В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В городе Цзинань на востоке Китая на импортируемых говядине, требухе и упаковках обнаружен коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Продукция прибыла из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.
Как отмечается в заявлении Муниципальной комиссии здравоохранения в городе Цзинань, говядина попала в город через таможню Яншань в Шанхае и другие пункты. В заявлении не указаны названия компаний, которые отгрузили продукцию.
Более 7,5 тыс. человек, которые могли контактировать с этими продуктами и связанным с ними персоналом, получили отрицательный тест на COVID-19.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что риск заражения COVID-19 от замороженных продуктов невелик.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/6/7272577/
Читал позавчера что Китай обвинил в этом Германию
--- Золотий Бальзам " Зірочка" ---
Она и от головной боли и от температуры и от поноса в армии была)))
А вот на импортной замороженной говядине сразу нашли и раструбили.
02.04.2020 Россия начала поставки говядины в Китай.
«Уже 7 апреля восемь первых контейнеров с российской говядиной поступят в Китай», - сообщили в Правительстве России.
Переговоры о поставках говядины в Китай шли несколько лет.
Первую партию российской говядины в Китай отправил агрохолдинг «Мираторг».
Подрядчики «Новатэка» намерены до конца года завезти на стройплощадку в Белокаменке около четырёх тысяч гастарбайтеров из Узбекистана. Возить будут самолётами напрямую из Ташкента. Согласно данным сервиса отслеживания самолётов рабочие-вахтовики уже начали прибывать в Заполярье.
Вместе с этим в соцсетях появились тревожные сообщения о новой волне заражений на стройплощадке «Новатэка». Как пишут рабочие, на стройплощадке все больше больных с симптомами ковид. «Многие теряют обоняние и вкус, а начальство снова замалчивает о статистике» - пишут свидетели.
Весной этого года стройплощадку уже накрывал коронавирус, тогда вызвал массовые волнения вплоть до столкновений с охраной компании. После чего работы были приостановлены, а к берегам Белокаменки был пришвартован лайнер-изолятор «Принцесса Анастасия»
Китайці самі рознесли вірус по світу.
Може варто вимагати з них компенсації ?
не купувати - не рекомендувати - не згадувати...