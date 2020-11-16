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В Украине вернули общенациональный карантин: список ограничений

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине вернули общенациональный карантин: список ограничений

В Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение приняло правительство.

Так, запрещены: массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работа дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

В Украине вернули общенациональный карантин: список ограничений 01

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Рекомендуется время для пенсионеров. Он будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

На прошлых выходных начал действовать карантин выходного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели

В нем действует запрет на работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работу театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Напомним, "Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

Отметим, из-за усиления карантина на выходные в Украине люди выходили на массовые протесты.
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Топ комментарии
+49
А он шо бомбил тебя из ликарни тупыми видосиками под айкосик?)
И тут Порох вам в штанишки насоса?
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16.11.2020 08:35
+44
Зато ЗЕню лечат в Феофании наобщих основаниях!)
Так шо не нойте 73%....
Вы наробили це разом! Теперь сидите ровно на жопах и не судите....и не забывайте вовремя платить коммуналку дяде Ринату и налоги дяде Бене)
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16.11.2020 08:33
+42
У приватній клініці за власні гроші. Тому не вибачайся. І запитання, ти ставши не правильно. Ти б краще спитав, чого і скільки для подолання пандемії (апарати ШВЛ, кисневі концентратори, захисні костюми) закупити за власний кошт Порошенко і такий же доларовий мільйонер (згідно власноруч поданій декларації) Зєлєнскій.
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16.11.2020 08:39
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Відносно цього буде роз*яснення голови КС україни.
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16.11.2020 09:26 Ответить
Как Вы думаете , почему Голова конституционного суда , наплевав на ЭТИКУ , оформил тот кусок земли в Крыму? Чтобы не дай Бог сосед не продал
ДА И ПЛЕВАТЬ ЕМУ , что война 😀😀😀Ему свой клоповник в Крыму важен
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 2048
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16.11.2020 09:38 Ответить
А чого тут ще якісь роздуми. Я в цьому впевнений, як і впевнений в тому, що він не один із можновладців так поступив. Ще не одне шило з часом вилізе із мішка.
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16.11.2020 09:50 Ответить
Да в Киеве иметь квартиру или дом в Крыму - было трендом.

Даже 95 квартал построил себе многоквартирный дом
А вообще Константинов ( Цука) хорошо заработал на украинской власти, а потом принял участие в сепаратизме. Теперь у власти проблемы - где взять надёжных родственников в раше , будут видимо тестей с тещами сдавать на кацапский паспорт 😀😀😀
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16.11.2020 09:55 Ответить
Что за бред и кто его пишет ?

Где даты начала и даты окончания запрета?
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16.11.2020 08:55 Ответить
"Бессайзовый"(С)
Будет, пока либо не наступит дефолт, либо эту власть "не смоют как грязь" (С)
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17.11.2020 06:42 Ответить
Подивився відео,як поліція поклала на підлогу працівників одного з ресторанів.
Зе далі себе закопує.
Вчора на підлозі мали лежати члени дорожнього картелю Зе, ті хто розікрав ковідфонд та члени команди Зе, які довели ситуацію з коронавірусом до межі, а не ті, хто хоче хоч якось вижити , при цій бездарній владі !
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16.11.2020 08:57 Ответить
100 баллов
Олигархи построили для себя рай в Украине
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16.11.2020 09:01 Ответить
В Днепре в сентябре устроили конкурс детского рисунка под названием "Мой любимый олигарх". И вот теперь объявлены его победители.

https://bykvu.com/ru/bukvy/u-dnipri-vlashtuvali-konkurs-ditjachogo-maljunka-mij-uljublenij-oligarh-foto-peremozhciv/

В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1536
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16.11.2020 09:02 Ответить
самое паршивое, что это не фейк. а мотивацией служит вот это: "Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств." вот так вот. мы, оказывается, должны быть благодарны этим ворюгам...
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16.11.2020 09:20 Ответить
Этот конкурс провели явно в ответ на предложения покончить с олигархами

Олигархи себе готовят защитников 😀😀😀
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16.11.2020 09:22 Ответить
и после этого мне говорят "не-не-не, низзя лишать учителей поголовно права участвовать в избирательных комиссиях и права голоса на 50 лет".

А ведь именно эти головожопые промывают каждый день мозги детям, "правильно считают" на выборах и ждут от зе-твари зарплат в $4000...
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16.11.2020 13:16 Ответить
Ого это к каким выборам рекламная компания началась? И как к олигархам отнесли Зеленского и Тимошенко?. И кстати не устроили а устроил какой-то дядя за чьи деньги только не написано.
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17.11.2020 06:33 Ответить
В Словакии ( привет Стрелку - любителю Словакии 😀😀😀) правительство каждый день проводит брифинги для журналистов в прямом эфире ( с премьер министром во главе) и отвечает на вопросы
А в Украине шото не видно Шмыгаля в прямом эфире ( дабы дурь каждого была видна 😀😀😀) и ЗЕ видосики пишет
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16.11.2020 09:00 Ответить
До коронавируса во всем были виноваты папередники.
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16.11.2020 09:01 Ответить
У будь якої влади, завжди винні "папірєднікі" от хоч Кілю Азірова спитай !
"Бо, тріба не скігліті, а браті лопаті і йті працюваті"...
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16.11.2020 09:48 Ответить
При Зеленском происходит дискриминация бизнеса. Одним разрешают, другим запрещают. Помнится год назад говорили что хуже не будет.
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16.11.2020 09:03 Ответить
и "абы не Порошенко".
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16.11.2020 09:12 Ответить
Із відкриттям шкіл після осінніх канікул, кількість нових випадків стрімко піле вгору. Діти та студенти є активними переносчиками хвороби, маючі легкі симптоми та переносячи хворобу на ногах, вони заражають своі родини
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16.11.2020 09:05 Ответить
Школы - главный рассадник, а не рестораны и магазины. Но зевласть хочет уничтожить всех учителей, которым наобещала зарплату в 4000 баксов.
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16.11.2020 09:17 Ответить
Працюю в школі. У кожному класі третина дітей чхає. Питаю: чому в школі? -немає температури. Кашель,горло трохи болить,але мама мене лікує.......що тут скажеш....тільки молюсь
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16.11.2020 20:24 Ответить
Будем растягивать пандемию насколько это возможно, потому что не успевают со всех умирающих деньги по максимуму выкачивать (нету ни одного эффективного метода лечения на данный момент по заявлениям ВОЗ)
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16.11.2020 09:11 Ответить
давно відомо, що від грипу немає засобів лікування.
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16.11.2020 20:25 Ответить
Только у нас могут лечить неизлечимые болезни за большие деньги
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16.11.2020 09:12 Ответить
Карантин вводять і в Європі, де нема Зеленського. Совпадєніє?
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16.11.2020 09:13 Ответить
Так ми ж приклад для Європи. Я не видумав, сам міністр ОЗ таке заявив, так що не"батькуйте" мене.
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16.11.2020 09:29 Ответить
Новые лица, выбранные мудрым наридом, сведут этот нарид в могилу... Других прогнозов нет.
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16.11.2020 09:24 Ответить
вибори це вибір долі,нарід обрав,помилився,розплатився і так буде кожного разу поки на рівні рефлексів не виробиться перед походом в кабінку включати мозок,а не канал 1+1 на телевізорі.
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16.11.2020 13:03 Ответить
Не нарид, а НАРИДИЩЕ! Наголосовали, мля...
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17.11.2020 08:49 Ответить
Школи і освіта найбільше сприяють поширенню короновірусу. Але вони і далі працюють. Сенс зупиняти торгівлю якщо заражають людей найбільше школи і освіта?
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16.11.2020 09:28 Ответить
Коронобесы все таки навязали тему ковида возбудили напугали и выдрессировали носить маски и говорить про ковид. Но школы,вузы, армия, тюрмы,трудовые, колективы где там эпидемия где статисика по ним. Не страшилки а простые сопостваление с прошлыми годами. Все познается в сравнении, Их нет как и нет публичных диспутов 3 за и 3 против ковида
Подтасовывают веру про ковид как аксиому не приводя фактов кроме брехливой статистики.
Где этот центр статистики чтоб каждый мог проверить то что написано в Киеве со своим городом. Центра статисики тоже нет .
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16.11.2020 09:29 Ответить
Зайди к своему ближайшему нотариусу, скажи что у тебя бабушка умерла, хочешь подать документьі на спадщину,и посмотри на реакцию нотариуса и послушай что она тебе скажет. Можешь потом статистику и не смотреть В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 6712
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16.11.2020 11:39 Ответить
Для сохранения рентабельности - поднимут цены!
Когда у нас снижали уже поднятые цены? Только когда подняли на 400%, потом снизили на 10%.
Таким образом, снижают количество товаров и услуг, НО сохраняют общую сумму ВВП.
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16.11.2020 09:32 Ответить
Піднімуть не ціни, просто якась кількість населення перейде в розряд бомжів і перебереться в міські трущоби, як це відбулося в Аргентині і відбувається на Філліпінах .
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16.11.2020 09:52 Ответить
Уже сейчас как минимум 15% могут лишиться жилья. Долги по коммуналке, кредиты ... Когда разрешат отбирать квартиры за долги, будут вышвырнуты на улицу.
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16.11.2020 11:37 Ответить
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 9780
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16.11.2020 09:56 Ответить
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 2708
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16.11.2020 10:28 Ответить
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 в нас люди і до "пандемії" великим розумом не відрізнялися, а зараз то взагалі стали конченими дебільними виродками....
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16.11.2020 09:58 Ответить
"Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет."

Редакторы, что там вы курите с утра?
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16.11.2020 10:12 Ответить
та піфуй
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16.11.2020 10:34 Ответить
Наконец то общественный транспорт будет работать, как и положено. В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 631
Никаких стоячих пассажиров с вонючими подмышками у твоего носа.
Осталось только этот транспорт удвоить каким то волшебным образом и раздвинуть дороги, чтобы все это помещалось.
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16.11.2020 10:19 Ответить
ага... про це ми можемо лише помріяти. В Дніпрі оно, навіть більше пасажирів у автобусах ніж до карантину (((
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16.11.2020 10:26 Ответить
Лікування ЗЕ асфальтом. Холст. Асфальт
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 2087
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16.11.2020 10:22 Ответить
Ай-вай-вай! Рабини в різних кінцях світу моляться за здоров'я українського президента. Так Шмуель Рабинович, який служить головним рабином святих місць, молився за здоров'я Зеленського в Єрусалимі біля Стіни Плачу. https://www.youtube.com/watch?v=gr_VtKaRihc Прохання до Всевишнього про одужання українського гаранта піднесли у Великій синагозі Європи, розташованій у Брюсселі. Тамтешній головний диригент Ісраель Міллер навіть заспівав спеціальну молитву, якою просять у Бога здоров'я. https://www.youtube.com/watch?v=t7JYp9oHwu8 Молилися за здоров'я українського президента, звичайно ж, і в українській столиці. У Києві рабин Моше Реувен Асман також прочитав молитву за здравіє гаранта, поминаючи і самого Володимира Зеленського, і ім'я його матері Римми. https://www.youtube.com/watch?v=Gpd-qNCtz78 Молитви за здоров'я глави української держави також піднесли головний рабин Ізраїлю Іцхак Йосеф, рабин Великої синагоги в Парижі Моше Себбаг, а також керівники єврейської громади Дубая.
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16.11.2020 20:27 Ответить
в Дніпрі автобуси та маршрутки як банки зі шпротами, набиті під зав"язку. Де той карантин??? Де ті "только сидячие пассажири" ?? !!
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16.11.2020 10:24 Ответить
да! но вот троллейбусы (по Правде) действительно берут только сидячих и если никто не вышел на остановке.... даже не останавливаются....
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16.11.2020 10:53 Ответить
так тролейбуси вже півроку так їздять. А цей вид транспорту не складає більшість транспортних засобів на наших дорогах. Автобусів та маршруток таки більше, і вони, на жаль, забиті ((.
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16.11.2020 11:41 Ответить
В Одессе уже давно в трамваях сидения по обеим сторонам в один ряд. А после введения правила сидячих мест, стали возвращаться второй ряд сидений по одной стороне. Причем два ряда зачастую не со стороны дверей, как было изначально задумано производителями вагонов, а с левой.
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16.11.2020 12:33 Ответить
в Дніпрі завжди по обидва боки салону сидіння. В нас навіть і не було таких, щоб лише по одному боці були сидіння. Але, в трамваях чомусь обмеження не діють, там повно народу, як оселедцю, так само як і в автобусах. А мали б бути обмеження. Та і в людей ніякої відповідальності, битком набитий транспортний засіб, а дивишся 60-70 відсотків без масок. То, звісно, буде таке відбуватись. Люди не дбають самі про свою безпеку, а дорікають владі чомусь. Для мене це якась загадка. Власне, це мене дивує більш за все - ставитись безвідповідально до загрози а потім когось в чомусь звинувачувати.
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16.11.2020 13:14 Ответить
забиті ...аж у вікнах дупи стирчать ))))
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16.11.2020 13:02 Ответить
дистанція між сидіннями 0,5 метра+закритий простір.
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16.11.2020 12:09 Ответить
Еще хорошо бы отопление включить......В нашей 16-этажке тепло только половине жильцов,остальные мерзнут .Платежки у всех одинаковые......
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16.11.2020 11:01 Ответить
1. Так, запрещены: ... заполняемость больше 50% мест в ... общественном транспорте ...
2. Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом ... в количестве больше, чем количество мест для сидения ...

Сами не знают, чего хочут...
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16.11.2020 12:04 Ответить
Дальние родственники, местные. Позвонили.
Умер у них брат .. в России.Давно там жил. Каронавирус.
Заболел. Потом вроде легче стало. А потом резко и ... все.
Завещал - "Поховайте мене в Украине, дома".
Ждут урну с прахом.
Вот так..
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16.11.2020 12:12 Ответить
ПС. Они все, четверо, сейчас тоже подцепили. Сидят дома. Лечатся. Пока держатся...
Вот такая к..ня, малята.
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16.11.2020 12:14 Ответить
написать можно всё что угодно это не аргумент для тех кто не верит...
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16.11.2020 16:02 Ответить
Пока в жо не клюнет. Менталитет.
Но по факту... в моем круге и округе уже очень дофига..., и вроде очухались. Но подходить к ним как-то стремно.
И все ... немного обосравшись, но герои, а вдруг ... день два и в ящик.
Суть. Что это за фигня или х..ня, и как с ней бороться, и кого она отправит в ящик практически спрогнозировать невозможно.
Откуда оно вырвалось? Сто процентов, все знают откуда.
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16.11.2020 17:57 Ответить
Это так страшно. Пандемия, вирусы.. Да и сейчас есть много других болезней.. И тут, к сожалению витамины для увеличения веса не всегда могут помочь. А надо просто придерживаться элементарных правил .
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16.11.2020 13:18 Ответить
Знакомая бабулька с Полтавы,испугавшись ковида уехала к сыну в Москву. Сделали ей российскую прививку. Три недели после неё болела так, что ,,жить не хотелось,,.
Вот так Пуйло спешит на помощь😱😱😱В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 3990
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16.11.2020 14:07 Ответить
Прививки тестируются годами.
А куйло прививка - сам сделал "говно" вирус, сам лечу "говном". Все факты налицо.
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16.11.2020 18:04 Ответить
Украина, по окончанию карантина, будет уже без всех этих Обойных, Троещинских и радиорынков, без 7-го километра, без кафе и ресторанов, без бутиков в ТРЦ, без экономики и кучи других вещей, которые были при президенте Порошенко
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16.11.2020 14:30 Ответить
але з активними учасниками нового Майдану. Яким на базарі вже місця не буде
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16.11.2020 15:28 Ответить
Рынки это экономика?
Это Боинг, Сименс, Тойота, Митсубиси,Самсунг, Микрософт, .... эт просто первое что пришло на ум. И это только для людей.
А сколько громадных концернов производят "средства производства" (Ленин)
Бараны, пля..
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16.11.2020 18:02 Ответить
Ты на себя в зеркало ПОСМОТРЬ, овце-кур, пля...!
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17.11.2020 09:09 Ответить
Весною, коли було захворівших 5 на всю Україну, всі сиділи по домівках, а на вулицях тільки в намордниках. Зараз по 10 тис нових хворих щодня - більшості плювати на вимоги безпеки. Може нам пороблено? то зелю виберуть, то самі себе гроблять
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16.11.2020 15:26 Ответить
В связи с создавшейся сложной ситуацией с Covid 19, почему местные власти не предлагают уйти на дистанционную работу тем, кто может это технически делать? Сотрудники ютятся в тесных кабинетах, заражая друг друга, и жмутся в переполненных маршрутках по дороге в офис и обратно. Почему, например, в Лондонском Сити офисные небоскрёбы стоят пустыми с конца марта месяца и все работают удаленно? Неужели таун Чернигов более важный финансовый и деловой центр, чем Лондонский Сити? Отпустите людей на дистанционную работу или отпуска за свой счет (для желающих), дабы прервать цепочку заражений. Местные власти, локальные боссы, проявите Истинную заботу о людях, а не Показную!
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16.11.2020 19:06 Ответить
А налоги кто будит платить? Отпусти его гулять.РАБОТАТЬ ,а про пенсию забудь , ковид сьел.
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17.11.2020 00:22 Ответить
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