"Каруселі" та незаконна агітація: спостерігачі КВУ заявляють про порушення. ФОТО
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Спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) повідомляють про факти ведення агітаційної діяльності в день голосування, а також про можливу організацію виборчих "каруселей".
Про це сказано на сторінці КВУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Херсоні на вулицях містах розміщено бігборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів. Зокрема, мова йде про рекламні площини із написами "Обирай! Свій господарник або чужий популіст", а також бігборди із зображенням динозаврів і написом "так" (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон "Великих динозаврів").
У Херсоні напередодні дня голосування було розміщено оголошення щодо грошової винагороди для громадян за інформацію про виборчі фальсифікації: "Внимание! Вознаграждение 30 000 грн. за достоверную информацию о подкупе избирателей, "сетках", попытку сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября!". Вказано номер телефону, за яким рекомендують звертатися.
У Краматорську спостерігачі КВУ повідомляють про підозру на використання технології "виборчих каруселей". На дільниці №141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому громадянину, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.
Також спостерігачі КВУ інформують про недотримання на деяких виборчих дільницях протиепідемічних вимог. Так, у Краматорську на дільниці №141042 спостерігаються організаційні проблеми: в приміщенні дільниці розміщено вузький шкільний коридор, відсутні захисні екрани, дистанція між членами комісії не дотримується.
Будь ласка, зачекайте...
розпочинається з одного винесеного з дільниці бюлетня.. фого передається наступному з умовою ,що той винесе свій незаповнений .. за нього і оплата... 500-1000 грн...Як де...
Витачев, 320739 - несколько попыток голосовать без документов («мы ж все друга знаем», «у нас так не прийнято» и т.д.), по правам, карточке киевлянина...
Аналогічно на дільниці 320765, Халеп'я. Зафіксували дві спроби проголосувати без паспорта. Спостерігачі не дозволили. Люди пішли за паспортами і прийшли голосувати знову.
[Переслано від ВЕРХОВНА ЗРАДА]
🥕 Гастролі Олександра Туренка по виборчих дільницях трагічно обірвалися через незручні питання. Кандидат на посаду голови Української ОТГ знітився та попросив про допомогу в поліції.
🥕 Разом з ним по округу їздить група молодиків, які, стовідсотково, оприявлять себе в ніч підрахунку.
Халеп'я , 320765
2 бюлетні за Туренка людина в кишені принесла
Dubinsky.pro, [15.11.20 15:32]
На дільниці 320768 зафіксували фотографування бюлетеню
Жінка яка голосувала за Туренка "не знала, що фотографуванню" заборонене законом
Бюлетені могли підробити. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області.
Вчора до Татарбунарського відділення поліції надійшло повідомлення від секретаря Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії про те, що голова ТВК порушила процедуру отримання виборчих бюлетенів, у зв'язку з чим можливе їх підроблення,
- мовиться у повідомленні.
https://vybory.24tv.ua/seli-odeshhini-perenesli-vibori-vidoma-prichina-novini-odesi_n1460080