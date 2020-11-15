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В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках

В городе Цзинань на востоке Китая на импортируемых говядине, требухе и упаковках обнаружен коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Продукция прибыла из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.

Как отмечается в заявлении Муниципальной комиссии здравоохранения в городе Цзинань, говядина попала в город через таможню Яншань в Шанхае и другие пункты. В заявлении не указаны названия компаний, которые отгрузили продукцию.

Более 7,5 тыс. человек, которые могли контактировать с этими продуктами и связанным с ними персоналом, получили отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что риск заражения COVID-19 от замороженных продуктов невелик.

Смотрите также: Незаконную псевдолабораторию с "тестами" на COVID-19 демонтировали в Киеве. ФОТО
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Топ комментарии
+25
В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках - Цензор.НЕТ 5846
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15.11.2020 12:31
+7
Не грыз бы ногти то открыл.
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15.11.2020 12:44
+7
Когда китайцы жрут панголинов и летучих мышей, то тесты не нужны.🦇
А вот на импортной замороженной говядине сразу нашли и раструбили.
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15.11.2020 12:46
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Хотели китайцев потравить, сволочи. Вирус для того и придумали чтобы китайцев переполовинить, А оказалось что потравили себя.
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15.11.2020 12:28 Ответить
А в Дании от норок ковид людям передается:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/6/7272577/
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15.11.2020 12:29 Ответить
Чому тільки від норок? Від африканців теж передається(мутований). Іспанію вже накриває
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15.11.2020 13:35 Ответить
Откуда дровишки?(С)
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15.11.2020 12:29 Ответить
С Германии
Читал позавчера что Китай обвинил в этом Германию
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15.11.2020 12:32 Ответить
В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках - Цензор.НЕТ 5846
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15.11.2020 12:31 Ответить
Таки да, хрен її відкриєш.
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15.11.2020 12:34 Ответить
Не грыз бы ногти то открыл.
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15.11.2020 12:44 Ответить
В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках - Цензор.НЕТ 4381
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15.11.2020 13:03 Ответить
У Китаї COVID-19 виявили на імпортному м'ясі і упаковках - Цензор.НЕТ 1084
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15.11.2020 13:19 Ответить
У Китаї COVID-19 виявили на імпортному м'ясі і упаковках - Цензор.НЕТ 4385
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15.11.2020 14:09 Ответить
отлично открывается
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15.11.2020 13:03 Ответить
Тиждень вперто вчився і навчився. Відкриваю нараз У Китаї COVID-19 виявили на імпортному м'ясі і упаковках - Цензор.НЕТ 8086
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15.11.2020 13:37 Ответить
Покупай украинскую -"FARMAKOM"- в два раза больше, в пластмассе, крышка на резьбе.
--- Золотий Бальзам " Зірочка" ---
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15.11.2020 14:43 Ответить
это вьетнамвкое средство
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15.11.2020 13:03 Ответить
"ЙЕЛЮДЗИП"! Эффективно! Натощак для зе...
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15.11.2020 13:09 Ответить
"Бальзам звёздочка" мощнейшая вещь. В СССР ей лечили вообще всё. Второе средство после подорожника.
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15.11.2020 13:14 Ответить
Четвертое, после аспирина и зелёнки.
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15.11.2020 14:25 Ответить
для него второе средство, видимо любитель импортного,нашу зеленку и аспирин не признавал
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15.11.2020 18:30 Ответить
А как же мазь Вишневского?)))
Она и от головной боли и от температуры и от поноса в армии была)))
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15.11.2020 16:22 Ответить
Максимум место в десятке. После банок и горчичников.
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15.11.2020 19:17 Ответить
В основном от мошкары применяли.
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15.11.2020 20:43 Ответить
Ещё один кандидат в президенты?
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15.11.2020 14:53 Ответить
Китайцы насегодня самые хитрые в мире.
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15.11.2020 12:41 Ответить
в их этике нет понятия совести.
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15.11.2020 13:05 Ответить
,бо они хитрожопые)))...
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15.11.2020 13:18 Ответить
Когда китайцы жрут панголинов и летучих мышей, то тесты не нужны.🦇
А вот на импортной замороженной говядине сразу нашли и раструбили.
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15.11.2020 12:46 Ответить
Удобная вещь убирать конкурентов.
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15.11.2020 13:49 Ответить
Может китайцы и жрут, а доктор Барик работает, Билл Гейтс финансирует, все у них расчитано, как в романе Дэна Брауна "Инферно" Они Гейтсы спасают мир методом докторов Айхмана и Менгеле. А дураки с нулевым интелектом думают это пошло не из суперлабораторий пятого уровня защиты, а от мышей с Ухани и панголинов с Малайзии.
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15.11.2020 15:47 Ответить
Эммм.... Вы просто дурак, или скрепоносец? У Китаї COVID-19 виявили на імпортному м'ясі й упаковках - Цензор.НЕТ 3359
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15.11.2020 20:12 Ответить
буде імпортозамєщєніє (дуче, привіт!)
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15.11.2020 12:48 Ответить
Не удивительно В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках - Цензор.НЕТ 7717
02.04.2020 Россия начала поставки говядины в Китай.
«Уже 7 апреля восемь первых контейнеров с российской говядиной поступят в Китай», - сообщили в Правительстве России.
Переговоры о поставках говядины в Китай шли несколько лет.
Первую партию российской говядины в Китай отправил агрохолдинг «Мираторг».
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15.11.2020 12:50 Ответить
Китайцы заняли фсю сибирь, раши им в ответ провели вирусную атаку! хахаха.
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15.11.2020 12:55 Ответить
Газ-Батюшка, [14.11.20 11:41]
Подрядчики «Новатэка» намерены до конца года завезти на стройплощадку в Белокаменке около четырёх тысяч гастарбайтеров из Узбекистана. Возить будут самолётами напрямую из Ташкента. Согласно данным сервиса отслеживания самолётов рабочие-вахтовики уже начали прибывать в Заполярье.
Вместе с этим в соцсетях появились тревожные сообщения о новой волне заражений на стройплощадке «Новатэка». Как пишут рабочие, на стройплощадке все больше больных с симптомами ковид. «Многие теряют обоняние и вкус, а начальство снова замалчивает о статистике» - пишут свидетели.
Весной этого года стройплощадку уже накрывал коронавирус, тогда вызвал массовые волнения вплоть до столкновений с охраной компании. После чего работы были приостановлены, а к берегам Белокаменки был пришвартован лайнер-изолятор «Принцесса Анастасия»
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15.11.2020 15:32 Ответить
А в Австралии сарс выявили у кенгуру, в Индии у слонов, а в реке Нил у крокодилов
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15.11.2020 12:56 Ответить
Вообще то лично я не верю никаким комунякам, ни китайским, ни крпмлевсаим, их надо хорошо фильтровать.
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15.11.2020 12:58 Ответить
Где ты в Раиси комуняк нашёл? Там давно уже капиталяки и олигархоняки В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках - Цензор.НЕТ 278
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15.11.2020 13:01 Ответить
В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках - Цензор.НЕТ 833
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15.11.2020 13:04 Ответить
ну так они как вирус! мутируют
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15.11.2020 15:18 Ответить
Спочатку в осад, а потім світлу фракцію відфільтрувати і добавити трошки марганцівки.
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15.11.2020 13:42 Ответить
ковид прекрасно переносит заморозку. Он только при температуре +70 погибает. В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках - Цензор.НЕТ 5727
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15.11.2020 13:08 Ответить
Китай выиграл - весь мир проиграл
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15.11.2020 13:16 Ответить
Інфа з чайника - лайно.
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15.11.2020 13:38 Ответить
А на человечине кетайцы ничего не обнаружили?
У Китаї COVID-19 виявили на імпортному м'ясі і упаковках - Цензор.НЕТ 7640
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15.11.2020 14:02 Ответить
молодцы китайцы, теперь маски придётся натягивать на пакеты с мясом и на свиней...
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15.11.2020 14:09 Ответить
Здається, це брехня.
Китайці самі рознесли вірус по світу.
Може варто вимагати з них компенсації ?
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15.11.2020 15:30 Ответить
а стосовно споживчого бойкоту?
не купувати - не рекомендувати - не згадувати...
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15.11.2020 15:41 Ответить
Вирус по свету разнесли кацапы. А компенсацию надо требовать с ***** и его команды.
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15.11.2020 18:41 Ответить
Зміцнілий,змужнілий вірус вернувся на батьківщину...
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15.11.2020 16:59 Ответить
обратка прилетела
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15.11.2020 18:51 Ответить
 
 