У Китаї COVID-19 виявили на імпортному м'ясі й упаковках
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У місті Цзинань на сході Китаю на імпортованих яловичині, тельбухах та упаковках виявлений коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Продукція прибула з Бразилії, Нової Зеландії та Болівії.
Як наголошується в заяві Муніципальної комісії охорони здоров'я в місті Цзинань, яловичина потрапила в місто через митницю Яншань в Шанхаї й інші пункти. У заяві не зазначено назви компаній, які відвантажили продукцію.
Понад 7,5 тис. осіб, які могли контактувати з цими продуктами і пов'язаним з ними персоналом, отримали негативний тест на COVID-19.
Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що ризик зараження COVID-19 від заморожених продуктів невеликий.
Топ коментарі
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/6/7272577/
Читал позавчера что Китай обвинил в этом Германию
--- Золотий Бальзам " Зірочка" ---
Она и от головной боли и от температуры и от поноса в армии была)))
А вот на импортной замороженной говядине сразу нашли и раструбили.
02.04.2020 Россия начала поставки говядины в Китай.
«Уже 7 апреля восемь первых контейнеров с российской говядиной поступят в Китай», - сообщили в Правительстве России.
Переговоры о поставках говядины в Китай шли несколько лет.
Первую партию российской говядины в Китай отправил агрохолдинг «Мираторг».
Подрядчики «Новатэка» намерены до конца года завезти на стройплощадку в Белокаменке около четырёх тысяч гастарбайтеров из Узбекистана. Возить будут самолётами напрямую из Ташкента. Согласно данным сервиса отслеживания самолётов рабочие-вахтовики уже начали прибывать в Заполярье.
Вместе с этим в соцсетях появились тревожные сообщения о новой волне заражений на стройплощадке «Новатэка». Как пишут рабочие, на стройплощадке все больше больных с симптомами ковид. «Многие теряют обоняние и вкус, а начальство снова замалчивает о статистике» - пишут свидетели.
Весной этого года стройплощадку уже накрывал коронавирус, тогда вызвал массовые волнения вплоть до столкновений с охраной компании. После чего работы были приостановлены, а к берегам Белокаменки был пришвартован лайнер-изолятор «Принцесса Анастасия»
Китайці самі рознесли вірус по світу.
Може варто вимагати з них компенсації ?
не купувати - не рекомендувати - не згадувати...