Радбез ООН закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабасі

Всі 15 держав, що входять до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, підписали заклик до Вірменії та Азербайджану - повернутися за стіл переговорів.

Відповідна заява поширена у вівторок, 29 вересня, в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Сторони конфлікту в ньому закликають повернутися за стіл переговорів і продовжити співпрацю з Мінською групою Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

ООН, підкреслює Радбез, стривожена "відомостями про широкомасштабні воєнні дії вздовж лінії розмежування в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі" і "засуджує застосування насильства".

Мінська група ОБСЄ була створена в 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. До її складу входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина, співголовами є Росія, Франція і США.

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Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.