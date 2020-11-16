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Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова

Карантин выходного дня не поможет разрешить ситуацию с коронавирусом. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей.

Об этом рассказала одна из участниц встречи в Офисе Президента Оксана Сухорукова, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу мы были по приглашению в ОП. Цель приглашения - расскажите о ситуации с ковидом в Украине.

Когда мы начали рассказывать о траблах, Нам сказали:

- Как плохо, мы сами знаем, что делать?

То мне не понятна цель встречи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Больные COVID-19 должны иметь возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн, - Степанов. ВИДЕО

1. Что происходит с ковидом - в ОП знают.

2. Что делать дальше - приятно, что советуются с волонтерами, но это похоже на ... вот например, у человека онкология. Ее лечат мочой, а когда она начала умирать, приглашают волонтеров и спрашивают - что делать? Здесь есть два варианта - либо умирать в муках и долго, или с профессиональным уходом (обезболивающие там, психологи, кислородный концентратор на дому и т.д.), но все равно умирать.

К сожалению, быстрого, простого и красивого выхода из ситуации нет. Карантин выходного дня не поможет. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей в муках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине вернули общенациональный карантин: список ограничений

И пока идет борьба за кресло министра здравоохранения (а она идет, представляете), пока идут переговоры за голоса, за кандидатуры от разных политсил, люди задыхаются в больницах.

Мы предложили несколько вещей:

1. Локдаун, сейчас, короткий.

2. За это время - кислород в больницы (деньги есть, субвенция выделена), хотела написать под личный контроль, но чего-то испугалась.

3. Нарастить тестирование и проработать алгоритмы реагирования на тестирование.

4. Обучение персонала. Элементарным вещам - как пользоваться кислородным концентратором, СРАРом, инфекционному контролю.

5. Обеспечить первичное звено концентраторами (для тех, кого выписали)

6. Нарастить способность МЗ: объявить конкурсы, набрать туда людей, дать им возможность решать вопросы борьбы с ковидом, а не закрытие контролеров.

Ну Министру от всей души желаю выздороветь, вы еще должны предстать перед судом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19. ВИДЕО

К тому времени, когда мы были в ОП решение об увольнении Степанова уже было принято.

Вопрос, зачем нас пригласили остается открытым", - рассказала Сухорукова.

Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова 01
Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова 02
Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова 03
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Топ комментарии
+43
Вешаем на Крещатике вову, через неделю начнется спад эпидемии.
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16.11.2020 09:09
+38
Майстри по боротьбі з вірусом не знають як з ним боротись? Ахх-ха-ха-ха. Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова - Цензор.НЕТ 7575
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16.11.2020 09:07
+37
Давно потрібно було гнати цього недоумка, а слідом і ляшка.
Боротьба з вірусом фактично не ведеться. Люди по 7-10 днів очікують результатів тестів. По 3-7 годин стоять в чергах щоб здати тест.
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16.11.2020 09:06
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факты
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16.11.2020 13:00 Ответить
сортировать будут по количеству бабла предложенного врачу. другие варианты у нас не работают.
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16.11.2020 14:02 Ответить
ну тогда как в анекдоте - не тратьтэ кумэ сылы спускайтеся на дно..............
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16.11.2020 16:30 Ответить
думаете будут в "лодки сажать" детей и женщин?ну ну. Бубочке с Ермачилой и прочим прокурорам и судьям найдется все.
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16.11.2020 16:47 Ответить
деЗЕнфекция вашей шоблы. 🤢🤡💩👹👿👃🏻🎹 только ДУСТОМ
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17.11.2020 09:08 Ответить
Увольнение Степанова?
От перестановки клоунов цирк не перестает быть цирком.
Только увольнение директора и демонтаж цирка !
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16.11.2020 12:39 Ответить
А нечего было Степанову глаза закрывать на разворовывание"зеленью"ковидфонда,да нижайше подыгривать наиумнейшему ЗЕ..Так,что-"скатертью-дорожка"ему... в утиль..
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16.11.2020 15:21 Ответить
Подиждите, еще не вечер, балаган продлжается.
С ковидом будут бороться волонтеры!
Волонтеры, их мнением интересуются в ОП, а не врачей-инфекционистов, их в Украине ведь нет, вымерли все, как динозавры.
Инфекции есть, а врачей инфекционистов нет, парадокс.
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17.11.2020 06:17 Ответить
Ні, зради немає, все добре. ОПа запросила волонтерів правильно, і питання правильне задала. Все в нас є, немає тільки влади. Немає організації правильної. Чиновники, які повинні займатися організацією боротьби з ковідом, справу провалили. Ось ОПа і питає, як з того гівна виповзти. Бо це не відосікі, тут треба вкалувати, але про це Слуг не попереджали, коли брали.
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18.11.2020 12:51 Ответить
Ну вот, докатились - спрашивают у волонтеров как выйти из помойки. Завтра цыганку попросят по руке погадать. Пипец, какая тупая власть - только бабло воровать и способна. Сразу же приходит на ум такой анекдот:

«Учительница спрашивает класс: «Какой, дети, орган у человека самый большой?»
Вовочка тянет руку - ну давай, Вовочка, отвечай.
Вовочка: «Жопа Президента!»
-Почему так, Вовочка?
-Потому, что он засунул в неё всю страну!»
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16.11.2020 12:40 Ответить
Его точно уволили, или очередная утка из зеленой администрации?
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16.11.2020 12:42 Ответить
Уврльнение министра - не выход. Тяжелая сама ситуация. С новым будет то же самое.
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16.11.2020 13:24 Ответить
Кому війна, а кому - мати рідна
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16.11.2020 13:25 Ответить
так может волонтеров сразу по министерствам и расставить?
а то получается в министерствах сидят некомпетентные люди,
которые только деньги пилят, а в случае ЧП не знают как действовать.
кто этих людей выбирал? фамилии.. безалаберность или халатность или саботаж.
война идёт? вот с ними по законам военного времени и поступить.
что вообще происходит?
Зеленский ау. ты в своем уме?
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16.11.2020 14:10 Ответить
Это не ОП, а ОД - офис дегенератов.
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16.11.2020 14:25 Ответить
двумя руками . ЗА
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17.11.2020 00:27 Ответить
за что же эти *ляди зеленые так издеваются над страной7
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16.11.2020 14:31 Ответить
За грехи тяжкие 73% электората, этих клоунов выбравших.
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17.11.2020 06:17 Ответить
может хватит двигать койки в борделе? Надо увольнять слюх, то есть слуг вместе с главзебилом.
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16.11.2020 14:45 Ответить
жестко штрафовать всех кто замечен без маски на улице либо в общественном месте (штрафы от ста тысяч гривен. но только при наличии фото/видеодоказательства).
и больше ничего не нужно.
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16.11.2020 15:33 Ответить
таврування на лобі при повторному затриманні? Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 5527
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17.11.2020 01:51 Ответить
при повторном - месяц общественных работ - помощь врачам в уходе за больными коронавирусом.
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17.11.2020 09:47 Ответить
таврування то коли? Давайте, тоді після 3-ого разу? Не повинні гроші та громадські роботи замовчувати факт тупості?
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17.11.2020 13:19 Ответить
Перше, що потрібно негайно зробити - звільнити ЗЕ і його ОПпу.
Друге. Призначити У.Супрун міністром.
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16.11.2020 16:12 Ответить
Пані Уляна вже побачила що тут за нарід живе в Україні.. Думаю, вона не погодиться знов очолити міністерство дл такої отари дурнуватих камікадзе. В Уляни були хибні уявлення про "мудрий нарід".. Поки вона не потрапила в Україну.
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16.11.2020 16:34 Ответить
https://gyazo.com/1a0bbe421e71217990345bf031ba2994
она сделала такую реХформу, что бы все пациенты шли в Платные клиники.
вы наверно к врачу очередь не стояли неделю.. так что чушь не несите в интернет.
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16.11.2020 20:05 Ответить
давай, три 15-ть:
Супрун- це термінатор засланий знищити квітучу, безкоштовну та загально доступну медицину України... Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 6175
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17.11.2020 01:57 Ответить
тебе лет 15ть? умное может что-нибудь написать?
пс. а лайкают и ей и тебе или боты или дураки из паствы
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17.11.2020 11:38 Ответить
а ти, симбіоз Чумака з Кашпіровським, що на відстані заряджають та розсмоктують, а тому все знаєш? Чи скиглява кобила, що зараз розплачеться бо не оцінили її сяйво дурості?
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17.11.2020 13:09 Ответить
а..... вы больной, а я с вами разговариваю..
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17.11.2020 16:54 Ответить
нарід так лікує з приводу звільнення степанова, що аж завидки беруть. Це ж треба жити в такій ейфорії, в такому стійкому світі ілюзій, начебто зі зникненням степанова зникне і загроза ковіду. Оно, в розвинутих країнах і степанова немає, а ситуація така ж сама - поганокерована. Бо впоратись не в змозі навіть такі країни як Італія, Іспанія, Німеччина, а там люди законослухняні, ходять весь час в масках, і в локдауні сидять чесно, не намагаються самі себе обдурити чи вище дупи пукнути. Поки люди не зрозуміють, не усвідомлять реальність загрози, ніякий міністр (яке б прізвище він не мав) не зможе нічого вдіяти. Фонд розікрав не міністр, його провина лише в тому, що він мовчав, а розкрадали оті каломойські, яким припекло посеред епідемії "побудувати" якусь чортову дорогу десь. Винний президент, з мовчазної згоди якого відбувається вся ця вакханалія з розкраданням коштів з фонду боротьби з ковідом. Але ж і презадент в нас геть не самостійний: скажуть нявкати - буде нявкати, скажуть мукати - буде мукати. Лялька на мотузках за допомогою якої зграя ненажерливих каломойських не виймає мохнату лапу з державної скарбниці..
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16.11.2020 16:32 Ответить
Богатыреву, Богатыреву на царство! Заждалась уже в кулуарах ...
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16.11.2020 17:43 Ответить
Свят-свят-свят... точнее тьфу-тьфу-тьфу...
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16.11.2020 18:07 Ответить
Точно! Надо спросить у "мудрого наріда"! Он знает правильный ответ.
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16.11.2020 18:50 Ответить
Тю, РЕФЕРЕНДУМ! Запитаємо у народа-аналітика, як вирішить так і буде!
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16.11.2020 17:24 Ответить
Я что то пропустил, Степашка ,все 🤣🤣🤣🤣🤫🙄🐑 Я так понимаю Зеленский Украину уже продал ,но без людей ,теперь надо шо то с ними делать ,они та мешают ,новым хозяевам не нужны 😡😡😡😡
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16.11.2020 17:29 Ответить
Пандемия во всём мире и только в одной стране мира, есть власть ублюдков поднимающих тарифы для населения.
Для населения, которое не получая не копейки от этих ублюдков, выживает при этой пандемии короновируса.
Это власть Украины.
И ни кто им не задаст вопрос не на одном канале.
гниды
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16.11.2020 17:36 Ответить
А не это ли население дважды (на през и парламентских выборах) проголосовало за эту власть? Так этому населению и надо.
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16.11.2020 18:06 Ответить
Кто-нибудь, ну скажите клоунам с Банковой, что технология «Мы все тут больные коронавирусом, поэтому жалейте нас, пока мы вас грабим и оставляем без работы», уже не срабатывает.
И Степанову заодно скажите, который резко «заболел», чтобы его меньше критиковали за «карантин выходного дня».

Кстати, вам эта технология ничего не напоминает? Ну, когда в 2014-2015-м у нас все политики и чиновники якобы были в АТО.
С народом, так сказать. Пока воровали миллиарды на армии.

Д. Корнейчук
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16.11.2020 18:07 Ответить
https://www.vox.com/2020/5/9/21251895/food-banks-lines-pandemic -

https://www.businessinsider.com/10000-families-showed-up-to-receive-free-food-in-texas-2020-4

Волонтери продовольчих банків складають продукти у відкриті багажники машин.
Авто тримає дистанцію в черзі.
Фото в інтернеті - пошук по запиту "FOOD BANK TEXAS"
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16.11.2020 18:17 Ответить
https://www.facebook.com/CBSNews/videos/2199992213478344
Як організований процес

в Далласі, штат Техас, вишикувалися тисячі машин
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16.11.2020 19:37 Ответить
Сам Ковид не лечиться! Зачем тратить деньги на тесты? Лечить пневмонию и симптоматически! За ковид не доплачивать -- сразу количество диагнозов упадет!
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16.11.2020 18:57 Ответить
Я так думаю,навіть впевненний,що всі оці судорги до Ж...!!!! Поставте сьогодні хоть кого завгодно---процес пішов, потрібно було раніше на це все реагувати,а в нас всіх посилали на...,а тепер почали шукати винних. У мене в місті(40 000) ходять сто чоловік,з них в масці--1-2 і то з них сміються як з дурнів!! А тепер ті що сміялись щось хочуть--тут вихід буде один,по гарній дорозі на цвинтарь!! Я донкі своїй говорю,в нас вже 12000,а вона говорить,що це ще нічого,в них по 40000(Італія),всі сидять дома і не дай Боже кому порушити карантин!!! А в нас ресторатори мітингують,а я думаю,сидить за трьома столиками люд--ЗДОРОВИЙ,а за одним---ХВОРИЙ і ЩО?
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16.11.2020 19:02 Ответить
ковидом должен переболеть каждый из "мудрого нарида" да еще желательно с осложнениями, вот тогда поймут что такое вирус головного мозга под названием ЗЕ-вид Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 8868
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16.11.2020 19:59 Ответить
Банда зелемойского-дерьмака решила найти козла отпущения в виде своего подельника степанова, для того чтобы втюхать зебилам мантру - это все плохой степанов виноват, мы хорошие и дороги строим отличные.
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16.11.2020 19:21 Ответить
1. Что происходит с ковидом - в ОП знают.

дальше читать не стал.
скучно, "девочки"....... пока не заболеете и не передохните ЗЕлеьоные и бурые Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 3281
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16.11.2020 19:55 Ответить
Я спросил Степанова,-
Как бороться с ковидом?
- Карантин не действует,-
Объявляй локдаун.
Волонтёров спрашивал,-
Как бороться с ковидом?
- Увольняй Степанова,-
Он, - типичный даун.
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16.11.2020 20:13 Ответить
наш ЗЕльоный баобаб с рукожопыми крылами Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 6505
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16.11.2020 21:54 Ответить
Засоби боротьби з короновіросом для ОП :1.Вервечка,мило і службовий стілець. 2.Відкрите вікно на верхньому поверсі і паперові антівірусні крила 3.Наградна зброя і ретельно продезінфіковані набої 4.Довгий коридор і міцна стіна. 5.Московська ветеринарна вакцина ...
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16.11.2020 21:08 Ответить
В Китаї уже немає хворих на корону. Переймайте досвід, клоуни
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16.11.2020 21:23 Ответить
а популярность Си Цзинпиня ? Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 9023
да вы что, ввести карантин ?
сдурели ?
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16.11.2020 21:52 Ответить
вибір легкий і невеликий, або цвинтар або карантин з ізоляцією хворих.
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16.11.2020 22:03 Ответить
де беруться ці сухорукови - железняки, покидьки безтолкові - один словесний понос , гидко дивитись на це дірьмо
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16.11.2020 21:26 Ответить
Какие то странные спецы, загугли Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 5223
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16.11.2020 21:29 Ответить
ЗЕльоные министры настолько ЗЕльоные, что их убирают с грядки даже не побуревшими Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 8681
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16.11.2020 21:40 Ответить
Я спросил у ясеня
Где моя любимая?
Ясень не ответил мне
Качая головой

Я спросил у тополя
Я спросил у осени
У дождя я спрашивал
Я спросил у месяца
Я спросил у облака
Друг ты мой единственный
что же делать, пля?
Ты мне скажи

вы хотели НОВЫХ ЛИЦ ?
тогда вспоминайте о "Мародере " ! Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 6192
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16.11.2020 21:46 Ответить
Почему в качестве действенной превентивной меры вместо дурдома выходного дня не дать разрешение людям работать удаленно, тем, кто может технически это делать? Это будет ничего не стоить государству, но прервет цепочку заражений, сократит процент заражения в тесных кабинетах и общественном транспорте. Неужели это так трудно? Такое ощущение, что все пустили на самотек и ждут выживания или вымирания людей с "искренней заботой " о каждом. Степанову - здоровья, оно ему понадобится в тюрьме. Зеленскому- выздоравления и долгих лет жизни, но в другой стране...
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16.11.2020 22:24 Ответить
Щоб перебороти хворобу в лікарнях в кожній палаті та коридорі слід поставити телевізори щоб хворі могли бачити цілющі відосики пацієнта з "Феофанії".
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17.11.2020 00:21 Ответить
Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 3732
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17.11.2020 00:57 Ответить
дуб спросил у ясеня, дуб спросил у тополя... ОП надо расшифровывать как Отхожую Пустоту... редчайший подбор кадров - то операцию сольют, то кадилом в раскольнической церкви машут, то спрашивают у волонтеров о том как бороться с коронавирусом... вы там что, совсем уже все мозги выпустили через уши... да с вас не смеяться надо, а как можно скорее разогнать и забрать все потраченные на вас деньги... а потом на психкомиссию...
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17.11.2020 04:30 Ответить
чё министра? Лучше президента.
Министр хотя бы за ковидные деньги не строит дороги.
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17.11.2020 06:00 Ответить
"Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова"

Уборшицу в ОП спросите еще, как "с ковидом бороться"!
Перефразируя Немцова, скажу: "Слуги Народа - они же *бнутые"!
Ведь в стране же нет врачей-инфекционистов, верно?
Настоящих врачей, а не таких, как Степанов, который на выход.
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17.11.2020 06:12 Ответить
"Обучение персонала. Элементарным вещам - как пользоваться кислородным концентратором, СРАРом, инфекционному контролю."
Источник: https://censor.net/ru/n3231234

Если мед персонал требуется обучать "инфекционному контролю", то такой мед персонал профессионально непригоден и подлежит увольнению.
Вы даже не понимаете, что вы говорите, какое это производит впечатление.
Это, простите, действительно Украина?
Республика с ЯО в СССР?
Нет, это какая-то нищая, позорная Африка.
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17.11.2020 06:14 Ответить
Эй, "бубочка", а если завтра эпидемия чумы, то тоже волонтеров спросите, что делать да как?
А живы то будете?
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17.11.2020 06:18 Ответить
"Карантин выходного дня не поможет разрешить ситуацию с коронавирусом. Все равно придется вводить локдаун."
Источник: https://censor.net/ru/n3231234

Все, кизда гривне.
Все вышли из гривны или держит еще кто, альтернативно одаренный?
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17.11.2020 06:20 Ответить
Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 2445
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17.11.2020 08:05 Ответить
Используйте китайский рецепт борьбы с вирусом, они его за 3 месяца изолировали и искоренили. 1.Температурные проверки на вход в любое заведение и учреждение, 2. Принудительно-добровольная госпитализация или изоляция человека с симптомами. 3. Усиление наказания за умышленный разнос вируса.
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17.11.2020 09:07 Ответить
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