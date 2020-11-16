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Новости За рубежом
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Совбез ООН (1025) Макрон (945)

Макрон раскритиковал Совбез ООН: "Никаких полезных решений"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Макрон раскритиковал Совбез ООН:

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН в его нынешней форме. Совбез ООН "в настоящее время не принимает никаких полезных решений"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он заявил в интервью парижскому изданию Grand Continent, которое выйдет в понедельник, 16 ноября. Франция является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.

Макрон также заявил, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны. Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", подчеркнул президент Франции. Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Споры над тем, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности продолжаются не первый год. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) выступает за создание Совета безопасности Евросоюза - "места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН призвал к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19

При этом, по словам Мааса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС даже после того, как она покинет Евросоюз, а США - стать важным партнером этого органа.
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Топ комментарии
+11
Организация Озабоченных Наций. Механізм давно непрацездатний.
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16.11.2020 07:49
+6
Организация Озабоченных Неадекватов более ничтожна, чем в свое время Лига Наций. бесполезный и бессмысленный прожиратель бюджета.
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16.11.2020 08:10
+5
Кацапів треба гнати з ООН.
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16.11.2020 07:50
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Вауууу у идиотов тоже имеетса свае мнение )))))))
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16.11.2020 07:47 Ответить
Ну почему же?!
Обеспокоенность это великое дело.
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16.11.2020 07:49 Ответить
Организация Озабоченных Наций. Механізм давно непрацездатний.
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16.11.2020 07:49 Ответить
Кацапів треба гнати з ООН.
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16.11.2020 07:50 Ответить
Дехто вважає, що Китай, мусульмани вважають, що Францію.
А як на мене- треба ліквідовувати саму ООН.
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16.11.2020 07:57 Ответить
Организация Озабоченных Неадекватов более ничтожна, чем в свое время Лига Наций. бесполезный и бессмысленный прожиратель бюджета.
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16.11.2020 08:10 Ответить
Зато сотрудникам ООН полезно ходить в бухгалтерию.
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16.11.2020 08:10 Ответить
Ну да вы еще туда специалистов с островов тумба юмба привлеките с вашей гребаной толерантностью и будем вам счастье..
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16.11.2020 08:12 Ответить
Организация.
Онанирующих.
Наций.
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16.11.2020 08:19 Ответить
Вы ещё высоко отзываетесь об импотентах!
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16.11.2020 08:36 Ответить
Абсолютно бесполезная организация.
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16.11.2020 08:20 Ответить
Ну как это бесполезная? А кто же в мире будет высказывать различной степени озабоченности?
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16.11.2020 08:35 Ответить
Коли Трамп критикував, то це було погано, а от коли "макрон" -- то зразу увага. Тьху!
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16.11.2020 08:37 Ответить
А який сенс приймати рішення, якщо нездатні примусити це рішення виконувати?
Особливо, якщо серед п'ятірки з правом вето агресори угнізділися?
Оиож.... Така хрінь потрібна аби пристарілих політиканів утримувати за державний кошт. Макрон розкритикував Радбез ООН: "Жодних корисних рішень" - Цензор.НЕТ 6158
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16.11.2020 08:46 Ответить
Ты ***** в десна больше целуй....и совбез сразу начнет принимать решения...
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16.11.2020 09:42 Ответить
Изначальной ошибкой было то что право вето дали одной стране...более правильно было бы что бы определяло большинство...
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16.11.2020 09:44 Ответить
Гнать РФию из постоянных членов Совбеза! Не будет у нее право вето, структура станет намного более эффективней!
Что же касается европейской безопасности, то и тут европейская бюрократия ни к чем полезному не приведет. Без США никакого толку от брюссельских пингвинов.
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16.11.2020 09:57 Ответить
Здравствуй жопа, Новый год! Макрон очнулся!
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16.11.2020 10:17 Ответить
французские жабоеды совместно с фрицами ,по указанию рашиста ,планомерно выполняют план розвала НАТО .в котором главным спонсором есть США.Отодвинуть США с Европы и создать европейскую организацию совместно с рашистами,вот куда эти французско- немецкие шлюхи тянут. критикует мацковский француский членосос макарон ООН ,что они не делают ничего.в то же самое времья Франция,как постоянный член совбеза ООН по указанию рашистского постоянного оккупационно-террористического мирового члена совбеза ООН занимались созданием войны в Украине ,созданием ордло .подконтрольных рашисту и уничтожением этим созданием .территориальной целостности Украины...
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16.11.2020 10:41 Ответить
А я давно говорил, что самые бесполезные организации в мире -это Совет ООН, Юнеско и Грин Пис, с буйно-помешаной Гретой Тумберг.
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16.11.2020 13:18 Ответить
Макрону сильно хочется с ****** зализаться?) Уже совсем не прячется...
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16.11.2020 15:07 Ответить
Можно подумать от самого Макрона много пользы, продвигая умиротворение Путина ему не нравится ООН, чья бы корова мычала
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16.11.2020 15:12 Ответить
 
 