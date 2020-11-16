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Новини За кордоном
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Макрон розкритикував Радбез ООН: "Жодних корисних рішень"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон розкритикував Радбез ООН:

Президент Франції Емманюель Макрон піддав критиці Раду Безпеки ООН у її нинішній формі. Радбез ООН "нині не ухвалює жодних корисних рішень"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він заявив в інтерв'ю паризькому виданню Grand Continent, яке вийде в понеділок, 16 листопада. Франція є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, що володіють правом вето. Крім Франції, це США, Китай, Велика Британія та Росія.

Макрон також заявив, що Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони. Американці зможуть визнати європейців союзниками тільки в тому випадку, якщо вони "ставляться серйозно до самих себе і незалежні у власній оборонній політиці", наголосив президент Франції. Він зазначив, що Європа, подібно США і Китаю, буде і далі працювати над власною автономністю.

Спори над тим, якою має бути нова архітектура світової безпеки тривають не перший рік. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступає за створення Ради Безпеки Євросоюзу - "місця, в якому європейці зможуть спільно проводити роботу у сферах міжнародної політики і безпеки в межах інститутів ЄС і за їхніми межами".

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При цьому, за словами Мааса, Велика Британія має брати участь у роботі Ради Безпеки ЄС навіть після того, як вона залишить Євросоюз, а США - стати важливим партнером цього органу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Организация Озабоченных Наций. Механізм давно непрацездатний.
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16.11.2020 07:49
+6
Организация Озабоченных Неадекватов более ничтожна, чем в свое время Лига Наций. бесполезный и бессмысленный прожиратель бюджета.
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16.11.2020 08:10
+5
Кацапів треба гнати з ООН.
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16.11.2020 07:50
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Вауууу у идиотов тоже имеетса свае мнение )))))))
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16.11.2020 07:47 Відповісти
Ну почему же?!
Обеспокоенность это великое дело.
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16.11.2020 07:49 Відповісти
Организация Озабоченных Наций. Механізм давно непрацездатний.
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16.11.2020 07:49 Відповісти
Кацапів треба гнати з ООН.
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16.11.2020 07:50 Відповісти
Дехто вважає, що Китай, мусульмани вважають, що Францію.
А як на мене- треба ліквідовувати саму ООН.
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16.11.2020 07:57 Відповісти
Организация Озабоченных Неадекватов более ничтожна, чем в свое время Лига Наций. бесполезный и бессмысленный прожиратель бюджета.
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16.11.2020 08:10 Відповісти
Зато сотрудникам ООН полезно ходить в бухгалтерию.
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16.11.2020 08:10 Відповісти
Ну да вы еще туда специалистов с островов тумба юмба привлеките с вашей гребаной толерантностью и будем вам счастье..
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16.11.2020 08:12 Відповісти
Организация.
Онанирующих.
Наций.
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16.11.2020 08:19 Відповісти
Вы ещё высоко отзываетесь об импотентах!
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16.11.2020 08:36 Відповісти
Абсолютно бесполезная организация.
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16.11.2020 08:20 Відповісти
Ну как это бесполезная? А кто же в мире будет высказывать различной степени озабоченности?
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16.11.2020 08:35 Відповісти
Коли Трамп критикував, то це було погано, а от коли "макрон" -- то зразу увага. Тьху!
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16.11.2020 08:37 Відповісти
А який сенс приймати рішення, якщо нездатні примусити це рішення виконувати?
Особливо, якщо серед п'ятірки з правом вето агресори угнізділися?
Оиож.... Така хрінь потрібна аби пристарілих політиканів утримувати за державний кошт. Макрон розкритикував Радбез ООН: "Жодних корисних рішень" - Цензор.НЕТ 6158
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16.11.2020 08:46 Відповісти
Ты ***** в десна больше целуй....и совбез сразу начнет принимать решения...
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16.11.2020 09:42 Відповісти
Изначальной ошибкой было то что право вето дали одной стране...более правильно было бы что бы определяло большинство...
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16.11.2020 09:44 Відповісти
Гнать РФию из постоянных членов Совбеза! Не будет у нее право вето, структура станет намного более эффективней!
Что же касается европейской безопасности, то и тут европейская бюрократия ни к чем полезному не приведет. Без США никакого толку от брюссельских пингвинов.
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16.11.2020 09:57 Відповісти
Здравствуй жопа, Новый год! Макрон очнулся!
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16.11.2020 10:17 Відповісти
французские жабоеды совместно с фрицами ,по указанию рашиста ,планомерно выполняют план розвала НАТО .в котором главным спонсором есть США.Отодвинуть США с Европы и создать европейскую организацию совместно с рашистами,вот куда эти французско- немецкие шлюхи тянут. критикует мацковский француский членосос макарон ООН ,что они не делают ничего.в то же самое времья Франция,как постоянный член совбеза ООН по указанию рашистского постоянного оккупационно-террористического мирового члена совбеза ООН занимались созданием войны в Украине ,созданием ордло .подконтрольных рашисту и уничтожением этим созданием .территориальной целостности Украины...
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16.11.2020 10:41 Відповісти
А я давно говорил, что самые бесполезные организации в мире -это Совет ООН, Юнеско и Грин Пис, с буйно-помешаной Гретой Тумберг.
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16.11.2020 13:18 Відповісти
Макрону сильно хочется с ****** зализаться?) Уже совсем не прячется...
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16.11.2020 15:07 Відповісти
Можно подумать от самого Макрона много пользы, продвигая умиротворение Путина ему не нравится ООН, чья бы корова мычала
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16.11.2020 15:12 Відповісти
 
 