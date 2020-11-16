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Зеленский назначил 21 судью на местах. СПИСОК

Зеленский назначил 21 судью на местах. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 21 судью в местных общих судах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №501/2020 опубликован на сайте президента.

Отмечается, что президент назначил судей на должности в Кировском районном суде Днепра, Шевченковском районном суде Запорожья, Червоноградском городском суде Львовской области, Лебединском районном суде Сумской области, Нежинском районном суде и Новгород-Северском районном суде Черниговской области.

На Киевщине назначены судьи Белоцерковского горрайонного суда, Бородянского районного суда, Васильковского горрайонного суда, Макаровского районного суда, Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда и Таращанского районного суда.

Зеленский назначил 21 судью на местах 01
Зеленский назначил 21 судью на местах 02

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) суд (25080) указ (528)


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Топ комментарии
+6
Пока судьи будут назначаться,а не избираться-бардак будет продолжаться.
Прям стих.
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16.11.2020 14:05
+5
презедента мудрый нарид избрал, - закачаешся. Хай еще судей изберет.
лозинский, правда, вроде уже занятый
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16.11.2020 14:08
+4
Зеленський призначив 21 суддю на місцях - Цензор.НЕТ 9327
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16.11.2020 14:07
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Пока судьи будут назначаться,а не избираться-бардак будет продолжаться.
Прям стих.
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16.11.2020 14:05 Ответить
презедента мудрый нарид избрал, - закачаешся. Хай еще судей изберет.
лозинский, правда, вроде уже занятый
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16.11.2020 14:08 Ответить
нагадайте йому, що в совку судді "обиралися"
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16.11.2020 14:09 Ответить
В совку так само обиралися і генсеки.Мова про чесні(теоретично)вибори.
Але Андрій правий-нарід заслуговує тих,кого обрав.Але хіба є альтернатива виборам?
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16.11.2020 14:44 Ответить
генсеки в совку не обиралися прямими виборами.
Я хочу, щоб ця отара менше обирала. 30 років вони обирають. І з лайна ніяк.
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16.11.2020 14:49 Ответить
Добре.Обирати не будуть.Хто ж їх буде назначати?Це замкнуте коло.Як Ви бачите вирішення цієї проблеми?Без тіні сарказму.
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16.11.2020 15:26 Ответить
Хмм.Сам собой возникает вопрос(Чернышевский подтвердил бы,если б мог)-А что же делать?
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16.11.2020 14:39 Ответить
100% свои люди, или нет , есть чем похвастаться ?
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16.11.2020 14:06 Ответить
Но если шо, то виноват будет опять кровавый шокаладник)
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16.11.2020 14:06 Ответить
Зеленський призначив 21 суддю на місцях - Цензор.НЕТ 9327
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16.11.2020 14:07 Ответить
Суды и Судей надо приглашать с КИТАЯ...-другое все порожнячки ...-через год а может и меньше добавиться 21 миллионер долларовй...)))
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16.11.2020 14:08 Ответить
Может ли человек пребывающий на больничном принимать какие либо государственные решения? А, вдруг у него невидимые глазу осложнения. Или неслышимые уху хрипы?
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16.11.2020 14:14 Ответить
Это весьма резонный вопрос. Согласен. Хотелось бы взглянуть на должностную инструкцию Президента. Должна же быть
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16.11.2020 15:03 Ответить
"... Зиночка, примите у гражданина брак и выдайте ему новый!..."
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16.11.2020 14:14 Ответить
Шо за херня! Судей должны избирать громады! Назначенные будут лизать жопу назначаемому!
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16.11.2020 14:16 Ответить
"What relation ? He steals from his country!". Клоун, как думаешь, кто автор изречения и о ком идет речь?
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16.11.2020 14:33 Ответить
земразота, постарайтеь запомнить эту новость, чтобы в следующий раз по-меньше блеять про "папередников"
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16.11.2020 14:54 Ответить
Коли він встигає? Він на лікарняному. Тим паче КОВІД уражає ЦНС та психіку тобто наш потерпілий і так був неврівноваженим, а після КОВІДу ващє ховайся, дурачком стане.
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16.11.2020 14:55 Ответить
Уважаемый Президент Украины, согласно Вашего указа № 501/2020 г.Днепр снова переименован в г.Днепропетровск или как?
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16.11.2020 15:42 Ответить
А тем временем эти разношерстные так называемые суды очень быстро уничтожают всё то что было сделано предыдущей властью. КСУ отменил ответственность за воровство чиновников,готовится отменить и украинский язык но пока что выжидает момент. Сегодня ещё один так называемый Апелляционный суд Киева по сути оправдал Януковича и скоро Виктор Фёдорович явится в Украину со всей своей бандой,Бойко с Медведчуком постарались для шефа.А ведь ещё и двух лет ещё нет как Украину оккупировала эта пророссийская зелёная саранча благодаря "мудрому нарiду" голосовавшему по приколу и "абыневин".
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16.11.2020 15:50 Ответить
Можу собі уявити які вони все покидьки та злодії.
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16.11.2020 16:37 Ответить
Міста Дніпропетрорвська вже не існує! (19 мая 2016 года Верховная Рада Украины в рамках процесса декоммунизации официально переименовала город Днепропетровск в Днепр (укр. Дніпропетровськ в укр. Дніпро) по названию реки, а 3 июня переименование вступило в силу)! 26.11.2015 Кировский район стал Центральным! Цифры после значка номера (№) пишутся через пробел! Дебилы и клоуны, ***!
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16.11.2020 16:44 Ответить
 
 