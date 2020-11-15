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Американцы создали в Украине центр для работы против Беларуси, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Американцы создали в Украине центр для работы против Беларуси, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что в Украине существует центр по расшатыванию ситуации в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью иностранным телеканалам, которое транслировали в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко считает, что ситуацию в стране пытаются раскачать со всех сторон.

"Я говорю - Польша. А мы же знаем, кто в этих центрах сидит: американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали второй центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", - сказал Александр Лукашенко.

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Он также утверждает, что с украинской стороны на территорию Беларуси якобы перешли четыре человека, которые подожгли несколько зданий и автомобилей.

"И эти четыре анархиста, которые прятались в Украине, перешли к нам, и мы их задержали. Они подожгли у нас несколько зданий, автомобилей. Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, 30 октября белорусские силовики отчитались о задержании в 20 км от границы с Украиной группы из 4 "анархистов-диверсантов", которые якобы поджигали автомобили и админздания в Мозыре и Солигорске. По версии белорусских следователей, группа сформировалась в Киеве и собиралась бежать в Украину.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+40
Тварь. Стыдно в таком возрасте быть таким.
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15.11.2020 02:02
+37
да ладно, а что с Литвой и Чехией, они же по началу руководили бунтом, разве закрыли? А немцы, такую аудио разведку прокрутили , эх таракан, теряешь память, теряешь.
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15.11.2020 02:08
+37
Лука смотри аккуратно -- америкосы тебе в штаны насрали а в мозги тебе ПЫНЯ насрал Американцы создали в Украине центр для работы против Беларуси, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3534
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15.11.2020 04:24
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Страница 3 из 3
Чтото плохо этот центр работает раз лукавый цыган еще голос подает с менцких болот.
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15.11.2020 10:39 Ответить
1)майор Николай Шелехов.г.Минск.
2)лейтенант Сергей Бондарь г.Бобруйск.
3)Александр Рукавишников г.Бобруйск
4)лейтенант Сергей Трофимов.г.Витебск.
5)снайпер Андрей Дюбанов.г.Заславль...
Ну и тд.
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15.11.2020 10:44 Ответить
Під'їзди обсцикати будуть?
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15.11.2020 10:46 Ответить
Фуйло и бульбосос обожрались бульбой и щами, и обригали нашу голубую планету Земля.
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15.11.2020 19:59 Ответить
Их всех Крыс белорусскихможно найти при желании...но нашему СБУ это не нужно...
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15.11.2020 10:47 Ответить
Тут ты прав.Лукаш собирал батальон бульбашей воевать против Украины...но это не афишировалось с 2014 года.дабы не навредить "добрососедским" отношениям...
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15.11.2020 10:57 Ответить
а помните как он в 2014 предлагал ввести на Дамбас "миротворцев" из Беларуси? Украина тогда отказалась. Уже все увидели, что это за миротворцы, избивающие свой народ?
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15.11.2020 22:22 Ответить
Кольцо врагов сжымается!
Только вступление в Расию тебя спасёт!
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15.11.2020 10:54 Ответить
в дерьмо уже вступил... плавает в нем... нелегитимный упырь дальше вступать уже не может... все будет не легетимно.
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15.11.2020 11:00 Ответить
Нда... когда в белоруси, праллельно с кремлем создавался центр оккупации Украины(воевало и нас убивали сотни белорусов на донбасе) мы не трубили про это с пеной у рта..в усатого таракана по Фройду - страх возмездия. боится собственых фантазий. доля чаусеску его ждет?
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15.11.2020 10:58 Ответить
не дивно, що білоруси хочуть скинути лукаша - зовсім дід з глузду з'їхав!
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15.11.2020 11:16 Ответить
Американці створили в Україні центр для роботи проти Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 196
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15.11.2020 11:21 Ответить
В позе снизу под рашей , а виновата Украина ? Я не хочу обидеть народ Беларуси , но при любом варианте , вы пока будете в позе снизу под рашей .
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15.11.2020 11:38 Ответить
Это сразу за концлагерем для жителей дамбаса, на одной улице, я видел!!!
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15.11.2020 11:49 Ответить
Стандартная бредо-пропаганда для лаптеногих от 3% таракана.
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15.11.2020 12:01 Ответить
А ище, Украина размистила на границе с Беларусью, контейнеры с каларадским жуком
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15.11.2020 12:03 Ответить
В Україні давно є американський центр і посольство США, а в США є українська діаспора, тільки таких колгоспних дятлів бульбайость типу лукафуйлович не буває.
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15.11.2020 14:26 Ответить
Если лука видит в Украине американский центр, о котором кроме него, никто не знает, значит. он ясновидящий мессия.
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15.11.2020 12:11 Ответить
по методичке фсбшной шпарит
тем бы столкнуть, а потом миротворцами устроиться, как в шуше
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15.11.2020 23:26 Ответить
Ох и притрушенный, мама дорогая...
Жаль, что, скорее всего, помрет спокойно и своей смертью и никто не помочится и не плюнет на его разорванный толпой труп.
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15.11.2020 12:15 Ответить
Когда его уже инфаркт добет этого ненормального
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15.11.2020 13:14 Ответить
Иногда кажется, что Лука, предчувствуя, что за все сделанное придется отвечать, пытается срочно наговорить на психиатрический диагноз.
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15.11.2020 13:28 Ответить
Побольше бы в Украине было бы американских ценров, любой направленности и тогда это быдла и мразь лукашенко и *****,. даже смотреть в сторону Украины не будут !! Сцыкуны и вруны на разных ТВ каналах и в бункерах!! А как на свежий воздух так с автоматом в руках !! Трусы!!
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15.11.2020 14:07 Ответить
Соціопат лукашенко ще і параноїк. І чи не досить нашим ЗМІ цитувати психічно хворого самозванця із сусідньої країни?
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15.11.2020 14:09 Ответить
Если Лукашеску ещё там - значит плохо работают. Новому госдепу нужно разогнать эту шоблу дармоедов!
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15.11.2020 14:11 Ответить
быдло ватное схавает
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15.11.2020 15:25 Ответить
Полностью превратился в говорящую голову *****.
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15.11.2020 15:46 Ответить
Так ось в чим справа....Лука перевалює дол Раші кокаїн!!! Та з такої посади сам хєр хто сам піде.Як американці сіли на фост - ото ж і паніка..))))
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15.11.2020 18:00 Ответить
Больной ублюдок. Надеюсь его растерзают как Кадаффи. Одно чмо усатое портит жизнь миллионам. Американцы им всюду мерещатся, дебил.
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15.11.2020 19:13 Ответить
Совсем свихнулся старый таракан. Это уже диагноз.
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15.11.2020 21:53 Ответить
он не старый таракан - он хуже - старый клещ, впился в тело и кровь народа.
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15.11.2020 22:17 Ответить
БЕССТЫДНОЕ БЫДЛО, пользовавшееся властью много лет...
ВСЕ, ПОКА - слазь с кобылы....
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15.11.2020 22:15 Ответить
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