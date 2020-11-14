УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8753 відвідувача онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
1 531 16
Херсонщина (4283) Резніков (1386) КПВВ (320)

Цього року модернізують КПВВ на Чонгарі, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цього року модернізують КПВВ на Чонгарі, - Резніков

Наразі робиться все, щоб допомогти українським громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і зберігати з ними зв'язок.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який 14 листопада долучився до відеоблогу президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

За його словами, саме тому 10 листопада з українського боку було відкрито чотири КПВВ на Донеччині і три – на Луганщині. Резніков анонсував відкриття через місяць сервісного центру в Новотроїцькому.

Також цьогоріч модернізують КПВВ на Чонгарі, а наступного року на всіх КПВВ буде облаштовано сервісні центри.

Читайте також: Зеленський звернувся до українців в ОРДЛО російською мовою: "Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Три ряда минных заграждений, колючка и ров с водой Сиваша в 500 метров ( можно с крокодилами и акулами, но к сожалению не приживутся), точно так же и по Перекопу
показати весь коментар
14.11.2020 23:48
+6
И нахрена? Пусть те кто ездят в Крым в очереди дней по 10 стоят
показати весь коментар
14.11.2020 23:46
+4
"зелень " сшивает созное государство с рашистом за деньги украинского бюджета
показати весь коментар
15.11.2020 00:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И нахрена? Пусть те кто ездят в Крым в очереди дней по 10 стоят
показати весь коментар
14.11.2020 23:46 Відповісти
А цирульні з педикюрами будуть?
показати весь коментар
14.11.2020 23:47 Відповісти
Три ряда минных заграждений, колючка и ров с водой Сиваша в 500 метров ( можно с крокодилами и акулами, но к сожалению не приживутся), точно так же и по Перекопу
показати весь коментар
14.11.2020 23:48 Відповісти
И нахрена? им не поддержка нужна, а создание условий с камнями с неба!
показати весь коментар
14.11.2020 23:48 Відповісти
Сейчас делается все, чтобы помочь украинским гражданам-заботливый ты наш отмазка на все случаи воду в Крым так мы не окупантам там наши граждане ведь Крым-Украина мы для них, выборы пенсии ордло это не окупантам также там наши граждане
показати весь коментар
14.11.2020 23:50 Відповісти
"зелень " сшивает созное государство с рашистом за деньги украинского бюджета
показати весь коментар
15.11.2020 00:13 Відповісти
Иерей Роман Колеснёв3 часа назад
@Павел Васильевич УПЦ МП независима в избрании иерархов, в канонизации святых и в финансовом плане.
В духовном плане мы исполняем все распоряжения патриарха Кирилла, и их мне благочинный постоянно присылает на электронную почту, когда наш правящий архиерей, митрополит Лазарь (находящийся, кстати, в постоянном общении и сотрудничеством с крымскими властями. Это по поводу Ваших слов о том, что РПЦ считает Крым украинским) решает, что всем клирикам нашей епархии следует исполнять то или иное распоряжение патриархии. Касательно молитв за литургией, программ по работе с молодёжью и прочее.
показати весь коментар
15.11.2020 00:15 Відповісти
Кому интересно почитайте признания крымского попа в комментах к видео))) А два года назад рашка распиналась, что УПЦ(МП) независимая церковь))) https://www.youtube.com/watch?v=k_XL8j-GjE8&lc=Ugz2cTLGMTTFccH_A8R4AaABAg.9EzikWmLmOs9G2g1Jct7Zq
показати весь коментар
15.11.2020 00:17 Відповісти
Цього року модернізують КПВВ на Чонгарі, - Резніков - Цензор.НЕТ 3242
показати весь коментар
15.11.2020 00:23 Відповісти
Зачем?
В 20 раз в 2020 году перемещение через КПП упало...
показати весь коментар
15.11.2020 00:23 Відповісти
Какой ченгар? закройте наглухо и дорогу заминируйте. Там как раз возможно.
показати весь коментар
15.11.2020 00:33 Відповісти
Створюють сприятливі умови для сепарів. "Свій до свого по своє". Чи щоб було кудою здриснути? Бо Нормальні Люди з окупованих територій вже виїхали. Немає там людей.
показати весь коментар
15.11.2020 04:06 Відповісти
що ж ви будете робити з цими "українськими" громадянами після повернень територій? найкращий вихід це денаціфікація
показати весь коментар
15.11.2020 08:09 Відповісти
Вони будують країну для хабаду, тому їм вигідний розвал України? Тому мабуть і вимагають пом'якшень для окупантів, надати воду в Крим, пенсії - в Диру, їх ДРГ завезти в Україну. Поїзди вільно рухають до Москви, йде торгівля з окупантами. Тому і не дивні всі ці заяви фарисеїв, які розраховані на шизофреників. Ні Турчинов, ні Порошенко , ні Зеленський так і не розірвали дипломатичні відносини з ворогом, мало того, вони наводять місточки "дружби" з ворогами. Якесь задзеркалля агенти ФСБ живуть в ОПУ, вагнерівців здали РФ, тож яка ціль такої політики знають тільки 17 хабадних оліграхів і їх друг в Кремлі Путін (Шаломов).
показати весь коментар
15.11.2020 10:01 Відповісти
Насильно милий не будеш...Раз так кликали срашу ,то нехай туди й подорожують по своїх кацапопаспортах.Впускати і випускати тільки громадян України, з обовязковим уточненням " чий Крим ? ". Решті "НеХай щастить!".
показати весь коментар
15.11.2020 10:19 Відповісти
 
 