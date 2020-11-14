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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В этом году модернизируют КПВВ на Чонгаре, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В этом году модернизируют КПВВ на Чонгаре, - Резников

Сейчас делается все, чтобы помочь украинским гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях, и сохранять с ними связь.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который 14 ноября присоединился к влогу президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

По его словам, именно поэтому 10 ноября с украинской стороны было открыто четыре КПВВ в Донецкой области и три - в Луганской. Резников анонсировал открытие через месяц сервисного центра в Новотроицком.

Также в текущем году модернизируют КПВВ на Чонгаре, а в следующем году на всех КПВВ будут оборудованы сервисные центры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к украинцам в ОРДЛО на русском языке: Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Три ряда минных заграждений, колючка и ров с водой Сиваша в 500 метров ( можно с крокодилами и акулами, но к сожалению не приживутся), точно так же и по Перекопу
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14.11.2020 23:48
+6
И нахрена? Пусть те кто ездят в Крым в очереди дней по 10 стоят
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14.11.2020 23:46
+4
"зелень " сшивает созное государство с рашистом за деньги украинского бюджета
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15.11.2020 00:13
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И нахрена? Пусть те кто ездят в Крым в очереди дней по 10 стоят
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14.11.2020 23:46 Ответить
А цирульні з педикюрами будуть?
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14.11.2020 23:47 Ответить
Три ряда минных заграждений, колючка и ров с водой Сиваша в 500 метров ( можно с крокодилами и акулами, но к сожалению не приживутся), точно так же и по Перекопу
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14.11.2020 23:48 Ответить
И нахрена? им не поддержка нужна, а создание условий с камнями с неба!
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14.11.2020 23:48 Ответить
Сейчас делается все, чтобы помочь украинским гражданам-заботливый ты наш отмазка на все случаи воду в Крым так мы не окупантам там наши граждане ведь Крым-Украина мы для них, выборы пенсии ордло это не окупантам также там наши граждане
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14.11.2020 23:50 Ответить
"зелень " сшивает созное государство с рашистом за деньги украинского бюджета
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15.11.2020 00:13 Ответить
Иерей Роман Колеснёв3 часа назад
@Павел Васильевич УПЦ МП независима в избрании иерархов, в канонизации святых и в финансовом плане.
В духовном плане мы исполняем все распоряжения патриарха Кирилла, и их мне благочинный постоянно присылает на электронную почту, когда наш правящий архиерей, митрополит Лазарь (находящийся, кстати, в постоянном общении и сотрудничеством с крымскими властями. Это по поводу Ваших слов о том, что РПЦ считает Крым украинским) решает, что всем клирикам нашей епархии следует исполнять то или иное распоряжение патриархии. Касательно молитв за литургией, программ по работе с молодёжью и прочее.
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15.11.2020 00:15 Ответить
Кому интересно почитайте признания крымского попа в комментах к видео))) А два года назад рашка распиналась, что УПЦ(МП) независимая церковь))) https://www.youtube.com/watch?v=k_XL8j-GjE8&lc=Ugz2cTLGMTTFccH_A8R4AaABAg.9EzikWmLmOs9G2g1Jct7Zq
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15.11.2020 00:17 Ответить
Цього року модернізують КПВВ на Чонгарі, - Резніков - Цензор.НЕТ 3242
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15.11.2020 00:23 Ответить
Зачем?
В 20 раз в 2020 году перемещение через КПП упало...
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15.11.2020 00:23 Ответить
Какой ченгар? закройте наглухо и дорогу заминируйте. Там как раз возможно.
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15.11.2020 00:33 Ответить
Створюють сприятливі умови для сепарів. "Свій до свого по своє". Чи щоб було кудою здриснути? Бо Нормальні Люди з окупованих територій вже виїхали. Немає там людей.
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15.11.2020 04:06 Ответить
що ж ви будете робити з цими "українськими" громадянами після повернень територій? найкращий вихід це денаціфікація
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15.11.2020 08:09 Ответить
Вони будують країну для хабаду, тому їм вигідний розвал України? Тому мабуть і вимагають пом'якшень для окупантів, надати воду в Крим, пенсії - в Диру, їх ДРГ завезти в Україну. Поїзди вільно рухають до Москви, йде торгівля з окупантами. Тому і не дивні всі ці заяви фарисеїв, які розраховані на шизофреників. Ні Турчинов, ні Порошенко , ні Зеленський так і не розірвали дипломатичні відносини з ворогом, мало того, вони наводять місточки "дружби" з ворогами. Якесь задзеркалля агенти ФСБ живуть в ОПУ, вагнерівців здали РФ, тож яка ціль такої політики знають тільки 17 хабадних оліграхів і їх друг в Кремлі Путін (Шаломов).
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15.11.2020 10:01 Ответить
Насильно милий не будеш...Раз так кликали срашу ,то нехай туди й подорожують по своїх кацапопаспортах.Впускати і випускати тільки громадян України, з обовязковим уточненням " чий Крим ? ". Решті "НеХай щастить!".
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15.11.2020 10:19 Ответить
 
 