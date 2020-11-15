Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Центральная избирательная комиссия 15 ноября, в день повторного голосования на выборах городского головы, прекратила досрочно полномочия председателя городского теризбиркома Одессы Натальи Сиволапенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, принято постановление "Об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".
Документом предусмотрено досрочное прекращение полномочий председателя городского ТИК Одессы Натальи Сиволапенко (от местной организации политической партии "Солидарность женщин Украины") "в связи с внесением представления о замене члена избирательной комиссии субъектом, по представлению которого кандидатура этого члена была включена в состав избирательной комиссии". На эту должность вновь назначена Нина Чернышенко.
Как напоминает ОПОРА, 14 ноября ЦИК заменил председателя территориальной избирательной комиссии Нину Чернышенко на Наталью Сиволапенко.
Кроме того, 15 ноября ЦИК заменила члена ТИК Людмилу Сербину (политическая партия "Пропрозиция") на Вячеслава Франчука.
Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.
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Таковы предварительные результаты экзитпола, проведенного Киевским международным институтом социологии.
По состоянию на 17:00 Труханов набрал 55,1% голосов, Скорик - 42,8%.
Испортили бюллетень 2,2% избирателей.
или таки...абы шоб был
Hellis
@13Hellis_13
29 хв
там в Одессе титушки ОПЗЖ пытались захватить избирательную комиссию и поменять главу. Чем закончилось?