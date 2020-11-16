Карантин выходного дня в Израиле снизил заболеваемость COVID-19 на 20%, - Степанов

Летний карантин выходного дня в Израиле за три недели позволил снизить заболеваемость коронавирусом на 20%.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-трансляции, информирует Цензор.НЕТ.

"Если разрывать цепь передачи болезни даже на эти два дня, мы сможем держать ситуацию на тех цифрах, которые есть, и приостановить ураганный рост количества больных COVID-19. Карантин выходного дня был в свое время введен в Израиле - летом, когда у них очень быстро произошел рост с 500 до 1 600 больных. За три недели введения такого карантина они получили снижение заболеваемости на 20%", - отметил глава Минздрава.

Степанов уверен, что если ввести карантин выходного дня нормально: в полном объеме не будут работать те заведения, которые не должны работать, то будет соответствующий результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больной коронавирусом Степанов позвонил на горячую линию Минздрава: "Все без исключения советы соответствовали протоколу лечения"