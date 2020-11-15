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Українка Старикова перемогла на чемпіонаті Європи з велотреку

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українка Старикова перемогла на чемпіонаті Європи з велотреку
Фото: Dario Belingheri

Олена Старикова фінішувала першою в кейріне - гонки з поступовим прискоренням - на чемпіонаті Європи з велотреку в болгарському Пловдиві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, для Старикової це вже друга медаль на цьому чемпіонаті. Раніше вона виграла бронзову медаль в спринті.

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Загалом для України це вже шоста нагорода в Пловдиві. Раніше медалі брали Роман Гладиш і Тетяна Климченко, ще дві нагороди виграні в командних перегонах.

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Молодец, поздравляем!
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15.11.2020 01:40 Відповісти
З перемогою! Щирі вітання! 🌹
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15.11.2020 03:34 Відповісти
Молодец Леночка, удачи в будущем и всех благ в дальнейшем, умница!!!
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15.11.2020 17:57 Відповісти
 
 