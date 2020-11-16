Зеленский назначил 21 судью на местах. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 21 судью в местных общих судах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №501/2020 опубликован на сайте президента.

Отмечается, что президент назначил судей на должности в Кировском районном суде Днепра, Шевченковском районном суде Запорожья, Червоноградском городском суде Львовской области, Лебединском районном суде Сумской области, Нежинском районном суде и Новгород-Северском районном суде Черниговской области.

На Киевщине назначены судьи Белоцерковского горрайонного суда, Бородянского районного суда, Васильковского горрайонного суда, Макаровского районного суда, Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда и Таращанского районного суда.





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