Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе

Центральная избирательная комиссия 15 ноября, в день повторного голосования на выборах городского головы, прекратила досрочно полномочия председателя городского теризбиркома Одессы Натальи Сиволапенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, принято постановление "Об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".

Документом предусмотрено досрочное прекращение полномочий председателя городского ТИК Одессы Натальи Сиволапенко (от местной организации политической партии "Солидарность женщин Украины") "в связи с внесением представления о замене члена избирательной комиссии субъектом, по представлению которого кандидатура этого члена была включена в состав избирательной комиссии". На эту должность вновь назначена Нина Чернышенко.

Как напоминает ОПОРА, 14 ноября ЦИК заменил председателя территориальной избирательной комиссии Нину Чернышенко на Наталью Сиволапенко.

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Кроме того, 15 ноября ЦИК заменила члена ТИК Людмилу Сербину (политическая партия "Пропрозиция") на Вячеслава Франчука.

Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.