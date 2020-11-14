Цього року модернізують КПВВ на Чонгарі, - Резніков
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Наразі робиться все, щоб допомогти українським громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і зберігати з ними зв'язок.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який 14 листопада долучився до відеоблогу президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
За його словами, саме тому 10 листопада з українського боку було відкрито чотири КПВВ на Донеччині і три – на Луганщині. Резніков анонсував відкриття через місяць сервісного центру в Новотроїцькому.
Також цьогоріч модернізують КПВВ на Чонгарі, а наступного року на всіх КПВВ буде облаштовано сервісні центри.
Топ коментарі
+7 Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар14.11.2020 23:48
+6 Святослава
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+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар15.11.2020 00:13
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@Павел Васильевич УПЦ МП независима в избрании иерархов, в канонизации святых и в финансовом плане.
В духовном плане мы исполняем все распоряжения патриарха Кирилла, и их мне благочинный постоянно присылает на электронную почту, когда наш правящий архиерей, митрополит Лазарь (находящийся, кстати, в постоянном общении и сотрудничеством с крымскими властями. Это по поводу Ваших слов о том, что РПЦ считает Крым украинским) решает, что всем клирикам нашей епархии следует исполнять то или иное распоряжение патриархии. Касательно молитв за литургией, программ по работе с молодёжью и прочее.
В 20 раз в 2020 году перемещение через КПП упало...