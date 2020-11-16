Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова
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Карантин выходного дня не поможет разрешить ситуацию с коронавирусом. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей.
Об этом рассказала одна из участниц встречи в Офисе Президента Оксана Сухорукова, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу мы были по приглашению в ОП. Цель приглашения - расскажите о ситуации с ковидом в Украине.
Когда мы начали рассказывать о траблах, Нам сказали:
- Как плохо, мы сами знаем, что делать?
То мне не понятна цель встречи.
1. Что происходит с ковидом - в ОП знают.
2. Что делать дальше - приятно, что советуются с волонтерами, но это похоже на ... вот например, у человека онкология. Ее лечат мочой, а когда она начала умирать, приглашают волонтеров и спрашивают - что делать? Здесь есть два варианта - либо умирать в муках и долго, или с профессиональным уходом (обезболивающие там, психологи, кислородный концентратор на дому и т.д.), но все равно умирать.
К сожалению, быстрого, простого и красивого выхода из ситуации нет. Карантин выходного дня не поможет. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей в муках.
И пока идет борьба за кресло министра здравоохранения (а она идет, представляете), пока идут переговоры за голоса, за кандидатуры от разных политсил, люди задыхаются в больницах.
Мы предложили несколько вещей:
1. Локдаун, сейчас, короткий.
2. За это время - кислород в больницы (деньги есть, субвенция выделена), хотела написать под личный контроль, но чего-то испугалась.
3. Нарастить тестирование и проработать алгоритмы реагирования на тестирование.
4. Обучение персонала. Элементарным вещам - как пользоваться кислородным концентратором, СРАРом, инфекционному контролю.
5. Обеспечить первичное звено концентраторами (для тех, кого выписали)
6. Нарастить способность МЗ: объявить конкурсы, набрать туда людей, дать им возможность решать вопросы борьбы с ковидом, а не закрытие контролеров.
Ну Министру от всей души желаю выздороветь, вы еще должны предстать перед судом.
К тому времени, когда мы были в ОП решение об увольнении Степанова уже было принято.
Вопрос, зачем нас пригласили остается открытым", - рассказала Сухорукова.
Пожалуйста, подождите...
От перестановки клоунов цирк не перестает быть цирком.
Только увольнение директора и демонтаж цирка !
С ковидом будут бороться волонтеры!
Волонтеры, их мнением интересуются в ОП, а не врачей-инфекционистов, их в Украине ведь нет, вымерли все, как динозавры.
Инфекции есть, а врачей инфекционистов нет, парадокс.
«Учительница спрашивает класс: «Какой, дети, орган у человека самый большой?»
Вовочка тянет руку - ну давай, Вовочка, отвечай.
Вовочка: «Жопа Президента!»
-Почему так, Вовочка?
-Потому, что он засунул в неё всю страну!»
а то получается в министерствах сидят некомпетентные люди,
которые только деньги пилят, а в случае ЧП не знают как действовать.
кто этих людей выбирал? фамилии.. безалаберность или халатность или саботаж.
война идёт? вот с ними по законам военного времени и поступить.
что вообще происходит?
Зеленский ау. ты в своем уме?
слюх, то есть слуг вместе с главзебилом.
и больше ничего не нужно.
Друге. Призначити У.Супрун міністром.
она сделала такую реХформу, что бы все пациенты шли в Платные клиники.
вы наверно к врачу очередь не стояли неделю.. так что чушь не несите в интернет.
Супрун- це термінатор засланий знищити квітучу, безкоштовну та загально доступну медицину України...
пс. а лайкают и ей и тебе или боты или дураки из паствы
Для населения, которое не получая не копейки от этих ублюдков, выживает при этой пандемии короновируса.
Это власть Украины.
И ни кто им не задаст вопрос не на одном канале.
гниды
И Степанову заодно скажите, который резко «заболел», чтобы его меньше критиковали за «карантин выходного дня».
Кстати, вам эта технология ничего не напоминает? Ну, когда в 2014-2015-м у нас все политики и чиновники якобы были в АТО.
С народом, так сказать. Пока воровали миллиарды на армии.
Д. Корнейчук
https://www.businessinsider.com/10000-families-showed-up-to-receive-free-food-in-texas-2020-4
Волонтери продовольчих банків складають продукти у відкриті багажники машин.
Авто тримає дистанцію в черзі.
Фото в інтернеті - пошук по запиту "FOOD BANK TEXAS"
Як організований процес
в Далласі, штат Техас, вишикувалися тисячі машин
дальше читать не стал.
скучно, "девочки"....... пока не заболеете и не передохните ЗЕлеьоные и бурые
Как бороться с ковидом?
- Карантин не действует,-
Объявляй локдаун.
Волонтёров спрашивал,-
Как бороться с ковидом?
- Увольняй Степанова,-
Он, - типичный даун.
да вы что, ввести карантин ?
сдурели ?
Где моя любимая?
Ясень не ответил мне
Качая головой
Я спросил у тополя
Я спросил у осени
У дождя я спрашивал
Я спросил у месяца
Я спросил у облака
Друг ты мой единственный
что же делать, пля?
Ты мне скажи…
вы хотели НОВЫХ ЛИЦ ?
тогда вспоминайте о "Мародере " !
Министр хотя бы за ковидные деньги не строит дороги.
Уборшицу в ОП спросите еще, как "с ковидом бороться"!
Перефразируя Немцова, скажу: "Слуги Народа - они же *бнутые"!
Ведь в стране же нет врачей-инфекционистов, верно?
Настоящих врачей, а не таких, как Степанов, который на выход.
Источник: https://censor.net/ru/n3231234
Если мед персонал требуется обучать "инфекционному контролю", то такой мед персонал профессионально непригоден и подлежит увольнению.
Вы даже не понимаете, что вы говорите, какое это производит впечатление.
Это, простите, действительно Украина?
Республика с ЯО в СССР?
Нет, это какая-то нищая, позорная Африка.
А живы то будете?
Источник: https://censor.net/ru/n3231234
Все, кизда гривне.
Все вышли из гривны или держит еще кто, альтернативно одаренный?