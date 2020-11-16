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Зеленський призначив 21 суддю на місцях. СПИСОК

Зеленський призначив 21 суддю на місцях. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський призначив 21 суддю в місцевих загальних судах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №501/2020 опубліковано на сайті президента.

Зазначається, що президент призначив суддів на посади в Кіровському районному суді Дніпра, Шевченківському районному суді Запоріжжя, Червоноградському міському суді Львівської області, Лебединському районному суді Сумської області, Ніжинському районному суді та Новгород-Сіверському районному суді Чернігівської області.

На Київщині призначено суддів Білоцерківського міськрайонного суду, Бородянського районного суду, Васильківського міськрайонного суду, Макарівського районного суду, Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду та Таращанського районного суду.

Зеленський призначив 21 суддю на місцях 01
Зеленський призначив 21 суддю на місцях 02

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) суд (11657) наказ (445)


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Топ коментарі
+6
Пока судьи будут назначаться,а не избираться-бардак будет продолжаться.
Прям стих.
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16.11.2020 14:05
+5
презедента мудрый нарид избрал, - закачаешся. Хай еще судей изберет.
лозинский, правда, вроде уже занятый
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16.11.2020 14:08
+4
Зеленський призначив 21 суддю на місцях - Цензор.НЕТ 9327
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16.11.2020 14:07
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Пока судьи будут назначаться,а не избираться-бардак будет продолжаться.
Прям стих.
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16.11.2020 14:05 Відповісти
презедента мудрый нарид избрал, - закачаешся. Хай еще судей изберет.
лозинский, правда, вроде уже занятый
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16.11.2020 14:08 Відповісти
нагадайте йому, що в совку судді "обиралися"
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16.11.2020 14:09 Відповісти
В совку так само обиралися і генсеки.Мова про чесні(теоретично)вибори.
Але Андрій правий-нарід заслуговує тих,кого обрав.Але хіба є альтернатива виборам?
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16.11.2020 14:44 Відповісти
генсеки в совку не обиралися прямими виборами.
Я хочу, щоб ця отара менше обирала. 30 років вони обирають. І з лайна ніяк.
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16.11.2020 14:49 Відповісти
Добре.Обирати не будуть.Хто ж їх буде назначати?Це замкнуте коло.Як Ви бачите вирішення цієї проблеми?Без тіні сарказму.
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16.11.2020 15:26 Відповісти
Хмм.Сам собой возникает вопрос(Чернышевский подтвердил бы,если б мог)-А что же делать?
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16.11.2020 14:39 Відповісти
100% свои люди, или нет , есть чем похвастаться ?
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16.11.2020 14:06 Відповісти
Но если шо, то виноват будет опять кровавый шокаладник)
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16.11.2020 14:06 Відповісти
Зеленський призначив 21 суддю на місцях - Цензор.НЕТ 9327
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16.11.2020 14:07 Відповісти
Суды и Судей надо приглашать с КИТАЯ...-другое все порожнячки ...-через год а может и меньше добавиться 21 миллионер долларовй...)))
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16.11.2020 14:08 Відповісти
Может ли человек пребывающий на больничном принимать какие либо государственные решения? А, вдруг у него невидимые глазу осложнения. Или неслышимые уху хрипы?
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16.11.2020 14:14 Відповісти
Это весьма резонный вопрос. Согласен. Хотелось бы взглянуть на должностную инструкцию Президента. Должна же быть
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16.11.2020 15:03 Відповісти
"... Зиночка, примите у гражданина брак и выдайте ему новый!..."
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16.11.2020 14:14 Відповісти
Шо за херня! Судей должны избирать громады! Назначенные будут лизать жопу назначаемому!
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16.11.2020 14:16 Відповісти
"What relation ? He steals from his country!". Клоун, как думаешь, кто автор изречения и о ком идет речь?
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16.11.2020 14:33 Відповісти
земразота, постарайтеь запомнить эту новость, чтобы в следующий раз по-меньше блеять про "папередников"
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16.11.2020 14:54 Відповісти
Коли він встигає? Він на лікарняному. Тим паче КОВІД уражає ЦНС та психіку тобто наш потерпілий і так був неврівноваженим, а після КОВІДу ващє ховайся, дурачком стане.
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16.11.2020 14:55 Відповісти
Уважаемый Президент Украины, согласно Вашего указа № 501/2020 г.Днепр снова переименован в г.Днепропетровск или как?
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16.11.2020 15:42 Відповісти
А тем временем эти разношерстные так называемые суды очень быстро уничтожают всё то что было сделано предыдущей властью. КСУ отменил ответственность за воровство чиновников,готовится отменить и украинский язык но пока что выжидает момент. Сегодня ещё один так называемый Апелляционный суд Киева по сути оправдал Януковича и скоро Виктор Фёдорович явится в Украину со всей своей бандой,Бойко с Медведчуком постарались для шефа.А ведь ещё и двух лет ещё нет как Украину оккупировала эта пророссийская зелёная саранча благодаря "мудрому нарiду" голосовавшему по приколу и "абыневин".
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16.11.2020 15:50 Відповісти
Можу собі уявити які вони все покидьки та злодії.
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16.11.2020 16:37 Відповісти
Міста Дніпропетрорвська вже не існує! (19 мая 2016 года Верховная Рада Украины в рамках процесса декоммунизации официально переименовала город Днепропетровск в Днепр (укр. Дніпропетровськ в укр. Дніпро) по названию реки, а 3 июня переименование вступило в силу)! 26.11.2015 Кировский район стал Центральным! Цифры после значка номера (№) пишутся через пробел! Дебилы и клоуны, ***!
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16.11.2020 16:44 Відповісти
 
 