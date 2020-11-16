В Украине вернули общенациональный карантин: список ограничений
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В Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение приняло правительство.
Так, запрещены: массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работа дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.
Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.
Рекомендуется время для пенсионеров. Он будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.
На прошлых выходных начал действовать карантин выходного дня.
В нем действует запрет на работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работу театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.
Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.
Напомним, "Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.
Отметим, из-за усиления карантина на выходные в Украине люди выходили на массовые протесты.
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ДА И ПЛЕВАТЬ ЕМУ , что война 😀😀😀Ему свой клоповник в Крыму важен
Даже 95 квартал построил себе многоквартирный дом
А вообще Константинов ( Цука) хорошо заработал на украинской власти, а потом принял участие в сепаратизме. Теперь у власти проблемы - где взять надёжных родственников в раше , будут видимо тестей с тещами сдавать на кацапский паспорт 😀😀😀
Где даты начала и даты окончания запрета?
Будет, пока либо не наступит дефолт, либо эту власть "не смоют как грязь" (С)
Зе далі себе закопує.
Вчора на підлозі мали лежати члени дорожнього картелю Зе, ті хто розікрав ковідфонд та члени команди Зе, які довели ситуацію з коронавірусом до межі, а не ті, хто хоче хоч якось вижити , при цій бездарній владі !
Олигархи построили для себя рай в Украине
https://bykvu.com/ru/bukvy/u-dnipri-vlashtuvali-konkurs-ditjachogo-maljunka-mij-uljublenij-oligarh-foto-peremozhciv/
Олигархи себе готовят защитников 😀😀😀
А ведь именно эти головожопые промывают каждый день мозги детям, "правильно считают" на выборах и ждут от зе-твари зарплат в $4000...
А в Украине шото не видно Шмыгаля в прямом эфире ( дабы дурь каждого была видна 😀😀😀) и ЗЕ видосики пишет
"Бо, тріба не скігліті, а браті лопаті і йті працюваті"...
Подтасовывают веру про ковид как аксиому не приводя фактов кроме брехливой статистики.
Где этот центр статистики чтоб каждый мог проверить то что написано в Киеве со своим городом. Центра статисики тоже нет .
Когда у нас снижали уже поднятые цены? Только когда подняли на 400%, потом снизили на 10%.
Таким образом, снижают количество товаров и услуг, НО сохраняют общую сумму ВВП.
Редакторы, что там вы курите с утра?
Никаких стоячих пассажиров с вонючими подмышками у твоего носа.
Осталось только этот транспорт удвоить каким то волшебным образом и раздвинуть дороги, чтобы все это помещалось.
2. Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом ... в количестве больше, чем количество мест для сидения ...
Сами не знают, чего хочут...
Умер у них брат .. в России.Давно там жил. Каронавирус.
Заболел. Потом вроде легче стало. А потом резко и ... все.
Завещал - "Поховайте мене в Украине, дома".
Ждут урну с прахом.
Вот так..
Вот такая к..ня, малята.
Но по факту... в моем круге и округе уже очень дофига..., и вроде очухались. Но подходить к ним как-то стремно.
И все ... немного обосравшись, но герои, а вдруг ... день два и в ящик.
Суть. Что это за фигня или х..ня, и как с ней бороться, и кого она отправит в ящик практически спрогнозировать невозможно.
Откуда оно вырвалось? Сто процентов, все знают откуда.
Вот так Пуйло спешит на помощь😱😱😱
А куйло прививка - сам сделал "говно" вирус, сам лечу "говном". Все факты налицо.
Это Боинг, Сименс, Тойота, Митсубиси,Самсунг, Микрософт, .... эт просто первое что пришло на ум. И это только для людей.
А сколько громадных концернов производят "средства производства" (Ленин)
Бараны, пля..