Українка Старикова перемогла на чемпіонаті Європи з велотреку
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Олена Старикова фінішувала першою в кейріне - гонки з поступовим прискоренням - на чемпіонаті Європи з велотреку в болгарському Пловдиві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, для Старикової це вже друга медаль на цьому чемпіонаті. Раніше вона виграла бронзову медаль в спринті.
Загалом для України це вже шоста нагорода в Пловдиві. Раніше медалі брали Роман Гладиш і Тетяна Климченко, ще дві нагороди виграні в командних перегонах.
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Sergey Bardo
показати весь коментар15.11.2020 01:40 Відповісти Мені подобається 7
irenka ko
показати весь коментар15.11.2020 03:34 Відповісти Мені подобається 6
Павел Добрыня
показати весь коментар15.11.2020 17:57 Відповісти Мені подобається 1
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