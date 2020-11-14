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Учні Сум із понеділка повернуться у школи, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Учні Сум із понеділка повернуться у школи, - міськрада

У Сумах із понеділка, 16 листопада, відновлюється навчання в школах учнів середніх і старших класів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641" від 11 листопада 2020 року №1100, у Сумах із понеділка, 16 листопада, відновлюється навчання в школах учнів середньої та старшої ланки", - сказано в повідомленні.

У Сумській міськраді зазначають, що, згідно з документом, ліквідовано поняття "рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19".

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Тож із 16 листопада учні 5-11 класів можуть навчатися в очній формі в закладах освіти, вихованці гуртків можуть відвідувати заклади позашкільної освіти.

"Водночас повернення до навчальних закладів залежить від ситуації захворюваності, потужності будівлі школи, кількості класів тощо. Керівникам навчальних закладів рекомендовано ухвалити рішення про формат навчання: за очною формою, змішаною чи з частковим використанням технологій дистанційного навчання", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+3
свято наближається! до 20k до нового року дойдемо!
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14.11.2020 18:41
+3
В Австрии объявлен полный локдаун до 6 декабря, с Ограничением на выход из дома только в аптеку и продуктовый. А у нас школы открывают.
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14.11.2020 18:47
+3
ковид радостно потирает руки ......
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14.11.2020 18:49
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свято наближається! до 20k до нового року дойдемо!
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14.11.2020 18:41 Відповісти
який НР, вже зовсім скоро он сьогодні 12 500 так що на опчатку грудня вже 20000+ отримаємо
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14.11.2020 19:53 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 20:00 Відповісти
В Австрии объявлен полный локдаун до 6 декабря, с Ограничением на выход из дома только в аптеку и продуктовый. А у нас школы открывают.
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14.11.2020 18:47 Відповісти
Ковида бояться- в школу не ходить
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14.11.2020 18:48 Відповісти
ковид радостно потирает руки ......
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14.11.2020 18:49 Відповісти
Немає слів...
А за мат цензор банить
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14.11.2020 19:25 Відповісти
за таке не забанить ******СТВО навколо...
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14.11.2020 19:54 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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14.11.2020 20:02 Відповісти
Школи треба периводити
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14.11.2020 21:12 Відповісти
БРАВО !!!!!
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14.11.2020 23:10 Відповісти
Коли цей ідіотизм у владі закінчиться?, мабуть ніколи!!!
Вводимо карантин вихідного дня, за день 13000 інфікованих, лікарні зашиваються із хворими на ковідку, але в той же час повертаємо учнів у школи, щоб розносили заразу по домах!!!
Урядовці абсолютні ідіоти, або шкідники!!!!!!!
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15.11.2020 08:05 Відповісти
 
 