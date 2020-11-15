У Китаї COVID-19 виявили на імпортному м'ясі й упаковках

У місті Цзинань на сході Китаю на імпортованих яловичині, тельбухах та упаковках виявлений коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Продукція прибула з Бразилії, Нової Зеландії та Болівії.

Як наголошується в заяві Муніципальної комісії охорони здоров'я в місті Цзинань, яловичина потрапила в місто через митницю Яншань в Шанхаї й інші пункти. У заяві не зазначено назви компаній, які відвантажили продукцію.

Понад 7,5 тис. осіб, які могли контактувати з цими продуктами і пов'язаним з ними персоналом, отримали негативний тест на COVID-19.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що ризик зараження COVID-19 від заморожених продуктів невеликий.

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