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Карантин выходного дня в Израиле снизил заболеваемость COVID-19 на 20%, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Карантин выходного дня в Израиле снизил заболеваемость COVID-19 на 20%, - Степанов
Фото: nv.ua

Летний карантин выходного дня в Израиле за три недели позволил снизить заболеваемость коронавирусом на 20%.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-трансляции, информирует Цензор.НЕТ.

"Если разрывать цепь передачи болезни даже на эти два дня, мы сможем держать ситуацию на тех цифрах, которые есть, и приостановить ураганный рост количества больных COVID-19. Карантин выходного дня был в свое время введен в Израиле - летом, когда у них очень быстро произошел рост с 500 до 1 600 больных. За три недели введения такого карантина они получили снижение заболеваемости на 20%", - отметил глава Минздрава.

Степанов уверен, что если ввести карантин выходного дня нормально: в полном объеме не будут работать те заведения, которые не должны работать, то будет соответствующий результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больной коронавирусом Степанов позвонил на горячую линию Минздрава: "Все без исключения советы соответствовали протоколу лечения"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Дзвонив на гарячу лінію в Ізраїль? Карантин выходного дня в Израиле снизил заболеваемость COVID-19 на 20%, - Степанов - Цензор.НЕТ 553
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16.11.2020 12:58
+3
Дядьку, не 3,14здіть!
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16.11.2020 13:03
+3
Степанов - ті ДЕБИЛ !!!!
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16.11.2020 14:00
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Дзвонив на гарячу лінію в Ізраїль? Карантин выходного дня в Израиле снизил заболеваемость COVID-19 на 20%, - Степанов - Цензор.НЕТ 553
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16.11.2020 12:58 Ответить
нет веры больному министру здравоохранения, как и бедному министру финансов...
как и сапожнику без сапог
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16.11.2020 13:12 Ответить
Літній спад захворювання на коронавірус в Ізраїлі пов'язаний не з карантином а з сонячною активністю яка вбиває вірус.
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16.11.2020 13:55 Ответить
Сатана Степанов все не остановится, все брешет. Нужно его послать уже нах и чем быстрее тем будет лучше и судить нужно за бардак в медицине и смерти больных от врачебного беспредела.
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16.11.2020 15:04 Ответить
ага, салоны красоты и парикмахерские главные враги народа...
и частные предприниматели....- во всем развитом мире на них держится экономика и их поддерживают и защищают- но гнобят только у нас
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16.11.2020 13:01 Ответить
Ты так часто голову не мой, на соображение плохо влияет.И весь малый бизнес в кучу не складывай. Есть производство и есть сфера услуг.Тебе поддержка государства нада? Дннюшка из бюджета? А почему фермер,шахтер,металлург должны поддерживать из своего кармана ресторатора и бармена?
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16.11.2020 13:30 Ответить
Степанов: "И шо я вам скажу за карантин в Израиле... Таки да, это правда".
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16.11.2020 13:02 Ответить
Дядьку, не 3,14здіть!
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16.11.2020 13:03 Ответить
Кому карантин и отсутсвие денег, а кому и электрозаправки казань покупают. Так что, это все политические игры, увы.
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16.11.2020 13:09 Ответить
Шо воно триндит? Летом, в Израиле введён был такой карантин, шо многие уехали! В частности в Днепр, приехало много родственников с Израиловки и они рассказывали совсем другие вещи. А этот сказочник, хоть сам верит в то что говорит? "Слуги" как слуги - враньё, их вторая натура.
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16.11.2020 13:13 Ответить
предлагает праздновать шаббат вместе с президентом семь дней в неделю...
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16.11.2020 13:19 Ответить
Даже не знаю что хуже, Максим министр, или не дай боже после отставки пойдет работать по основной специальности, хирургом.
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16.11.2020 13:25 Ответить
20% это не 1200,а 1000 заболевших...не 95 смертей в день,а 77
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16.11.2020 13:33 Ответить
Степанов - ті ДЕБИЛ !!!!
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16.11.2020 14:00 Ответить
Бредит. За 3 недели вирус вымер от солнечного ультрафиолета, количество больных и уменьшилась. Он же не врач, так что это простительно охинею нести.
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16.11.2020 14:05 Ответить
Сравнил, тех евреев и наших. Совсем недавно в Израиле больных было немножко меньше чем у нас, а в субботу - За субботу в Израиле были обнаружены 286 новых COVID-инфицированных. В прошлую и позапрошлую субботы в стране было соответственно 212 и 228 новых больных. А у нас нарастает 8752, 10746, 12524. В Израиле руководство на всю страну работает, а не исключительно на Коломойского, Пинчука, Фирташа и других на них похожих.
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16.11.2020 14:12 Ответить
шалом миряне
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16.11.2020 15:44 Ответить
 
 