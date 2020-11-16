В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень

В Україні скасували адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Запровадили обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів і громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалив уряд.

Так, заборонені: масові заходи за участю понад 20 осіб, заповнюваність більш ніж 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті; роботу дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування можливе лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більш ніж 4 осіб за столом без урахування дітей віком до 18 років.

Рекомендовано час для пенсіонерів. Він діятиме з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади тощо.

На минулих вихідних почав діяти карантин вихідного дня.

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В ньому діє заборона на роботу торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також роботу театрів і проведення масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

Відкритими лишаються продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами; фінансові установи, СТО, доставка їжі. В звичайному порядку буде здійснюватися інкасація та перевезення валютних цінностей.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.

Зазначимо, через посилення карантину на вихідні в Україні люди виходили на масові протести.