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В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень

В Україні скасували адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Запровадили обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів і громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалив уряд.

Так, заборонені: масові заходи за участю понад 20 осіб, заповнюваність більш ніж 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті; роботу дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень 01

Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування можливе лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більш ніж 4 осіб за столом без урахування дітей віком до 18 років.

Рекомендовано час для пенсіонерів. Він діятиме з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади тощо.

На минулих вихідних почав діяти карантин вихідного дня.

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В ньому діє заборона на роботу торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також роботу театрів і проведення масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

Відкритими лишаються продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами; фінансові установи, СТО, доставка їжі. В звичайному порядку буде здійснюватися інкасація та перевезення валютних цінностей.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.

Зазначимо, через посилення карантину на вихідні в Україні люди виходили на масові протести.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
А он шо бомбил тебя из ликарни тупыми видосиками под айкосик?)
И тут Порох вам в штанишки насоса?
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16.11.2020 08:35
+44
Зато ЗЕню лечат в Феофании наобщих основаниях!)
Так шо не нойте 73%....
Вы наробили це разом! Теперь сидите ровно на жопах и не судите....и не забывайте вовремя платить коммуналку дяде Ринату и налоги дяде Бене)
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16.11.2020 08:33
+42
У приватній клініці за власні гроші. Тому не вибачайся. І запитання, ти ставши не правильно. Ти б краще спитав, чого і скільки для подолання пандемії (апарати ШВЛ, кисневі концентратори, захисні костюми) закупити за власний кошт Порошенко і такий же доларовий мільйонер (згідно власноруч поданій декларації) Зєлєнскій.
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16.11.2020 08:39
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Відносно цього буде роз*яснення голови КС україни.
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16.11.2020 09:26 Відповісти
Как Вы думаете , почему Голова конституционного суда , наплевав на ЭТИКУ , оформил тот кусок земли в Крыму? Чтобы не дай Бог сосед не продал
ДА И ПЛЕВАТЬ ЕМУ , что война 😀😀😀Ему свой клоповник в Крыму важен
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 2048
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16.11.2020 09:38 Відповісти
А чого тут ще якісь роздуми. Я в цьому впевнений, як і впевнений в тому, що він не один із можновладців так поступив. Ще не одне шило з часом вилізе із мішка.
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16.11.2020 09:50 Відповісти
Да в Киеве иметь квартиру или дом в Крыму - было трендом.

Даже 95 квартал построил себе многоквартирный дом
А вообще Константинов ( Цука) хорошо заработал на украинской власти, а потом принял участие в сепаратизме. Теперь у власти проблемы - где взять надёжных родственников в раше , будут видимо тестей с тещами сдавать на кацапский паспорт 😀😀😀
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16.11.2020 09:55 Відповісти
Что за бред и кто его пишет ?

Где даты начала и даты окончания запрета?
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16.11.2020 08:55 Відповісти
"Бессайзовый"(С)
Будет, пока либо не наступит дефолт, либо эту власть "не смоют как грязь" (С)
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17.11.2020 06:42 Відповісти
Подивився відео,як поліція поклала на підлогу працівників одного з ресторанів.
Зе далі себе закопує.
Вчора на підлозі мали лежати члени дорожнього картелю Зе, ті хто розікрав ковідфонд та члени команди Зе, які довели ситуацію з коронавірусом до межі, а не ті, хто хоче хоч якось вижити , при цій бездарній владі !
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16.11.2020 08:57 Відповісти
100 баллов
Олигархи построили для себя рай в Украине
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16.11.2020 09:01 Відповісти
В Днепре в сентябре устроили конкурс детского рисунка под названием "Мой любимый олигарх". И вот теперь объявлены его победители.

https://bykvu.com/ru/bukvy/u-dnipri-vlashtuvali-konkurs-ditjachogo-maljunka-mij-uljublenij-oligarh-foto-peremozhciv/

В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1536
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16.11.2020 09:02 Відповісти
самое паршивое, что это не фейк. а мотивацией служит вот это: "Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств." вот так вот. мы, оказывается, должны быть благодарны этим ворюгам...
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16.11.2020 09:20 Відповісти
Этот конкурс провели явно в ответ на предложения покончить с олигархами

Олигархи себе готовят защитников 😀😀😀
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16.11.2020 09:22 Відповісти
и после этого мне говорят "не-не-не, низзя лишать учителей поголовно права участвовать в избирательных комиссиях и права голоса на 50 лет".

А ведь именно эти головожопые промывают каждый день мозги детям, "правильно считают" на выборах и ждут от зе-твари зарплат в $4000...
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16.11.2020 13:16 Відповісти
Ого это к каким выборам рекламная компания началась? И как к олигархам отнесли Зеленского и Тимошенко?. И кстати не устроили а устроил какой-то дядя за чьи деньги только не написано.
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17.11.2020 06:33 Відповісти
В Словакии ( привет Стрелку - любителю Словакии 😀😀😀) правительство каждый день проводит брифинги для журналистов в прямом эфире ( с премьер министром во главе) и отвечает на вопросы
А в Украине шото не видно Шмыгаля в прямом эфире ( дабы дурь каждого была видна 😀😀😀) и ЗЕ видосики пишет
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16.11.2020 09:00 Відповісти
До коронавируса во всем были виноваты папередники.
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16.11.2020 09:01 Відповісти
У будь якої влади, завжди винні "папірєднікі" от хоч Кілю Азірова спитай !
"Бо, тріба не скігліті, а браті лопаті і йті працюваті"...
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16.11.2020 09:48 Відповісти
При Зеленском происходит дискриминация бизнеса. Одним разрешают, другим запрещают. Помнится год назад говорили что хуже не будет.
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16.11.2020 09:03 Відповісти
и "абы не Порошенко".
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16.11.2020 09:12 Відповісти
Із відкриттям шкіл після осінніх канікул, кількість нових випадків стрімко піле вгору. Діти та студенти є активними переносчиками хвороби, маючі легкі симптоми та переносячи хворобу на ногах, вони заражають своі родини
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16.11.2020 09:05 Відповісти
Школы - главный рассадник, а не рестораны и магазины. Но зевласть хочет уничтожить всех учителей, которым наобещала зарплату в 4000 баксов.
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16.11.2020 09:17 Відповісти
Працюю в школі. У кожному класі третина дітей чхає. Питаю: чому в школі? -немає температури. Кашель,горло трохи болить,але мама мене лікує.......що тут скажеш....тільки молюсь
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16.11.2020 20:24 Відповісти
Будем растягивать пандемию насколько это возможно, потому что не успевают со всех умирающих деньги по максимуму выкачивать (нету ни одного эффективного метода лечения на данный момент по заявлениям ВОЗ)
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16.11.2020 09:11 Відповісти
давно відомо, що від грипу немає засобів лікування.
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16.11.2020 20:25 Відповісти
Только у нас могут лечить неизлечимые болезни за большие деньги
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16.11.2020 09:12 Відповісти
Карантин вводять і в Європі, де нема Зеленського. Совпадєніє?
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16.11.2020 09:13 Відповісти
Так ми ж приклад для Європи. Я не видумав, сам міністр ОЗ таке заявив, так що не"батькуйте" мене.
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16.11.2020 09:29 Відповісти
Новые лица, выбранные мудрым наридом, сведут этот нарид в могилу... Других прогнозов нет.
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16.11.2020 09:24 Відповісти
вибори це вибір долі,нарід обрав,помилився,розплатився і так буде кожного разу поки на рівні рефлексів не виробиться перед походом в кабінку включати мозок,а не канал 1+1 на телевізорі.
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16.11.2020 13:03 Відповісти
Не нарид, а НАРИДИЩЕ! Наголосовали, мля...
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17.11.2020 08:49 Відповісти
Школи і освіта найбільше сприяють поширенню короновірусу. Але вони і далі працюють. Сенс зупиняти торгівлю якщо заражають людей найбільше школи і освіта?
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16.11.2020 09:28 Відповісти
Коронобесы все таки навязали тему ковида возбудили напугали и выдрессировали носить маски и говорить про ковид. Но школы,вузы, армия, тюрмы,трудовые, колективы где там эпидемия где статисика по ним. Не страшилки а простые сопостваление с прошлыми годами. Все познается в сравнении, Их нет как и нет публичных диспутов 3 за и 3 против ковида
Подтасовывают веру про ковид как аксиому не приводя фактов кроме брехливой статистики.
Где этот центр статистики чтоб каждый мог проверить то что написано в Киеве со своим городом. Центра статисики тоже нет .
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16.11.2020 09:29 Відповісти
Зайди к своему ближайшему нотариусу, скажи что у тебя бабушка умерла, хочешь подать документьі на спадщину,и посмотри на реакцию нотариуса и послушай что она тебе скажет. Можешь потом статистику и не смотреть В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 6712
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16.11.2020 11:39 Відповісти
Для сохранения рентабельности - поднимут цены!
Когда у нас снижали уже поднятые цены? Только когда подняли на 400%, потом снизили на 10%.
Таким образом, снижают количество товаров и услуг, НО сохраняют общую сумму ВВП.
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16.11.2020 09:32 Відповісти
Піднімуть не ціни, просто якась кількість населення перейде в розряд бомжів і перебереться в міські трущоби, як це відбулося в Аргентині і відбувається на Філліпінах .
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16.11.2020 09:52 Відповісти
Уже сейчас как минимум 15% могут лишиться жилья. Долги по коммуналке, кредиты ... Когда разрешат отбирать квартиры за долги, будут вышвырнуты на улицу.
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16.11.2020 11:37 Відповісти
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 9780
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16.11.2020 09:56 Відповісти
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 2708
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16.11.2020 10:28 Відповісти
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 1236 в нас люди і до "пандемії" великим розумом не відрізнялися, а зараз то взагалі стали конченими дебільними виродками....
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16.11.2020 09:58 Відповісти
"Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет."

Редакторы, что там вы курите с утра?
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16.11.2020 10:12 Відповісти
та піфуй
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16.11.2020 10:34 Відповісти
Наконец то общественный транспорт будет работать, как и положено. В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 631
Никаких стоячих пассажиров с вонючими подмышками у твоего носа.
Осталось только этот транспорт удвоить каким то волшебным образом и раздвинуть дороги, чтобы все это помещалось.
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16.11.2020 10:19 Відповісти
ага... про це ми можемо лише помріяти. В Дніпрі оно, навіть більше пасажирів у автобусах ніж до карантину (((
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16.11.2020 10:26 Відповісти
Лікування ЗЕ асфальтом. Холст. Асфальт
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 2087
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16.11.2020 10:22 Відповісти
Ай-вай-вай! Рабини в різних кінцях світу моляться за здоров'я українського президента. Так Шмуель Рабинович, який служить головним рабином святих місць, молився за здоров'я Зеленського в Єрусалимі біля Стіни Плачу. https://www.youtube.com/watch?v=gr_VtKaRihc Прохання до Всевишнього про одужання українського гаранта піднесли у Великій синагозі Європи, розташованій у Брюсселі. Тамтешній головний диригент Ісраель Міллер навіть заспівав спеціальну молитву, якою просять у Бога здоров'я. https://www.youtube.com/watch?v=t7JYp9oHwu8 Молилися за здоров'я українського президента, звичайно ж, і в українській столиці. У Києві рабин Моше Реувен Асман також прочитав молитву за здравіє гаранта, поминаючи і самого Володимира Зеленського, і ім'я його матері Римми. https://www.youtube.com/watch?v=Gpd-qNCtz78 Молитви за здоров'я глави української держави також піднесли головний рабин Ізраїлю Іцхак Йосеф, рабин Великої синагоги в Парижі Моше Себбаг, а також керівники єврейської громади Дубая.
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16.11.2020 20:27 Відповісти
в Дніпрі автобуси та маршрутки як банки зі шпротами, набиті під зав"язку. Де той карантин??? Де ті "только сидячие пассажири" ?? !!
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16.11.2020 10:24 Відповісти
да! но вот троллейбусы (по Правде) действительно берут только сидячих и если никто не вышел на остановке.... даже не останавливаются....
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16.11.2020 10:53 Відповісти
так тролейбуси вже півроку так їздять. А цей вид транспорту не складає більшість транспортних засобів на наших дорогах. Автобусів та маршруток таки більше, і вони, на жаль, забиті ((.
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16.11.2020 11:41 Відповісти
В Одессе уже давно в трамваях сидения по обеим сторонам в один ряд. А после введения правила сидячих мест, стали возвращаться второй ряд сидений по одной стороне. Причем два ряда зачастую не со стороны дверей, как было изначально задумано производителями вагонов, а с левой.
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16.11.2020 12:33 Відповісти
в Дніпрі завжди по обидва боки салону сидіння. В нас навіть і не було таких, щоб лише по одному боці були сидіння. Але, в трамваях чомусь обмеження не діють, там повно народу, як оселедцю, так само як і в автобусах. А мали б бути обмеження. Та і в людей ніякої відповідальності, битком набитий транспортний засіб, а дивишся 60-70 відсотків без масок. То, звісно, буде таке відбуватись. Люди не дбають самі про свою безпеку, а дорікають владі чомусь. Для мене це якась загадка. Власне, це мене дивує більш за все - ставитись безвідповідально до загрози а потім когось в чомусь звинувачувати.
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16.11.2020 13:14 Відповісти
забиті ...аж у вікнах дупи стирчать ))))
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16.11.2020 13:02 Відповісти
дистанція між сидіннями 0,5 метра+закритий простір.
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16.11.2020 12:09 Відповісти
Еще хорошо бы отопление включить......В нашей 16-этажке тепло только половине жильцов,остальные мерзнут .Платежки у всех одинаковые......
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16.11.2020 11:01 Відповісти
1. Так, запрещены: ... заполняемость больше 50% мест в ... общественном транспорте ...
2. Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом ... в количестве больше, чем количество мест для сидения ...

Сами не знают, чего хочут...
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16.11.2020 12:04 Відповісти
Дальние родственники, местные. Позвонили.
Умер у них брат .. в России.Давно там жил. Каронавирус.
Заболел. Потом вроде легче стало. А потом резко и ... все.
Завещал - "Поховайте мене в Украине, дома".
Ждут урну с прахом.
Вот так..
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16.11.2020 12:12 Відповісти
ПС. Они все, четверо, сейчас тоже подцепили. Сидят дома. Лечатся. Пока держатся...
Вот такая к..ня, малята.
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16.11.2020 12:14 Відповісти
написать можно всё что угодно это не аргумент для тех кто не верит...
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16.11.2020 16:02 Відповісти
Пока в жо не клюнет. Менталитет.
Но по факту... в моем круге и округе уже очень дофига..., и вроде очухались. Но подходить к ним как-то стремно.
И все ... немного обосравшись, но герои, а вдруг ... день два и в ящик.
Суть. Что это за фигня или х..ня, и как с ней бороться, и кого она отправит в ящик практически спрогнозировать невозможно.
Откуда оно вырвалось? Сто процентов, все знают откуда.
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16.11.2020 17:57 Відповісти
Это так страшно. Пандемия, вирусы.. Да и сейчас есть много других болезней.. И тут, к сожалению витамины для увеличения веса не всегда могут помочь. А надо просто придерживаться элементарных правил .
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16.11.2020 13:18 Відповісти
Знакомая бабулька с Полтавы,испугавшись ковида уехала к сыну в Москву. Сделали ей российскую прививку. Три недели после неё болела так, что ,,жить не хотелось,,.
Вот так Пуйло спешит на помощь😱😱😱В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень - Цензор.НЕТ 3990
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16.11.2020 14:07 Відповісти
Прививки тестируются годами.
А куйло прививка - сам сделал "говно" вирус, сам лечу "говном". Все факты налицо.
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16.11.2020 18:04 Відповісти
Украина, по окончанию карантина, будет уже без всех этих Обойных, Троещинских и радиорынков, без 7-го километра, без кафе и ресторанов, без бутиков в ТРЦ, без экономики и кучи других вещей, которые были при президенте Порошенко
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16.11.2020 14:30 Відповісти
але з активними учасниками нового Майдану. Яким на базарі вже місця не буде
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16.11.2020 15:28 Відповісти
Рынки это экономика?
Это Боинг, Сименс, Тойота, Митсубиси,Самсунг, Микрософт, .... эт просто первое что пришло на ум. И это только для людей.
А сколько громадных концернов производят "средства производства" (Ленин)
Бараны, пля..
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16.11.2020 18:02 Відповісти
Ты на себя в зеркало ПОСМОТРЬ, овце-кур, пля...!
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17.11.2020 09:09 Відповісти
Весною, коли було захворівших 5 на всю Україну, всі сиділи по домівках, а на вулицях тільки в намордниках. Зараз по 10 тис нових хворих щодня - більшості плювати на вимоги безпеки. Може нам пороблено? то зелю виберуть, то самі себе гроблять
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16.11.2020 15:26 Відповісти
В связи с создавшейся сложной ситуацией с Covid 19, почему местные власти не предлагают уйти на дистанционную работу тем, кто может это технически делать? Сотрудники ютятся в тесных кабинетах, заражая друг друга, и жмутся в переполненных маршрутках по дороге в офис и обратно. Почему, например, в Лондонском Сити офисные небоскрёбы стоят пустыми с конца марта месяца и все работают удаленно? Неужели таун Чернигов более важный финансовый и деловой центр, чем Лондонский Сити? Отпустите людей на дистанционную работу или отпуска за свой счет (для желающих), дабы прервать цепочку заражений. Местные власти, локальные боссы, проявите Истинную заботу о людях, а не Показную!
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16.11.2020 19:06 Відповісти
А налоги кто будит платить? Отпусти его гулять.РАБОТАТЬ ,а про пенсию забудь , ковид сьел.
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17.11.2020 00:22 Відповісти
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