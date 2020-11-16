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Минобразования совместно с ЮНИСЕФ запустили кампанию для дошкольников НУМО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования совместно с ЮНИСЕФ запустили кампанию для дошкольников НУМО

Министерство образования совместно с ЮНИСЕФ в Украине запустили проект для развития дошкольников и подготовки их к школе НУМО.

Об этом сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Развитие качественного и доступного дошкольного образования является очень важным. Особенно актуально это в контексте Новой украинской школы: дошкольное образование должно быть синхронизировано с реформой НУШ и максимально готовить детей к школе и жизни. Родители также должны понимать, что они влияют на развитие детей в этот период", - рассказал Шкарлет.

По его словам, в рамках кампании НУМО разработаны специальные инструменты, которые помогут гармонизировать развитие дошкольников и подготовить их к школе.

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ЮНІСЕФ -- ще одна ялова організація для працевлаштування високооплачуваних дармоїдів.
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16.11.2020 12:49 Ответить
Давно пора!
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16.11.2020 13:09 Ответить
 
 