Учні Сум із понеділка повернуться у школи, - міськрада

У Сумах із понеділка, 16 листопада, відновлюється навчання в школах учнів середніх і старших класів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641" від 11 листопада 2020 року №1100, у Сумах із понеділка, 16 листопада, відновлюється навчання в школах учнів середньої та старшої ланки", - сказано в повідомленні.

У Сумській міськраді зазначають, що, згідно з документом, ліквідовано поняття "рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19".

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Тож із 16 листопада учні 5-11 класів можуть навчатися в очній формі в закладах освіти, вихованці гуртків можуть відвідувати заклади позашкільної освіти.

"Водночас повернення до навчальних закладів залежить від ситуації захворюваності, потужності будівлі школи, кількості класів тощо. Керівникам навчальних закладів рекомендовано ухвалити рішення про формат навчання: за очною формою, змішаною чи з частковим використанням технологій дистанційного навчання", - сказано в повідомленні.

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