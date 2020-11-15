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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе

Центральная избирательная комиссия 15 ноября, в день повторного голосования на выборах городского головы, прекратила досрочно полномочия председателя городского теризбиркома Одессы Натальи Сиволапенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, принято постановление "Об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".

Документом предусмотрено досрочное прекращение полномочий председателя городского ТИК Одессы Натальи Сиволапенко (от местной организации политической партии "Солидарность женщин Украины") "в связи с внесением представления о замене члена избирательной комиссии субъектом, по представлению которого кандидатура этого члена была включена в состав избирательной комиссии". На эту должность вновь назначена Нина Чернышенко.

Как напоминает ОПОРА, 14 ноября ЦИК заменил председателя территориальной избирательной комиссии Нину Чернышенко на Наталью Сиволапенко.

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Кроме того, 15 ноября ЦИК заменила члена ТИК Людмилу Сербину (политическая партия "Пропрозиция") на Вячеслава Франчука.

Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Кручу-верчу, запутать хочу!
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15.11.2020 19:56
+4
Труханов и Скорик- Оба россияне
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15.11.2020 20:09
+3
"Бабло перемагає зло"? І двічі на день... Чи тричі?
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15.11.2020 19:57
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Одесса жжет.
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15.11.2020 19:55 Ответить
Был такой - Серёга ******** ! ))
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15.11.2020 20:06 Ответить
Та он и сейчас *********** нормально.
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15.11.2020 20:40 Ответить
Кручу-верчу, запутать хочу!
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15.11.2020 19:56 Ответить
Корупция Карусельевна !
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15.11.2020 20:01 Ответить
"Бабло перемагає зло"? І двічі на день... Чи тричі?
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15.11.2020 19:57 Ответить
Выбор без выбора. ......Я выбыл ! Идите лесом , полем .Да подальше Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе - Цензор.НЕТ 7444
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15.11.2020 19:57 Ответить
Ой там мутняк творится, Труханов крепко вцепился в кресло.
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15.11.2020 19:58 Ответить
Не боится что могут трухануть?
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15.11.2020 20:00 Ответить
Предлагаешь медведчуковца в кресло усадить?
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15.11.2020 20:11 Ответить
А когда-то была аксиома - от перестановки слагаемых, сумма не меняется..
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15.11.2020 19:58 Ответить
Це вам не нагороджений орденом Ярослава Мудрого Охендовський.
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15.11.2020 19:59 Ответить
на ватен каналах объявляют победу скорика... это жопа...(((((
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15.11.2020 20:03 Ответить
Если это правда , то тогда это действительно опа .Комедиант должен вводить прямое президентское правление или поедет даже нет....не в растов .А на колыму . Урков лагерных развлекать своими шутками про простит уток и порно актрис Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе - Цензор.НЕТ 1892
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15.11.2020 20:10 Ответить
Что за идиотизм, 14 ноября Чернышенко меняют на Сиволапенко а 15 ноября Сиволапенко меняют на Чернышенко.))
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15.11.2020 20:04 Ответить
Игра такая, называется чехарда.
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15.11.2020 20:56 Ответить
Бітва титанів. Бандюк чи бандюк-риг. Щось там в Одесі пороблено. Навіть зашквар вати не допоміг.
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15.11.2020 20:04 Ответить
Труханов и Скорик- Оба россияне
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15.11.2020 20:09 Ответить
Два сапога -пара . И оба на три буквы -в САД Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе - Цензор.НЕТ 3795
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15.11.2020 20:18 Ответить
Трухана в топку.
Скорика повесить.
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15.11.2020 20:16 Ответить
Действующий городской голова Геннадий Труханов побеждает на выборах мэра Одессы.
Таковы предварительные результаты экзитпола, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе - Цензор.НЕТ 6906

По состоянию на 17:00 Труханов набрал 55,1% голосов, Скорик - 42,8%.
Испортили бюллетень 2,2% избирателей.
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15.11.2020 20:17 Ответить
Трухнов - это тот, кто титушками щимил не по детски Стерненка?
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15.11.2020 20:59 Ответить
из двух зол меньшее???
или таки...абы шоб был
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15.11.2020 20:19 Ответить



Hellis

@13Hellis_13

29 хв

там в Одессе титушки ОПЗЖ пытались захватить избирательную комиссию и поменять главу. Чем закончилось?
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15.11.2020 20:46 Ответить
Звідти ж
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15.11.2020 20:47 Ответить
бог троицу любит, маловато председателей шо то
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15.11.2020 20:20 Ответить
Одесситы в любом случае выберут прогрессивного мэра,крепкого хозяйственника и большого патриота родного города и Украины
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15.11.2020 20:21 Ответить
Твои слова, да одесситам в уши..
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15.11.2020 20:24 Ответить
А Труханов и Скорик разве не такие?
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15.11.2020 20:27 Ответить
Раньше как говорилось??? Всё через ж0пу делается, а сейчас - всё по опожоповски делается - в этом вся суть и решение Одесской формулы..
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15.11.2020 20:23 Ответить
Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі - Цензор.НЕТ 1807
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15.11.2020 20:46 Ответить
Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі - Цензор.НЕТ 6788
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15.11.2020 20:49 Ответить
Згідно з екзит-полом КМІС на 17.00, за Труханова проголосували 55,1%, за Скорика - 42,8% виборців.
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15.11.2020 20:49 Ответить
Там проводил экзит-пол не только КМИС, но и 7 канал... Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі - Цензор.НЕТ 5534

Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі - Цензор.НЕТ 3510
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15.11.2020 20:56 Ответить
Подивимось, хто збрехав...
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15.11.2020 21:04 Ответить
Если точнее, узнаем кто продажные...
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15.11.2020 21:07 Ответить
А якщо і ті, й інші "працюють на користь свого кандидата"?
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15.11.2020 21:09 Ответить
Работать надо не на кандидатов, а за репутацию и за правду! Кандидаты приходят и уходят, а вот с потерей доверия происходит потеря и чести...
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15.11.2020 21:19 Ответить
Не той випадок.
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15.11.2020 21:49 Ответить
сплюнь(((((
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15.11.2020 21:51 Ответить
кароче, сплошной тик - тикают усе, кому не лень
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15.11.2020 21:16 Ответить
 
 