"Карусели" и незаконная агитация: наблюдатели КИУ заявляют о нарушениях. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) сообщают о фактах ведения агитационной деятельности в день голосования, а также о возможной организации избирательных "каруселей".
Об этом сказано на странице КИУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Херсоне на улицах размещены билборды в стилистике кандидатов, вышедших во второй тур выборов. В частности, речь идет о рекламе с надписями "Выбирай! Свой хозяйственник или чужой популист", а также о билбордах с изображением динозавров и надписью "Да" (летом по инициативе одного из кандидатов в Херсоне состоялась выставка-аттракцион "Больших динозавров").
В Херсоне накануне дня голосования были размещены объявления о денежном вознаграждении для граждан за информацию о фальсификациях: "Внимание! Вознаграждение 30 000 грн за достоверную информацию о подкупе избирателей, "сетках", попытке сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября". Указан номер телефона, по которому рекомендуют обращаться.
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В Краматорске наблюдатели КИУ сообщают о подозрении на использование технологии избирательных "каруселей". На одном из участков молодой человек после голосования показывал телефон другому гражданину, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал.
Кроме того, в КИУ информируют о несоблюдении на некоторых избирательных участках противоэпидемических требований. Так, в Краматорске на одном из участков наблюдаются организационные проблемы: в помещении участка узкий школьный коридор, отсутствуют защитные экраны, дистанция между членами комиссии не соблюдается.
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розпочинається з одного винесеного з дільниці бюлетня.. фого передається наступному з умовою ,що той винесе свій незаповнений .. за нього і оплата... 500-1000 грн...Як де...
Витачев, 320739 - несколько попыток голосовать без документов («мы ж все друга знаем», «у нас так не прийнято» и т.д.), по правам, карточке киевлянина...
Аналогічно на дільниці 320765, Халеп'я. Зафіксували дві спроби проголосувати без паспорта. Спостерігачі не дозволили. Люди пішли за паспортами і прийшли голосувати знову.
[Переслано від ВЕРХОВНА ЗРАДА]
🥕 Гастролі Олександра Туренка по виборчих дільницях трагічно обірвалися через незручні питання. Кандидат на посаду голови Української ОТГ знітився та попросив про допомогу в поліції.
🥕 Разом з ним по округу їздить група молодиків, які, стовідсотково, оприявлять себе в ніч підрахунку.
Халеп'я , 320765
2 бюлетні за Туренка людина в кишені принесла
Dubinsky.pro, [15.11.20 15:32]
На дільниці 320768 зафіксували фотографування бюлетеню
Жінка яка голосувала за Туренка "не знала, що фотографуванню" заборонене законом
Бюлетені могли підробити. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області.
Вчора до Татарбунарського відділення поліції надійшло повідомлення від секретаря Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії про те, що голова ТВК порушила процедуру отримання виборчих бюлетенів, у зв'язку з чим можливе їх підроблення,
- мовиться у повідомленні.
https://vybory.24tv.ua/seli-odeshhini-perenesli-vibori-vidoma-prichina-novini-odesi_n1460080