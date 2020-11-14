Ученики Сум с понедельника вернутся в школы, - горсовет

В г. Сумы с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников средних и старших классов.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641" от 11 ноября 2020 года №1100, в Сумах с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников среднего и старшего звена", - сказано.

В Сумском горсовете отмечают, что согласно документу, ликвидировано понятие "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19".

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Таким образом, с 16 ноября ученики 5-11 классов могут учиться в очной форме в учреждениях образования, воспитанники кружков - посещать учреждения внешкольного образования.

"Вместе с тем, возвращение в учебные заведения зависит от ситуации заболеваемости, мощности здания школы, количества классов и тому подобное. Руководителям учебных заведений рекомендовано принять решение о формате обучения: в очной форме, смешанной или с частичным использованием технологий дистанционного обучения", - сказано в сообщении.

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