как помощь какая нужна будет? - так Азербаиджан мигом выправит ситуацию...
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14.11.2020 17:20
+1
Пора армянам уже смириться...
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14.11.2020 16:56
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І з чим таку новину їсти?
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14.11.2020 16:46 Відповісти
Попкор вже надоїв? Бывшего шефа спецслужб Армении Ванецяна обвинили в организации беспорядков - Цензор.НЕТ 575
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14.11.2020 16:57 Відповісти
Таке не їм.
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14.11.2020 17:38 Відповісти
В Багдаде(у нас) все спокойно, а по всему миру беспорядок.
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14.11.2020 16:49 Відповісти
Пора армянам уже смириться...
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14.11.2020 16:56 Відповісти
то ***** не може змиритися, що навіть капітуляція не змогла повалити владу Пашиняна - путч провалився
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14.11.2020 19:00 Відповісти
Тут дело в другом - армяне в заднице, запад и ***** не помог. Что теперь делать?
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14.11.2020 19:07 Відповісти
этот - консерва фсб, Окончил с отличием Академию Федеральной службы безопасности России.
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14.11.2020 16:58 Відповісти
ваня цян ))
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14.11.2020 16:59 Відповісти
цян цяну рознь.
армянам там виднее на месте, но справятся, верю, и лишнюю хромосому в себе задушат.
а как помощь какая нужна будет? - так Азербаиджан мигом выправит ситуацию...
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14.11.2020 17:20 Відповісти
всегда знал, шо ето был етот гад.
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14.11.2020 16:59 Відповісти
СМЕШКО - ВЫХОДИ, там тебе рейтинг рисуют- оправдывай!
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14.11.2020 17:09 Відповісти
шо и сделали на етих выборах - бережем...
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14.11.2020 17:42 Відповісти
Майдан в Ереване готовил?
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14.11.2020 17:12 Відповісти
Казьол отпущенияя?
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14.11.2020 17:15 Відповісти
а по рогам ему
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14.11.2020 17:38 Відповісти
Не пойму, а чего они возмущаются? Где добровольческие батальоны как у Украинцев, которые били кацапов и оружие в бою добывали? Они как зебиды, по бадегам сидели, бухали и уставали от войны.
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14.11.2020 17:50 Відповісти
армяне совсем не плохие бойцы, но за неправое дело к чему когти рвать?
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14.11.2020 18:58 Відповісти
ротний нам салабонам розказував, що найкращі солдати в Красній Арміїї це ари з села - бо вони найслухняніші А самі паскудні солдати москвичі
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14.11.2020 19:04 Відповісти
прибежали в роту после учебки - 20км не дистанция...
ротный рявкнул - армяне шаг вперед.
вышли и понеслась ета - та вы домой не вернетесь, та я сам вас похороню за забором роты, **** той армении - одна ядерная бомба и вас нет...
не знаю уже чем ему там так армяне насолили, но видимо чем то да....
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14.11.2020 19:12 Відповісти
Странный у вас ротный был. Эти найслухнянішi всегда при кухне и складах ошивались. Как на боевые идти, так украинцы, белорусы, грузины. Как жопу штабным полировать так руськие. Диарея у них перед выходом начиналась всегда.
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15.11.2020 00:06 Відповісти
Согласен. Чужое и украденное впрок не пойдет никогда.
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15.11.2020 11:24 Відповісти
оппозиционной партии "Родина"...это типа расея ссср ?????

был у нас такой урод ...Марков если кто помнит...Правда Гурвиц зарегистрировал его партию как "РодЫна"... Но это не мешало ему тянуть сюда кацапский мир...слава богам он наехал на сережу ******** и тот определил его на нары...
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14.11.2020 19:05 Відповісти
на кол грязного хачика !!
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14.11.2020 20:53 Відповісти
На кол грязных провокаторов из англии!!!
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15.11.2020 00:42 Відповісти
 
 