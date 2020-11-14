В этом году модернизируют КПВВ на Чонгаре, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сейчас делается все, чтобы помочь украинским гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях, и сохранять с ними связь.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который 14 ноября присоединился к влогу президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
По его словам, именно поэтому 10 ноября с украинской стороны было открыто четыре КПВВ в Донецкой области и три - в Луганской. Резников анонсировал открытие через месяц сервисного центра в Новотроицком.
Также в текущем году модернизируют КПВВ на Чонгаре, а в следующем году на всех КПВВ будут оборудованы сервисные центры.
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@Павел Васильевич УПЦ МП независима в избрании иерархов, в канонизации святых и в финансовом плане.
В духовном плане мы исполняем все распоряжения патриарха Кирилла, и их мне благочинный постоянно присылает на электронную почту, когда наш правящий архиерей, митрополит Лазарь (находящийся, кстати, в постоянном общении и сотрудничеством с крымскими властями. Это по поводу Ваших слов о том, что РПЦ считает Крым украинским) решает, что всем клирикам нашей епархии следует исполнять то или иное распоряжение патриархии. Касательно молитв за литургией, программ по работе с молодёжью и прочее.
В 20 раз в 2020 году перемещение через КПП упало...