В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
В Україні скасували адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Запровадили обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів і громадського транспорту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалив уряд.
Так, заборонені: масові заходи за участю понад 20 осіб, заповнюваність більш ніж 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті; роботу дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.
Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.
Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування можливе лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більш ніж 4 осіб за столом без урахування дітей віком до 18 років.
Рекомендовано час для пенсіонерів. Він діятиме з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади тощо.
На минулих вихідних почав діяти карантин вихідного дня.
В ньому діє заборона на роботу торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також роботу театрів і проведення масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.
Відкритими лишаються продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами; фінансові установи, СТО, доставка їжі. В звичайному порядку буде здійснюватися інкасація та перевезення валютних цінностей.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.
Зазначимо, через посилення карантину на вихідні в Україні люди виходили на масові протести.
Будь ласка, зачекайте...
ДА И ПЛЕВАТЬ ЕМУ , что война 😀😀😀Ему свой клоповник в Крыму важен
Даже 95 квартал построил себе многоквартирный дом
А вообще Константинов ( Цука) хорошо заработал на украинской власти, а потом принял участие в сепаратизме. Теперь у власти проблемы - где взять надёжных родственников в раше , будут видимо тестей с тещами сдавать на кацапский паспорт 😀😀😀
Где даты начала и даты окончания запрета?
Будет, пока либо не наступит дефолт, либо эту власть "не смоют как грязь" (С)
Зе далі себе закопує.
Вчора на підлозі мали лежати члени дорожнього картелю Зе, ті хто розікрав ковідфонд та члени команди Зе, які довели ситуацію з коронавірусом до межі, а не ті, хто хоче хоч якось вижити , при цій бездарній владі !
Олигархи построили для себя рай в Украине
https://bykvu.com/ru/bukvy/u-dnipri-vlashtuvali-konkurs-ditjachogo-maljunka-mij-uljublenij-oligarh-foto-peremozhciv/
Олигархи себе готовят защитников 😀😀😀
А ведь именно эти головожопые промывают каждый день мозги детям, "правильно считают" на выборах и ждут от зе-твари зарплат в $4000...
А в Украине шото не видно Шмыгаля в прямом эфире ( дабы дурь каждого была видна 😀😀😀) и ЗЕ видосики пишет
"Бо, тріба не скігліті, а браті лопаті і йті працюваті"...
Подтасовывают веру про ковид как аксиому не приводя фактов кроме брехливой статистики.
Где этот центр статистики чтоб каждый мог проверить то что написано в Киеве со своим городом. Центра статисики тоже нет .
Когда у нас снижали уже поднятые цены? Только когда подняли на 400%, потом снизили на 10%.
Таким образом, снижают количество товаров и услуг, НО сохраняют общую сумму ВВП.
Редакторы, что там вы курите с утра?
Никаких стоячих пассажиров с вонючими подмышками у твоего носа.
Осталось только этот транспорт удвоить каким то волшебным образом и раздвинуть дороги, чтобы все это помещалось.
2. Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом ... в количестве больше, чем количество мест для сидения ...
Сами не знают, чего хочут...
Умер у них брат .. в России.Давно там жил. Каронавирус.
Заболел. Потом вроде легче стало. А потом резко и ... все.
Завещал - "Поховайте мене в Украине, дома".
Ждут урну с прахом.
Вот так..
Вот такая к..ня, малята.
Но по факту... в моем круге и округе уже очень дофига..., и вроде очухались. Но подходить к ним как-то стремно.
И все ... немного обосравшись, но герои, а вдруг ... день два и в ящик.
Суть. Что это за фигня или х..ня, и как с ней бороться, и кого она отправит в ящик практически спрогнозировать невозможно.
Откуда оно вырвалось? Сто процентов, все знают откуда.
Вот так Пуйло спешит на помощь😱😱😱
А куйло прививка - сам сделал "говно" вирус, сам лечу "говном". Все факты налицо.
Это Боинг, Сименс, Тойота, Митсубиси,Самсунг, Микрософт, .... эт просто первое что пришло на ум. И это только для людей.
А сколько громадных концернов производят "средства производства" (Ленин)
Бараны, пля..