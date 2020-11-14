Колишнього шефа спецслужб Вірменії Ванецяна звинуватили в організації заворушень
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Керівник опозиційної партії "Батьківщина", колишній директор Служби національної безпеки Вірменії Артур Ванецян затриманий співробітниками цього відомства.
Про це журналістам повідомила його адвокат Лусіне Саакян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами адвоката, Ванецяну висунуто обвинувачення у співучасті в організації масових заворушень, підготовці до узурпації державної влади та у підготовці до вбивства державного діяча.
Саакян назвала обвинувачення "політичним переслідуванням, оскільки Ванецян разом з іншими опозиційними лідерами виступав проти підписаної прем'єром угоди щодо Карабаху".
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада демонстрантами був побитий спікер парламенту Вірменії Арарат Мірзоян.
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армянам там виднее на месте, но справятся, верю, и лишнюю хромосому в себе задушат.
а как помощь какая нужна будет? - так Азербаиджан мигом выправит ситуацию...
ротный рявкнул - армяне шаг вперед.
вышли и понеслась ета - та вы домой не вернетесь, та я сам вас похороню за забором роты, **** той армении - одна ядерная бомба и вас нет...
не знаю уже чем ему там так армяне насолили, но видимо чем то да....
был у нас такой урод ...Марков если кто помнит...Правда Гурвиц зарегистрировал его партию как "РодЫна"... Но это не мешало ему тянуть сюда кацапский мир...слава богам он наехал на сережу ******** и тот определил его на нары...