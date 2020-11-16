"Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова"

Карантин выходного дня не поможет разрешить ситуацию с коронавирусом. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей.

Об этом рассказала одна из участниц встречи в Офисе Президента Оксана Сухорукова, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу мы были по приглашению в ОП. Цель приглашения - расскажите о ситуации с ковидом в Украине.

Когда мы начали рассказывать о траблах, Нам сказали:

- Как плохо, мы сами знаем, что делать?

То мне не понятна цель встречи.

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1. Что происходит с ковидом - в ОП знают.

2. Что делать дальше - приятно, что советуются с волонтерами, но это похоже на ... вот например, у человека онкология. Ее лечат мочой, а когда она начала умирать, приглашают волонтеров и спрашивают - что делать? Здесь есть два варианта - либо умирать в муках и долго, или с профессиональным уходом (обезболивающие там, психологи, кислородный концентратор на дому и т.д.), но все равно умирать.

К сожалению, быстрого, простого и красивого выхода из ситуации нет. Карантин выходного дня не поможет. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей в муках.

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И пока идет борьба за кресло министра здравоохранения (а она идет, представляете), пока идут переговоры за голоса, за кандидатуры от разных политсил, люди задыхаются в больницах.

Мы предложили несколько вещей:

1. Локдаун, сейчас, короткий.

2. За это время - кислород в больницы (деньги есть, субвенция выделена), хотела написать под личный контроль, но чего-то испугалась.

3. Нарастить тестирование и проработать алгоритмы реагирования на тестирование.

4. Обучение персонала. Элементарным вещам - как пользоваться кислородным концентратором, СРАРом, инфекционному контролю.

5. Обеспечить первичное звено концентраторами (для тех, кого выписали)

6. Нарастить способность МЗ: объявить конкурсы, набрать туда людей, дать им возможность решать вопросы борьбы с ковидом, а не закрытие контролеров.

Ну Министру от всей души желаю выздороветь, вы еще должны предстать перед судом.

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К тому времени, когда мы были в ОП решение об увольнении Степанова уже было принято.

Вопрос, зачем нас пригласили остается открытым", - рассказала Сухорукова.





