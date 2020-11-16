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В секретариате Кабмина не переболели коронавирусом только двое сотрудников, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В секретариате Кабмина не переболели коронавирусом только двое сотрудников, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в его службе коронавирусом не переболело лишь двое сотрудников.

Об этом министр рассказал в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня в службе не переболело еще только двое", - сказал Немчинов.

В частности, коронавирус в секретариате правительства выявили уже у более 20 человек.

Как сообщалось, на данный момент в Кабмине COVID-19 болеют вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а министр обороны Андрей Таран и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев уже переболели коронавирусом.

10 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль получил негативный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Топ комментарии
+4
Медаль под номером 1 получит мастер спорта по борьбе с ковидом Янелох 42-летний.
У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6381
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16.11.2020 10:12
+3
Такое впечатление, что они уже скоро начнут себе ордена выдавать: "Переболевший вирусом". Причем, ордена будут разных степеней. Например у Трампа - первой степени, он болел полтора дня. Наши пока что отстают. Лишний раз убеждаешься, что надо внимательнее присматриваться к тому, чем человек гордится.
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16.11.2020 10:01
+2
Так в чем заминка, они что на работу не ходят, почему здоровые?
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16.11.2020 09:54
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Так в чем заминка, они что на работу не ходят, почему здоровые?
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16.11.2020 09:54 Ответить
Такое впечатление, что они уже скоро начнут себе ордена выдавать: "Переболевший вирусом". Причем, ордена будут разных степеней. Например у Трампа - первой степени, он болел полтора дня. Наши пока что отстают. Лишний раз убеждаешься, что надо внимательнее присматриваться к тому, чем человек гордится.
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16.11.2020 10:01 Ответить
Медаль под номером 1 получит мастер спорта по борьбе с ковидом Янелох 42-летний.
У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6381
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16.11.2020 10:12 Ответить
То же самое хотел сказать У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6668 Скоро чиновники, да и доктора с полицейскими будут приравнивать себя к "чернобыльцам", как минимум, а то и к "убд"
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16.11.2020 10:17 Ответить
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався психозу від злочинного соціального експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, девергент, його потрібно ізолювати в резервацію....
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16.11.2020 10:31 Ответить
Возможно госслужащим положена компенсация на восстановление побитого ковидом здоровья. Госслужащим много чего положено ,о чем пересичные даже не догадываются...
Иначе трудно объяснить такой процент заболевших ,при этом переболевшим в легкой форме ,а то и без симптомов вообще
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16.11.2020 12:15 Ответить
Немедленно уволить этих трутней без выходного пособия.Ишь чё удумали?Когда весь обком ушел на фронт эти паразиты решили отсидеться в кустах. У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5068
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16.11.2020 10:05 Ответить
Вот эти двое всех и заразили. Сжечь их на костре!
Уточню, на всякий случай: шутка.
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16.11.2020 10:14 Ответить
Неужели? И чем лечились?
Под капельницами? Под ивл? Или чаи гоняли?
Да точно надо наградить орденом красного трудового знамени
Да и раз в курсе ковид 19может взяли да и закупли ивл. Лекарства
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16.11.2020 10:16 Ответить
ну, хоть план по ковиду выполняют почти на 100 % и то ладно
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16.11.2020 10:19 Ответить
Это был дополнительный оплачиваемый отпуск купил тест и гуляй. Интересно если 30% тесты недостоверные то у здорового есть хороший шанс получить положительный тест с третьего раза.
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16.11.2020 10:52 Ответить
Ось де зараза сидить.
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16.11.2020 11:25 Ответить
Агенты кремля?
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16.11.2020 12:11 Ответить
 
 