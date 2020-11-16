В секретариате Кабмина не переболели коронавирусом только двое сотрудников, - Немчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в его службе коронавирусом не переболело лишь двое сотрудников.
Об этом министр рассказал в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня в службе не переболело еще только двое", - сказал Немчинов.
В частности, коронавирус в секретариате правительства выявили уже у более 20 человек.
Как сообщалось, на данный момент в Кабмине COVID-19 болеют вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а министр обороны Андрей Таран и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев уже переболели коронавирусом.
10 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль получил негативный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Иначе трудно объяснить такой процент заболевших ,при этом переболевшим в легкой форме ,а то и без симптомов вообще
Уточню, на всякий случай: шутка.
Под капельницами? Под ивл? Или чаи гоняли?
Да точно надо наградить орденом красного трудового знамени
Да и раз в курсе ковид 19может взяли да и закупли ивл. Лекарства