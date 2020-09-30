Радбез ООН закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабасі
Всі 15 держав, що входять до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, підписали заклик до Вірменії та Азербайджану - повернутися за стіл переговорів.
Відповідна заява поширена у вівторок, 29 вересня, в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Сторони конфлікту в ньому закликають повернутися за стіл переговорів і продовжити співпрацю з Мінською групою Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).
ООН, підкреслює Радбез, стривожена "відомостями про широкомасштабні воєнні дії вздовж лінії розмежування в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі" і "засуджує застосування насильства".
Мінська група ОБСЄ була створена в 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. До її складу входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина, співголовами є Росія, Франція і США.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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И не было бы там уже этого конфликта.....
По аналогии - пусть обяжут РФ вывести свою технику и наёмников с территории Украины!
Только рашки-армяшки решили забить на нее болт.
Пусть выполняют. Тогда не будет никакого конфликта.
Все идет хорошо.
Это очень сильно подрывает международную поддержку Азербайджана и Турции.
Причина использования понятна - азербайджанцы действуют в основном артиллерией и беспилотниками. Пехота у них слабо мотивирована и не желает ходить в атаку на укрепленные позиции, поэтому эту задачу выполняют наемники (кстати, их же руками Турция воевала в Сирии против курдов).
На юге азербайджанский "блицкриг" остановился. Армяне перешли к контратакам.
Основные бои идут на севере.
Итого, ставлю бутылку Хеннесси на спор с любым желающим - Карабах азербайджанцы не освободят. Максимум - оторвут кусок на Севере и оставят за собой кусок на юге.
Вы бы тогда озаботились найти и разместить инфу, что когда журналисты других изданий кинулись искать концы, то якобы взявшие интервью заявили, что не могут их найти. Пожалейте Хеннеси, сами с горя выпьете потом. Баку не нужен "блицкриг", там не идиоты. Это горная местность и заниматься глупостями никто не собирался. Занимаются нужные высоты и закрепляются на уже занятых позициях. Потом двигаются дальше.
"Эти двое мужчин, которые говорили с Reuters на прошлой неделе, заявили, что ожидают, что их отправят 25 сентября для охраны объектов, а не для боевых действий. Рейтер не смог связаться с ними в понедельник, чтобы подтвердить их местонахождение.
Хикмат Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике, сказал, что "полная чушь" говорить, что сирийские боевики приезжают на помощь его стране: "У наших вооруженных сил более чем достаточно личного состава и резервных сил"."
Есто "одна баба сказала" а тут новость от журнашлюшки "
один мужик, нет,два мужика сказали, а то один не убедительно . Што за мужики , откуда , как их зовут и были ли мальчики в трусиках??
Тем более что точно таких же наемников Турция использовала в Сирии против курдов, что вызвало резкое неодобрение того же Запада.
- В этом конфликте, Сёма, Россия поддерживает конфликт 🤣🤣🤣
И не поспоришь ...
Позиція Азербайджану: 30 років переговорюються, а рузультат - нуль.
Смислу "столоватися" далі немає.