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Украинка Старикова победила на чемпионате Европы по велотреку
Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом
Елена Старикова финишировала первой в кейрине - гонки с постепенным ускорением - на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, для Стариковой это уже вторая медаль на этом чемпионате. Ранее она выиграла бронзовую медаль в спринте.
В общем зачете для Украины это уже шестая награда в Пловдиве. Ранее медали брали Роман Гладыш и Татьяна Климченко, еще две награды выиграли в командных гонках.
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Sergey Bardo
показать весь комментарий15.11.2020 01:40 Ответить Мне нравится 7
irenka ko
показать весь комментарий15.11.2020 03:34 Ответить Мне нравится 6
Павел Добрыня
показать весь комментарий15.11.2020 17:57 Ответить Мне нравится 1
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