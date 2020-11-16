Зеленський призначив 21 суддю на місцях. СПИСОК
Президент України Володимир Зеленський призначив 21 суддю в місцевих загальних судах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №501/2020 опубліковано на сайті президента.
Зазначається, що президент призначив суддів на посади в Кіровському районному суді Дніпра, Шевченківському районному суді Запоріжжя, Червоноградському міському суді Львівської області, Лебединському районному суді Сумської області, Ніжинському районному суді та Новгород-Сіверському районному суді Чернігівської області.
На Київщині призначено суддів Білоцерківського міськрайонного суду, Бородянського районного суду, Васильківського міськрайонного суду, Макарівського районного суду, Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду та Таращанського районного суду.
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Прям стих.
лозинский, правда, вроде уже занятый
Але Андрій правий-нарід заслуговує тих,кого обрав.Але хіба є альтернатива виборам?
Я хочу, щоб ця отара менше обирала. 30 років вони обирають. І з лайна ніяк.