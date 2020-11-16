Зеленский назначил 21 судью на местах. СПИСОК
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 21 судью в местных общих судах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №501/2020 опубликован на сайте президента.
Отмечается, что президент назначил судей на должности в Кировском районном суде Днепра, Шевченковском районном суде Запорожья, Червоноградском городском суде Львовской области, Лебединском районном суде Сумской области, Нежинском районном суде и Новгород-Северском районном суде Черниговской области.
На Киевщине назначены судьи Белоцерковского горрайонного суда, Бородянского районного суда, Васильковского горрайонного суда, Макаровского районного суда, Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда и Таращанского районного суда.
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+6 олег иванов #434516
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+5 Andriy Kalnyshevsky
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+4 саша паламарчук
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Прям стих.
лозинский, правда, вроде уже занятый
Але Андрій правий-нарід заслуговує тих,кого обрав.Але хіба є альтернатива виборам?
Я хочу, щоб ця отара менше обирала. 30 років вони обирають. І з лайна ніяк.