Минобразования совместно с ЮНИСЕФ запустили кампанию для дошкольников НУМО

Министерство образования совместно с ЮНИСЕФ в Украине запустили проект для развития дошкольников и подготовки их к школе НУМО.

Об этом сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Развитие качественного и доступного дошкольного образования является очень важным. Особенно актуально это в контексте Новой украинской школы: дошкольное образование должно быть синхронизировано с реформой НУШ и максимально готовить детей к школе и жизни. Родители также должны понимать, что они влияют на развитие детей в этот период", - рассказал Шкарлет.

По его словам, в рамках кампании НУМО разработаны специальные инструменты, которые помогут гармонизировать развитие дошкольников и подготовить их к школе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования рекомендует вузам с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения