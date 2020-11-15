"Каруселі" та незаконна агітація: спостерігачі КВУ заявляють про порушення. ФОТО

Спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) повідомляють про факти ведення агітаційної діяльності в день голосування, а також про можливу організацію виборчих "каруселей".

Про це сказано на сторінці КВУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Херсоні на вулицях містах розміщено бігборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів. Зокрема, мова йде про рекламні площини із написами "Обирай! Свій господарник або чужий популіст", а також бігборди із зображенням динозаврів і написом "так" (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон "Великих динозаврів").

У Херсоні напередодні дня голосування було розміщено оголошення щодо грошової винагороди для громадян за інформацію про виборчі фальсифікації: "Внимание! Вознаграждение 30 000 грн. за достоверную информацию о подкупе избирателей, "сетках", попытку сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября!". Вказано номер телефону, за яким рекомендують звертатися.

У Краматорську спостерігачі КВУ повідомляють про підозру на використання технології "виборчих каруселей". На дільниці №141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому громадянину, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.

Також читайте: ЦВК: Повторне голосування на виборах мерів почалося вчасно і відбувається у штатному режимі

Також спостерігачі КВУ інформують про недотримання на деяких виборчих дільницях протиепідемічних вимог. Так, у Краматорську на дільниці №141042 спостерігаються організаційні проблеми: в приміщенні дільниці розміщено вузький шкільний коридор, відсутні захисні екрани, дистанція між членами комісії не дотримується.





