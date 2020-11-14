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Ученики Сум с понедельника вернутся в школы, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ученики Сум с понедельника вернутся в школы, - горсовет

В г. Сумы с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников средних и старших классов.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641" от 11 ноября 2020 года №1100, в Сумах с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников среднего и старшего звена", - сказано.

В Сумском горсовете отмечают, что согласно документу, ликвидировано понятие "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19".

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Таким образом, с 16 ноября ученики 5-11 классов могут учиться в очной форме в учреждениях образования, воспитанники кружков - посещать учреждения внешкольного образования.

"Вместе с тем, возвращение в учебные заведения зависит от ситуации заболеваемости, мощности здания школы, количества классов и тому подобное. Руководителям учебных заведений рекомендовано принять решение о формате обучения: в очной форме, смешанной или с частичным использованием технологий дистанционного обучения", - сказано в сообщении.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
свято наближається! до 20k до нового року дойдемо!
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14.11.2020 18:41
+3
В Австрии объявлен полный локдаун до 6 декабря, с Ограничением на выход из дома только в аптеку и продуктовый. А у нас школы открывают.
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14.11.2020 18:47
+3
ковид радостно потирает руки ......
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14.11.2020 18:49
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свято наближається! до 20k до нового року дойдемо!
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14.11.2020 18:41 Ответить
який НР, вже зовсім скоро он сьогодні 12 500 так що на опчатку грудня вже 20000+ отримаємо
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14.11.2020 19:53 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 20:00 Ответить
В Австрии объявлен полный локдаун до 6 декабря, с Ограничением на выход из дома только в аптеку и продуктовый. А у нас школы открывают.
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14.11.2020 18:47 Ответить
Ковида бояться- в школу не ходить
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14.11.2020 18:48 Ответить
ковид радостно потирает руки ......
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14.11.2020 18:49 Ответить
Немає слів...
А за мат цензор банить
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14.11.2020 19:25 Ответить
за таке не забанить ******СТВО навколо...
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14.11.2020 19:54 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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14.11.2020 20:02 Ответить
Школи треба периводити
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14.11.2020 21:12 Ответить
БРАВО !!!!!
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14.11.2020 23:10 Ответить
Коли цей ідіотизм у владі закінчиться?, мабуть ніколи!!!
Вводимо карантин вихідного дня, за день 13000 інфікованих, лікарні зашиваються із хворими на ковідку, але в той же час повертаємо учнів у школи, щоб розносили заразу по домах!!!
Урядовці абсолютні ідіоти, або шкідники!!!!!!!
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15.11.2020 08:05 Ответить
 
 