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Міносвіти спільно з ЮНІСЕФ запустили кампанію для дошкільнят НУМО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти спільно з ЮНІСЕФ запустили кампанію для дошкільнят НУМО

Міністерство освіти спільно з ЮНІСЕФ в Україні запустили проєкт для розвитку дошкільнят і підготовки їх до школи НУМО.

Про це повідомив у Telegram міністр освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Розвиток якісної та доступної дошкільної освіти є дуже важливим. Особливо актуально це в контексті Нової української школи: дошкілля має бути синхронізоване з реформою НУШ і максимально готувати дітей до школи та життя. Батьки також мають розуміти, що вони впливають на розвиток дітей у цей період", - розповів Шкарлет.

За його словами, у межах кампанії НУМО розроблено спеціальні інструменти, які допоможуть гармонізувати розвиток дошкільнят і підготувати їх до школи.

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Автор: Наталя Джума
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ЮНІСЕФ -- ще одна ялова організація для працевлаштування високооплачуваних дармоїдів.
показати весь коментар
16.11.2020 12:49 Відповісти
Давно пора!
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16.11.2020 13:09 Відповісти
 
 