Зеленський призначив 21 суддю на місцях. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський призначив 21 суддю в місцевих загальних судах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №501/2020 опубліковано на сайті президента.

Зазначається, що президент призначив суддів на посади в Кіровському районному суді Дніпра, Шевченківському районному суді Запоріжжя, Червоноградському міському суді Львівської області, Лебединському районному суді Сумської області, Ніжинському районному суді та Новгород-Сіверському районному суді Чернігівської області.

На Київщині призначено суддів Білоцерківського міськрайонного суду, Бородянського районного суду, Васильківського міськрайонного суду, Макарівського районного суду, Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду та Таращанського районного суду.





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