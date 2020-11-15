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Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі

Центральна виборча комісія 15 листопада, в день повторного голосування на виборах міського голови, припинила достроково повноваження голови міського тервиборчкому Одеси Наталії Сиволапенко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, прийнято постанову "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".

Документом передбачено дострокове припинення повноважень голови міської ТВК Одеси Наталії Сиволапенко (від місцевої організації політичної партії "Солідарність жінок України") "у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру цього члена було включено до складу виборчої комісії". На цю посаду знову призначено Ніну Чернишенко.

Як нагадує "ОПОРА", 14 листопада ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Наталю Сиволапенко.

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Крім того, 15 листопада ЦВК замінила члена ТВК Людмилу Сєрбіну (політична партія "Пропрозіція") на В’ячеслава Франчука.

Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.
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Топ коментарі
+4
Кручу-верчу, запутать хочу!
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15.11.2020 19:56
+4
Труханов и Скорик- Оба россияне
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15.11.2020 20:09
+3
"Бабло перемагає зло"? І двічі на день... Чи тричі?
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15.11.2020 19:57
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Одесса жжет.
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15.11.2020 19:55 Відповісти
Был такой - Серёга ******** ! ))
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15.11.2020 20:06 Відповісти
Та он и сейчас *********** нормально.
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15.11.2020 20:40 Відповісти
Кручу-верчу, запутать хочу!
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15.11.2020 19:56 Відповісти
Корупция Карусельевна !
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15.11.2020 20:01 Відповісти
"Бабло перемагає зло"? І двічі на день... Чи тричі?
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15.11.2020 19:57 Відповісти
Выбор без выбора. ......Я выбыл ! Идите лесом , полем .Да подальше Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе - Цензор.НЕТ 7444
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15.11.2020 19:57 Відповісти
Ой там мутняк творится, Труханов крепко вцепился в кресло.
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15.11.2020 19:58 Відповісти
Не боится что могут трухануть?
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15.11.2020 20:00 Відповісти
Предлагаешь медведчуковца в кресло усадить?
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15.11.2020 20:11 Відповісти
А когда-то была аксиома - от перестановки слагаемых, сумма не меняется..
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15.11.2020 19:58 Відповісти
Це вам не нагороджений орденом Ярослава Мудрого Охендовський.
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15.11.2020 19:59 Відповісти
на ватен каналах объявляют победу скорика... это жопа...(((((
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15.11.2020 20:03 Відповісти
Если это правда , то тогда это действительно опа .Комедиант должен вводить прямое президентское правление или поедет даже нет....не в растов .А на колыму . Урков лагерных развлекать своими шутками про простит уток и порно актрис Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе - Цензор.НЕТ 1892
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15.11.2020 20:10 Відповісти
Что за идиотизм, 14 ноября Чернышенко меняют на Сиволапенко а 15 ноября Сиволапенко меняют на Чернышенко.))
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15.11.2020 20:04 Відповісти
Игра такая, называется чехарда.
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15.11.2020 20:56 Відповісти
Бітва титанів. Бандюк чи бандюк-риг. Щось там в Одесі пороблено. Навіть зашквар вати не допоміг.
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15.11.2020 20:04 Відповісти
Труханов и Скорик- Оба россияне
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15.11.2020 20:09 Відповісти
Два сапога -пара . И оба на три буквы -в САД Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе - Цензор.НЕТ 3795
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15.11.2020 20:18 Відповісти
Трухана в топку.
Скорика повесить.
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15.11.2020 20:16 Відповісти
Действующий городской голова Геннадий Труханов побеждает на выборах мэра Одессы.
Таковы предварительные результаты экзитпола, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе - Цензор.НЕТ 6906

По состоянию на 17:00 Труханов набрал 55,1% голосов, Скорик - 42,8%.
Испортили бюллетень 2,2% избирателей.
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15.11.2020 20:17 Відповісти
Трухнов - это тот, кто титушками щимил не по детски Стерненка?
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15.11.2020 20:59 Відповісти
из двух зол меньшее???
или таки...абы шоб был
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15.11.2020 20:19 Відповісти



Hellis

@13Hellis_13

29 хв

там в Одессе титушки ОПЗЖ пытались захватить избирательную комиссию и поменять главу. Чем закончилось?
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15.11.2020 20:46 Відповісти
Звідти ж
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15.11.2020 20:47 Відповісти
бог троицу любит, маловато председателей шо то
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15.11.2020 20:20 Відповісти
Одесситы в любом случае выберут прогрессивного мэра,крепкого хозяйственника и большого патриота родного города и Украины
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15.11.2020 20:21 Відповісти
Твои слова, да одесситам в уши..
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15.11.2020 20:24 Відповісти
А Труханов и Скорик разве не такие?
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15.11.2020 20:27 Відповісти
Раньше как говорилось??? Всё через ж0пу делается, а сейчас - всё по опожоповски делается - в этом вся суть и решение Одесской формулы..
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15.11.2020 20:23 Відповісти
Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі - Цензор.НЕТ 1807
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15.11.2020 20:46 Відповісти
Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі - Цензор.НЕТ 6788
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15.11.2020 20:49 Відповісти
Згідно з екзит-полом КМІС на 17.00, за Труханова проголосували 55,1%, за Скорика - 42,8% виборців.
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15.11.2020 20:49 Відповісти
Там проводил экзит-пол не только КМИС, но и 7 канал... Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі - Цензор.НЕТ 5534

Центрвиборчком вдруге за добу замінив голову ТВК в Одесі - Цензор.НЕТ 3510
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15.11.2020 20:56 Відповісти
Подивимось, хто збрехав...
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15.11.2020 21:04 Відповісти
Если точнее, узнаем кто продажные...
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15.11.2020 21:07 Відповісти
А якщо і ті, й інші "працюють на користь свого кандидата"?
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15.11.2020 21:09 Відповісти
Работать надо не на кандидатов, а за репутацию и за правду! Кандидаты приходят и уходят, а вот с потерей доверия происходит потеря и чести...
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15.11.2020 21:19 Відповісти
Не той випадок.
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15.11.2020 21:49 Відповісти
сплюнь(((((
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15.11.2020 21:51 Відповісти
кароче, сплошной тик - тикают усе, кому не лень
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15.11.2020 21:16 Відповісти
 
 